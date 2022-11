Zuppi, Santa Messa per i Carabinieri. Sgarbi e Morgan a Milano

Nella Basilica di Santa Sabina all’Aventino, alle ore 8.30, Santa Messa presieduta dal cardinale presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, in occasione della festa di Maria “Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri”. Diretta su Tv2000. Sempre all’Aventino, nella Cappella Magistrale dell’Ordine di Malta, il 3 novembre, alla presenza del Luogotenente di Gran Maestro, Fra’ John T. Dunlap, si è svolta la celebrazione per l’ammissione di Zuppi nell’Ordine di Malta con la dignità e il rango di Balì Gran Croce di Onore e Devozione. Il cardinale ha ricevuto le insegne con ascrizione al Gran Priorato di Lombardia e Venezia nella cappella del Palazzo Magistrale a Roma. La Santa Messa è stata celebrata dallo stesso Zuppi assieme al Prelato dell’Ordine di Malta, monsignor Jean Laffitte. Hanno partecipato alla cerimonia, portando il proprio saluto augurale il delegato speciale del Papa per l’Ordine di Malta, cardinale Silvano Maria Tomasi e il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Erano presenti il Gran Cancelliere dell’Ordine di Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, il Grande Ospedaliere, Fra’ Alessandro de Franciscis, l’ambasciatore presso la Santa Sede, Antonio Zanardi Landi e il Procuratore del Gran priorato di Lombardia e Venezia, Clemente Riva di Sanseverino.

Lunedì, “Giornata Nazionale degli Alberi”. In questa occasione il comune di Roma, con l’Ufficio Visite Guidate e Trek Storico Ambientali , invita ad una visita guidata gratuita alla scoperta delle specie arboree della Pineta di Castel Fusano. E’ un polmone verde di grande rilevanza ecologico ambientale, con i suoi 1.100 ettari di estensione, 455 specie, suddivise in 272 generi e 73 famiglie, rappresenta un patrimonio di biodiversità dal valore inestimabile. La passeggiata con i giardinieri esperti di Roma Capitale sarà dedicata alla scoperta delle specie arboree caratteristiche della Pineta, i pini centenari e gli storici lecci, anche attraverso la narrazione di curiosità, miti e leggende. Lungo il percorso costeggeremo il canale dei Pescatori realizzato dagli antichi romani nel 356 a. C.. La Giornata Nazionale degli Alberi è stata istituita dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e riconosciuta con l’articolo 1 della Legge 14 gennaio 2013, numero 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani con lo scopo di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione del patrimonio arboreo nazionale”.



La settimana dei convegni si apre con la Protezione Civile. Va in scena a Roma all’Auditorium del Maxxi in via Guido Reni il workshop “Protezione Civile e coesione territoriale – Strategia per la riduzione del rischio 2021-2027”, evento di chiusura del programma realizzato dal Dipartimento nell’ambito del Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Ad aprire i lavori della giornata, alle ore 10, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. A seguire, nell’ambito della sessione su “Protezione civile e coesione territoriale”, interverranno il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Paolo Esposito, rappresentanti dell’Anci e delle Regioni beneficiarie del programma. La seconda sessione, dedicata al tema “Imparare dalla programmazione 2014-2020 per raccogliere le sfide 2021-2027”, vedrà la partecipazione di esponenti dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del Dipartimento per le Politiche di Coesione, della Direzione Generale per la Protezione Civile e le Operazioni di Aiuto Umanitario Europee, dell’Unità di Missione per il Pnrr del Ministero dell’Ambiente e dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Disastri. Nell’ultima sessione, i direttori regionali di protezione civile di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia si confronteranno sull’Agenda di lavoro 2021-2027 per la riduzione del rischio ai fini di protezione civile. Concluderà i lavori il Capo Dipartimento della Protezione Civile.

A Roma, al The Space Cinema Moderno, incontro stampa per il film Disney di Natale “Strange World – Un Mondo Misterioso”.

Nella sede romana della Rai, a viale Mazzini, la “direzione offerta estero” nata con Fabrizio Ferragni presenta “La Nuova Rai per l’Estero”, con il presidente Marinella Soldi, l’a.d. Carlo Fuortes, il vicepresidente del Consiglio e ministro per gli Affari Esteri Antonio Tajani, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini.

A Genova, assemblea pubblica di Confindustria Genova, dalle 10 alle 13, a Palazzo Ducale. Parteciperà il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Si parlerà delle nuove visioni di città, più lunghe, industriali, innovative, nel tempo.

A Milano, nel Palazzo delle Stelline, “Direzione Nord”. Per la Regione Lombardia saranno presenti il presidente Attilio Fontana, gli assessori Stefano Bolognini (Sviluppo Città Metropolitana, Giovani, Comunicazione), Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima), Guido Guidesi (Sviluppo economico), Alan Rizzi (Casa e Housing sociale) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile). Nel lungo programma della giornata sono da segnalare: alle 17, “Parole e idee possono cambiare le città”, con l’architetto e urbanista Stefano Boeri, presidente Triennale Milano, e Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera. Alle 18, “Globalizzazione, le piaghe e la cura possibile”, presentazione del libro di Giulio Tremonti, presidente Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati. Alle 19, “Quali priorità per la giustizia” con il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il magistrato Edmondo Bruti Liberati, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo. Chiuderà l’evento il panel “Heroici furori” con il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, il musicista e autore Morgan e il produttore e discografico Claudio Cecchetto.