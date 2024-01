greenApes, il social italiano che incentiva la sostenibilità

Si parla molto della logica insita nell’uso dei social e una critica comune è quella per cui le piattaforme web non incentivino abbastanza azioni utili e positive, piuttosto che le diffuse modalità ego-referenziali. Per questo c’è chi tenta di creare una rete sociale digitale diversa. Una delle realtà a supporto di un mondo virtuale progressista è italiana, nasce a Firenze nel 2012 e si chiama greenApes. Il suo simbolo è uno scimmione con il petto verde.

Gli iscritti al social greenApes (ci si può registrare anche facendo login da Facebook) scattano foto e scrivono pensieri, ma tutti a tema sostenibilità ambientale e sociale. Ad esempio pubblicano una foto della raccolta differenziata fatta, di loro sui mezzi pubblici o a fare volontariato. Ciò gli fa ottenere dei punti, noci di cocco virtuali (BankoNuts), che sono spendibili anche nella vita reale presso punti vendita di prodotti green o aziende di servizi sensibili al tema. Si va dal cocktail omaggio in una birreria artigianale a un carnet da 10 ingressi nella piscina comunale. Le offerte sono moltissime e a rotazione, comprendendo anche pernottamenti in agriturismi.

Ma greenApes è qualcosa di più, in quanto permette di donare i punti BankoNuts a progetti che si hanno a cuore ed elabora collaborazioni con aziende, il tutto ovviamente in chiave transizione ecologica. C’è poi l’attività del social network in ricerca e sviluppo, attraverso partnership in programmi di innovazione tecnologica e sociale. Per fare un esempio, attualmente greenApes è partener di “Easier”, un progetto europeo finanziato dal programma Life, il quale intende individuare servizi integrati, destinati a tutti gli attori della catena di valore, volti a semplificare e facilitare la riqualificazione energetica di edifici residenziali privati nella provincia di Parma. Partendo dall’esperienza dello Sportello Energia & Condomini sviluppato nel corso del progetto “Feasible”, Easier ha l’obiettivo di ampliare la gamma dei servizi che uno Sportello può offrire, rafforzando la sua efficacia attraverso la costruzione di una rete di stakeholder che copra tutta la catena di valore del processo di riqualificazione.

A supporto del social fiorentino c’è una Srl Società Benefit, certificata dal 2016 come Benefit Corporation. Nel tempo greenApes ha favorito decine di migliaia di azioni positive e vuole crescere. Al momento infatti è radicata soprattutto in Toscana e in provincia di Firenze, ma ha già ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali, continuando a pensare la sua pianificazione ad ampio raggio.