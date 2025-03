E’ il fascino della racchetta, bellezza! Da venerdì 7 a domenica 9 marzo a Milano (in fiera a Rho) si apriranno le porte di Racquet Trend EXPO, il primo evento internazionale dedicato agli sport di racchetta: tennis e padel. Ospiti d’onore dell’edizione 2025 saranno i trofei più ambiti del tennis: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, entrambi vinti dall’Italia nel 2024 e in mostra durante l’evento.

Racquet Trend EXPO è l’evoluzione naturale del successo biennale di Padel Trend EXPO, che ha entusiasmato Milano con oltre 40mila visitatori, 265 brand e 4500 club presenti. La fiera 2025 degli sport di racchetta cavalca l’onda dell’ingresso del padel nella FIT (oggi infatti FITP). Gli sport di racchetta stanno vivendo un boom clamoroso in Italia, dovuto in primis ai grandi successi delle atlete e degli atleti azzurri nel tennis, ma anche all’ormai consolidato ‘effetto padel’, vero e proprio fenomeno sociale nel nostro Paese. Il 2024 per la FITP è passato alla storia come l’anno del superamento della soglia del milione di tesserati. La Federazione delle racchette guidata da Angelo Binaghi è oggi seconda per tesserati solo alla FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Racquet Trend EXPO è un evento ideato da Next Group, patrocinato da CONI, CIP, Sport e Salute, Comune di Milano e partecipata da ENIT SpA. Coinvolge tutti i settori del mondo delle racchette: B2B e B2C. Non ci saranno solo tennis e padel, ma anche tennistavolo, pickleball e beach tennis. Oltre 100 gli stand presenti, con 21 campi allestiti. Tornei (tra cui il Grandi Firme Padel al quale parteciperà The Watcher Post), clinic, spettacoli e convegni. Alla presenza di campioni, coach, vip e leggende di questi sport.

Tennis

Adriano Panatta, Paolo Cané, Diego Nargiso, Laura Golarsa, Omar Camporese tra i campioni azzurri che saranno presenti. Così come la Rafa Nadal Academy, Ferrero Academy, Accademia Vavassori. Golarsa Tennis Academy, Horizon Tennis Academy e Galimberti Tennis Academy tra le prestigiose scuole tennis internazionali.

Padel

Pablo Lima, Sanyo Gutierrez, Miguel Lamperti, Seba Nerone, Mati Diaz, Gaston Malacalza e Tino Libaak i campioni internazionali della pala presenti. Tra i giocatori italiani Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Emily Stellato, Giulia Sussarello, Giulia Dal Pozzo, Carlotta Casali, Francesca Campigotto. Sui campi di padel in fiera giocheranno tanti ex calciatori, tra i quali: Vieri, Amoruso, Borriello, Gomez (El Papu), Oddo, Denis, Dida, Quagliarella, Cambiasso, Budel, Panucci, Locatelli, Handanovic e Iuliano. Venerdì mattina si giocherà il tradizionale Torneo Grandi Firme Cupra riservato ai giornalisti, che vede sfidarsi da tanti anni solo testate nazionali. Quest’anno, oltre a The Watcher Post, parteciperanno: RAI, Mediaset, Sky News, Sky Sport, La7, Dazn, Supertennis, Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Repubblica, Milano Finanza, Ansa e Gazzetta dello Sport.

L’entusiasmo FITP

«Non posso che essere felice per il primo format in Europa interamente dedicato ai principali sport di racchetta organizzato a Milano. Immagino che Racquet Trend EXPO sarà un’esperienza unica per gli espositori e gli appassionati: una grande occasione per potersi tenere al passo, una full immersion e un confronto tra le proposte innovative delle aziende e i desideri del pubblico», ha dichiarato il Presidente FITP, Angelo Binaghi.

Endorsement del Comune di Milano

«Un evento di questa portata, ospitato a Milano in un momento così significativo per lo sport italiano, a meno di un anno dai Giochi Olimpici e Paraolimpici di Milano Cortina 2026, rappresenta un’occasione unica per rafforzare la sinergia tra istituzioni, federazioni, imprese e praticanti. È attraverso collaborazioni strategiche e visioni comuni che possiamo garantire un futuro solido e ambizioso per questi sport, sostenendone la diffusione e rendendoli sempre più accessibili a tutti».