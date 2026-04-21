Granchio blu: da nemico alla nascita di una filiera industriale

La fine di un incubo. Con un risveglio propositivo. C’è stato un momento, tra il 2022 e il 2023, in cui il granchio blu sembrava destinato a diventare il simbolo di una sconfitta. Un predatore alieno, arrivato senza invito nelle lagune dell’Adriatico, capace di divorare intere produzioni di vongole e mettere in ginocchio un comparto che, solo nel Delta del Po, vale centinaia di milioni di euro. Poi qualcosa è cambiato. Non tanto nella biologia del fenomeno — il granchio blu è rimasto lì, prolifico e aggressivo — ma nella risposta italiana, che oggi si presenta con un impianto molto diverso: meno emergenziale, più industriale, meno difensivo e più strategico. Il punto di svolta è chiaro: non si tratta più di eliminare il problema, ma di gestirlo e, dove possibile, monetizzarlo.

A formalizzare questo cambio di paradigma è stato il piano straordinario sviluppato dal Commissario per l’emergenza granchio blu, Enrico Caterino, e approvato dai ministeri competenti, in primis il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La linea è esplicita: l’eradicazione totale è biologicamente complessa, se non impossibile. L’obiettivo diventa quindi la convivenza, costruita attraverso strumenti scientifici, interventi tecnologici e una filiera economica dedicata. Un passaggio tutt’altro che teorico: nel 2025, tra Veneto ed Emilia-Romagna, sono state catturate oltre 3.700 tonnellate di granchio blu, di cui circa 1.500 commercializzate, tre volte rispetto all’anno precedente, segnale evidente di un cambio di scala.

Il primo livello di risposta resta quello della protezione degli ecosistemi e delle produzioni locali, in particolare della vongola verace del Delta del Po, uno dei prodotti simbolo dell’acquacoltura italiana e tra i più colpiti dall’invasione. Qui entra in gioco la tecnologia. Il piano prevede l’uso di dissuasori acustici a ultrasuoni, barriere elettriche a basso voltaggio, griglie a maglia stretta e reti rinforzate. Non si tratta di soluzioni isolate, ma di un sistema integrato testato con il supporto dell’ISPRA e coordinato con il MASE, con l’obiettivo di ridurre l’accesso del predatore alle aree di semina senza alterare l’equilibrio delle altre specie.

Parallelamente, il lavoro si è spostato anche in mare. Le marinerie del Nord Adriatico hanno adattato tecniche e strumenti, introducendo nasse a geometria variabile, trappole selettive e sistemi per ridurre il by-catch. Non è solo pesca, ma monitoraggio continuo: ogni cattura contribuisce a costruire una mappa dinamica della presenza del granchio blu, permettendo di analizzarne densità, spostamenti e cicli riproduttivi. In questo modo, l’attività dei pescatori diventa parte integrante della ricerca applicata, trasformando il lavoro quotidiano in un sistema di osservazione diffuso sul territorio. Un altro asse fondamentale è quello della diversificazione produttiva. Affidarsi a una sola specie si è rivelato un rischio sistemico, e per questo il piano incentiva lo sviluppo di alternative più resilienti, come l’ostrica concava, selezionata per resistere meglio sia alla predazione sia agli effetti del cambiamento climatico.

È un cambio di paradigma che spinge verso un modello più complesso e meno vulnerabile agli shock esterni. La vera svolta, tuttavia, è nella valorizzazione economica del problema. Il granchio blu, da minaccia ecologica, diventa materia prima. Il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha lavorato all’apertura di canali di export verso mercati dove questo crostaceo è già ampiamente consumato, come Stati Uniti e Asia, mentre sul piano interno sono stati siglati accordi con l’industria conserviera per sviluppare prodotti trasformati destinati al settore HoReCa.

Nasce così una filiera, e con essa un nuovo equilibrio economico: ogni esemplare catturato diventa un potenziale ricavo, contribuendo a sostenere il reddito delle cooperative locali. Questo modello è stato portato come caso emblematico al Seafood Expo Global 2026, dove l’Italia si è presentata con una delegazione di 93 aziende e il supporto di sette regioni, in un’operazione finanziata dal FEAMPA 2021-2027. Il messaggio è chiaro: la gestione delle sfide ambientali è ormai parte integrante della competitività economica. Non a caso, la Blue Economy italiana genera oltre 11 miliardi di euro di valore aggiunto e sostiene circa 157.000 lavoratori, secondo dati istituzionali e report di settore.

Quello che emerge è un approccio che combina intervento pubblico, ricerca scientifica e capacità di adattamento delle imprese. Il granchio blu non è scomparso e probabilmente non scomparirà, ma non è più solo un’emergenza: è diventato una variabile da gestire e, in parte, da sfruttare. In un contesto globale segnato da cambiamenti climatici e specie invasive sempre più frequenti, il caso italiano suggerisce una direzione possibile: non sempre si può tornare indietro, ma si può imparare a convivere con l’imprevisto trasformandolo, quando possibile, in opportunità economica.