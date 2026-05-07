Emirati fuori dall’OPEC, la frattura che può riscrivere il potere energetico globale

(Articolo pubblicato su L’Economista, inserto de Il Riformista)

C’è un dettaglio sottovalutato nell’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC. Non è il gesto in sé. E nemmeno il timing. È il fatto che dopo 60 anni Abu Dhabi, membro fondamentale del cartello, abbia deciso che restare dentro non fosse più strategico. Quando un sistema smette di essere razionale, non è più inevitabile per tutti gli altri. Lo sottolineano gli analisti di Reuters e ING, che parlano di riduzione significativa del potere dell’OPEC nel controllare il mercato globale del petrolio. Perché l’OPEC non è solo un’organizzazione: è stata per decenni l’architettura invisibile che ha dato forma al prezzo del petrolio. L’uscita degli Emirati rompe questo presupposto: l’idea che il coordinamento tra produttori sia ancora il modo più efficiente per governare il mercato. Russia e Algeria hanno subito ribadito pubblicamente l’intenzione di restare. E non è un dettaglio tecnico, ma un cambio di paradigma.

Come evidenziato dal The Wall Street Journal, si tratta di un colpo strutturale a un sistema già sotto pressione interna. Meno capacità di controllo significa più mercato. Si aprono due scenari opposti, complementari. Nel breve periodo maggiore volatilità — un punto sottolineato da Business Insider e Axios — mentre nel medio-lungo periodo si rafforza l’idea di una pressione al ribasso sui prezzi, come indicato da Eurasia Group e da diverse analisi pubblicate su Reuters. Il Brent quota stabile oltre i 120$, ma sarebbe destinato a calare di prezzo. Ridurre però tutto a una questione di prezzi sarebbe un errore. Anche perché, come ha sottolineato a Urania News il presidente dell’Intergruppo parlamentare di amicizia con i Paesi del Golfo Salvatore Caiata, Abu Dhabi «ha investito enormemente per rafforzare i propri impianti, mentre dentro l’OPEC le decisioni permettevano un utilizzo veramente marginale della loro capacità estrattiva».

La fuoriuscita dal cartello offre dunque agli Emirati la libertà di monetizzare pienamente quella capacità produttiva. D’altronde il picco della domanda petrolifera è sempre più vicino — come sottolineato dagli analisti citati da Axios — il tempo diventa variabile decisiva: meglio produrre di più oggi che difendere prezzi più alti domani. Ed è qui che l’economia si intreccia con la geopolitica. Uscire dall’OPEC significa anche ridefinire i rapporti di forza nel Golfo. Il messaggio implicito è chiaro: gli Emirati non intendono più giocare il ruolo di partner in un sistema guidato principalmente dall’Arabia Saudita.

Lo ha ribadito il presidente di Fondazione Med-Or, Marco Minniti, ospite di Urania News: “Siamo di fronte a una rottura tra i due principali protagonisti del mondo Sunnita. Gli Emirati hanno deciso di giocare una partita in proprio, costruendo un’ipotesi alternativa di leadership per il mondo arabo. La vicenda del blocco di Hormuz e la guerra in Iran stanno creando problemi serissimi all’economia degli Emirati che stanno reinventando il loro futuro con due riferimenti: Stati Uniti e Israele”. È una presa di autonomia strategica che riflette una trasformazione più ampia della politica estera emiratina, come osservato anche da The National. L’uscita è un potenziale vantaggio anche per Washington, perché favorisce un contesto di maggiore produzione e prezzi più contenuti. Nel contesto della transizione energetica in atto. L’OPEC è nata in un mondo in cui il petrolio era il centro del sistema energetico globale.

Oggi quel mondo sta cambiando. Uscire oggi significa anticipare un futuro in cui l’appartenenza all’OPEC potrebbe avere meno valore. È una mossa difensiva, travestita da offensiva. Che innesca comunque un potenziale effetto domino. Se l’esperimento emiratino dovesse funzionare, altri membri potrebbero rivalutare la loro posizione. Questo è il punto più delicato. Non l’uscita in sé, ma la sua replicabilità. Perché l’OPEC funziona finché tutti credono che convenga restare. Nel momento in cui questa convinzione si incrina, il sistema inizia a perdere consistenza. Senza gli EAU i membri OPEC sono scesi a 11: Arabia Saudita, Iran, Iraq, Kuwait, Venezuela, Algeria, Repubblica del Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Libia e Nigeria. Dall’uscita di Abu Dhabi il modello di governance del petrolio basato sul coordinamento tra produttori non è più l’unica opzione possibile.