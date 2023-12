Sostenibilità ambientale e sociale, i regali delle aziende

In questo periodo di feste si moltiplicano le iniziative delle aziende che sono sempre più attente a scegliere i loro pensieri per i loro clienti o dipendenti. The Watcher Post, tra le tante, ne ha scelta una, quella di Iberdrola Italia. In particolar modo, in questo periodo – l’azienda tra i leader mondiali dell’energia rinnovabile, tra i primi produttori al mondo di energia eolica e che fornisce energia a quasi 100 milioni di persone in decine di Paesi – sta inviando una scatola brandizzata contenente una confezione di caffè realizzato da alberi piantumati grazie alla collaborazione attiva da anni con Treedom.

Quello che colpisce di questa iniziativa è come si siano messe insieme realtà molto diverse tra loro ma tutte mosse dagli scopi benevoli del progetto. Iberdrola, attraverso i suoi investimenti in energie rinnovabili, reti intelligenti, stoccaggio di energia e trasformazione digitale, sta guidando la società nella transizione verso un modello energetico più sostenibile e attento al pianeta. Treedom, una B Corp accreditata, è stata fondata in Italia nel 2010 e da allora ha piantato più di 4 milioni di alberi con il supporto della comunità di contadini in 17 paesi. Gli alberi portano benefici ambientali così come benefici sociali. E poi c’è Amka Onlus, l’Associazione che coordina il progetto in Guatemala grazie al quale 80 caficultrici della regione del Huehuetenango realizzano il caffè Dona Lucero.

In particolar modo regalare alberi insieme al caffè Dona Lucero significa sostenere direttamente le imprenditrici guatemalteche e la costruzione di ecosistemi sostenibili. Significa anche fare un regalo dal doppio valore: un albero piantato nel posto giusto e un caffè etico. Il progetto, lanciato nel 2020, permette di raggiungere il 50% di ricavo in più per ciascuna donna rispetto alla vendita sul mercato locale. L’attività inizia dal principio in quanto la formazione fornita alle beneficiarie include la fornitura di materiali e prodotti agricoli e l’assistenza tecnica specializzata per migliorare le tecniche di coltivazione e raccolta del caffè. Il programma mira a rafforzare il gruppo femminile, potenziando le loro competenze tecniche, aumentando la consapevolezza del loro ruolo, promuovendo la gestione delle fonti di reddito e l’uso efficiente delle risorse disponibili.

Si tratta di una iniziativa speciale che unisce sostenibilità ambientale, economica e sociale, con una attenzione particolare al supporto dell’empowerment femminile, il tutto dimostrato attraverso una prova tangibile dell’impegno dell’azienda per un futuro migliore, rappresentato fisicamente dalla confezione di caffe e anche dalla piantumazione di un nuovo albero.