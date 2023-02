A Roma, a piazza Venezia, inaugurazione ufficiale dello “Spazio Interattivo Esperienza Europa – David Sassoli” con la partecipazione di Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo. Intervengono Antonio Tajani vicepresidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni commissario europeo per gli affari economici e monetari, Raffaele Fitto ministro per gli affari europei, Roberto Gualtieri sindaco di Roma, Pina Picierno vicepresidente del Parlamento europeo.

Da domenica 19 febbraio sarà in onda sulle reti televisive e radiofoniche di Mediaset una nuova campagna di comunicazione in sostegno della lettura intitolata “Leggere, una buona abitudine”.Gli spot, diffusi anche su tutte le properties online Mediaset, puntano a valorizzare il ruolo chiave della famiglia nella trasmissione dell’amore per la lettura ai figli: l’ultima indagine Istat sul tema ha scoperto che il 73,5% dei ragazzi sotto i 18 anni leggono libri se vedono i genitori leggere, ma se in famiglia non circolano libri la quota scende al 34,4%.La campagna sarà in onda fino al 26 febbraio e rientra nel quadro delle attività di “Mediaset ha a cuore il futuro”, il brand del gruppo dedicato alla comunicazione sociale lanciato quattro anni fa.

In occasione della “Giornata del Gatto”, il Parco archeologico del Colosseo annuncia i vincitori della prima edizione del concorso di arti figurative “I gatti del Parco? Eccoci qui!”, iniziativa che ha visto il coinvolgimento di giovani da tutta Italia che si sono cimentati nell’ideazione di un’opera d’arte (disegno, digitale, scultura e molto altro ancora) che avesse come soggetto i gatti, ritratti con uno o più monumenti del PArCo. “Abbiamo voluto coinvolgere i nostri piccoli utenti in un concorso molto speciale che, insieme allo splendido patrimonio storico-artistico del PArCo, mettesse in luce gli speciali inquilini di cui ci prendiamo cura con dedizione ormai da diversi anni. Il progetto intende promuovere nei più giovani una particolare sensibilità e un senso civico che possano poi trasformarsi in consapevolezza sull’importanza di una convivenza armoniosa con la natura e con gli animali per il miglioramento della vita collettiva” ha dichiarato Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo. Tra le numerose opere pervenute sono risultati vincitori: per la categoria 4-10 anni Greta Monici, 8 anni, di Gallarate, con l’opera dal titolo Le incredibili avventure del gatto Kivi a Roma; per il gruppo 11-15 anni Mattia Edoardo Pace, 14 anni, di Roma, con il disegno dal titolo Micius Publicius. Al secondo posto per la categoria dei più piccoli si sono qualificati gli alunni della classe IVa del plesso Marcellina, Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” di Santa Maria del Cedro, guidati dalle maestre Francesca Silvestri, Maria Maratia, Sara Arieta e Patrizia Calafiori con il disegno dal titolo Anche noi siamo un’opera d’arte; per la fascia di età 11-15 anni, si è classificata Elisa Minasi, di 12 anni, di Roma, con il disegno in digital art Cats visiting. Il concorso è organizzato dal Servizio Educazione Didattica e Formazione del PArCo e si inserisce nell’ambito del progetto PArCo Green che ha come scopo la promozione di un modo di vivere in armonia con la natura e quindi la riduzione dell’impatto ambientale insieme alla conservazione dell’ecosistema e della biodiversità dell’area archeologica. Il PArCo promuove la cura della flora e della fauna sia quella residente sia quella in transito per migrazione all’interno del suo perimetro. La colonia felina è una realtà riconosciuta, censita e registrata dalla Asl, i gatti risiedono all’interno dell’area e sono accuditi dal personale che procura loro cibo e acqua e ne verifica lo stato di salute, in convenzione con un medico veterinario. Le celebrazioni per la giornata del gatto proseguono al Parco archeologico del Colosseo con due conferenze ospitate in Curia Iulia e dedicate al rapporto tra umani e felini, dall’antichità all’età moderna. Russo introdurrà gli interventi di Claudio Salone, archeologo, che approfondirà il ruolo del gatto al tempo dei Greci e dei Romani, e di Concetta Masseria, già docente di archeologia classica e di storia dell’architettura dell’Università degli Studi di Perugia, che parlerà della figura del felino come “insospettabile testimone di un evento straordinario”.

In occasione dell’evento per il lancio ufficiale del team a Londra con la presentazione dell’A523, la monoposto di Formula 1 del 2023, Alpine ha annunciato nuovi sviluppi per il programma Rac(H)er, confermando il suo obiettivo ambizioso di promuove pari opportunità tra uomini e donne per migliorare le proprie performance. Oltre a portare avanti un fondamentale cambiamento culturale nella sua organizzazione, Alpine ha anche annunciato nuovi sviluppi per continuare a combattere i preconcetti e i pregiudizi nei confronti delle donne nel motorsport e nel settore automotive. In 72 anni di gare di Formula 1, solo 6 su 885 piloti erano donne: il genere femminile appare così sicuramente sottorappresentato, una realtà che riguarda anche il settore automotive. Per Alpine, introdurre la diversità nel proprio organico, salvaguardando la meritocrazia, è un pilastro indispensabile per migliorare la performance nel suo complesso. Per raggiungere quest’obiettivo, Alpine annuncia la creazione dell’Human High-Performance Centre ad Enstone, nel Regno Unito, ponendo la performance e i piloti al centro del programma di formazione. I team di Alpine hanno ideato un protocollo scientifico ed un esclusivo programma di ricerca per misurare i dati fisici, fisiologici e cognitivi dei suoi piloti e team. Ricorrendo a conoscenze specialistiche di dati molto specifici, l’Human High-Performance Centre custodirà i progressi degli atleti Alpine, indipendentemente dal genere. Questi dati non solo offriranno ad Alpine una migliore comprensione delle performance dei suoi atleti, ma contribuiranno anche a creare programmi di formazione su misura elaborati da Julian Rouse, Direttore di Alpine Academy, e dal suo team, sotto la supervisione di Otmar Szafnauer, Team Principal di Bwt Alpine F1 Team. Il programma sarà sostenuto da ingenti investimenti nell’Academy.

Will Media e Sky rafforzano la loro collaborazione creando insieme nuovi contenuti digitali per raccontare i principali trend di cambiamento, dalla cultura all’ambiente. La partnership segue il lancio del podcast sui mestieri del mondo del cinema Retro Scena, uscito a fine dicembre e curato da Chora Media, società che con Will ha dato vita al polo italiano dell’informazione nativa digitale. Oggi, venerdì 17 febbraio, prende il via il videopodcast in formato talk pensato per raccontare l’evoluzione del mondo “media & entertainment”, Show Off, condotto da Francesco Oggiano e Giulia Valentina. Nella prima puntata, dedicata al fenomeno delle serie TV, sarà ospite d’eccezione Salvatore Esposito, volto di uno dei personaggi più iconici della serialità italiana, esportata in tutto il mondo, Gennaro Savastano (Gomorra – La serie). Arriverà invece prossimamente Junk, il documentario-inchiesta sul costo sociale e ambientale dell’industria della moda e del fast fashion. Questa nuova collaborazione fra Will e Sky arriva dopo l’esperienza di What’s Next, l’approfondimento curato da Will Media, in onda su Sky Tg24 e sui canali social della testata, che affronta l’attualità con un linguaggio chiaro, semplice e accessibile al pubblico più giovane, per offrire contenuti di informazione di qualità anche a quel pubblico che si informa usando formati e media diversi. Elia Mariani, chief consumer officer di Sky Italia, commenta: “Siamo felici di rafforzare la nostra collaborazione con Will, un partner che condivide con noi la vocazione a innovare. Sperimenteremo così nuovi linguaggi che si rivolgono ai più giovani, per soddisfare la loro grandissima voglia di conoscere il mondo. Vogliamo offrire loro nuovi contenuti digitali pensati appositamente per una platea così curiosa e alla continua ricerca di prodotti di qualità”. Per Alessandro Tommasi, fondatore di Will, “non è un caso che i prodotti di questa collaborazione siano declinati su diversi canali. Podcast, video Youtube e piattaforma televisiva: con Sky stiamo portando le informazioni dove i giovani le cercano, mettendo contemporaneamente a disposizione di un pubblico esigente, come quello che ogni giorno sceglie l’emittente all news, prodotti di qualità capaci di raccontare, in linea con la mission di Will, il cambiamento”.

Donatella Cinelli Colombini, produttrice di vino a Montalcino al Casato Prime Donne e in Val d’Orcia alla Fattoria del Colle di Trequanda prende il testimone da Maria Giulia Frova che ha guidato le 83 Donne del Vino toscane nell’ultimo mandato ed ha ospitato l’assemblea nel ristorante del suo Castello del Corno a San Casciano Val di Pesa. “Ringrazio Maria Giulia dell’impegno che ha profuso in favore della nostra delegazione regionale” ha detto Donatella ricordando l’ultima iniziativa svolta dalla delegata uscente: la raccolta di fondi organizzata con il Lions Club Firenze Brunelleschi per comprare medicinali da mandare ai bambini disabili e oncologici ospitati in un convento di Leopoli in Ucraina. Nel prossimo triennio Cinelli Colombini sarà affiancata da tre vice delegate la sommelier Paola Rastelli, vicaria, Federica Cecchi di Winedesigner e Laura Carrera dell’Agricola Ludus. Il consiglio di delegazione comprenderà anche Frova, Marzia Morganti, Laura Bucci e altre socie disposte a dare un contributo operativo. Le Donne del Vino è un’associazione nata proprio in Toscana nel 1988 e composta da oltre mille produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste e esperte. La Toscana è una delle maggiori delegazioni regionali e ha iniziato il 2023 alla grande. La Sommelier Paola Rastelli ha organizzato le lezioni sul vino nell’Istituto Mattei di Rosignano Marittimo. Iniziativa inedita in Toscana che introduce i futuri manager del turismo e della ristorazione nella cultura del vino aprendo loro nuovi sbocchi professionali. Nel programma di attività ci sono anche appuntamenti più leggeri come quello del 16 febbraio in cui 4 Donne del Vino della Toscana serviranno le loro bottiglie alla serata di Carnevale (con raccolta a favore di Airc) dell’Hotel Bernini Palace di Firenze. Seguirà l’8 marzo la Giornata delle Donne del Vino che unirà quelle italiane alle colleghe di 11 Paesi esteri sul tema “Donne e vino in un mondo unito”. Un tema che sarà il fil rouge dell’intera annata e sottolinea la capacità femminile di intessere legami fra culture e popoli diversi. Principale obiettivo del 2023 sarà la celebrazione del 35 anniversario dalla fondazione dell’Associazione Nazionale Donne del Vino che vedrà arrivare a Firenze la Presidente e il Consiglio nazionali.

Appuntamento da non perdere per il mondo cattolico, il mercoledì delle Ceneri con Papa Francesco: il 22 febbraio alle ore 16.30 la Statio presso la Chiesa di Sant’Anselmo e a seguire la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina, dove il Pontefice presiederà la celebrazione eucaristica con la benedizione e imposizione delle Ceneri, alle ore 17.