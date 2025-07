Alla Camera dei Deputati, sala della Regina, Aspen Istitute Italia e Intesa Sanpaolo, presentazione del secondo rapporto dell’Osservatorio permanente sull’adozione e l’integrazione dell’Intelligenza artificiale, con il presidente dell’Aspen Giulio Tremonti.

A Palazzo San Macuto, sala del Refettorio, presentazione di “Ecomafia 2025. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia”. Al convegno partecipano il direttore generale Ispra, Maria Siclari, e il presidente nazionale Legambiente, Stefano Ciafani.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parteciperà alla Ukraine Recovery Conference, co-organizzata dai governi italiano e ucraino, in programma a Roma presso il Convention Center La Nuvola. La presenza di Urso alla Urc2025 si inserisce nel quadro dell’impegno già avviato dal Mimit per promuovere una partecipazione sistemica dell’Italia alla ricostruzione dell’Ucraina, valorizzando il ruolo delle imprese italiane nei settori strategici e coordinando, con l’Agenzia Ice e con gli altri Ministeri competenti, azioni concrete per facilitare l’accesso delle nostre aziende ai programmi di investimento e cooperazione, anche in raccordo con le istituzioni europee e internazionali. La sessione plenaria di apertura avrà come protagonisti il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, e il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Il primo bilaterale sarà con Wolfgang Hattmanndorfer, ministro austriaco per l’Economia, l’Energia e il Turismo, con il quale verranno affrontati i temi della deregolamentazione e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam). A seguire, Urso incontrerà Krzysztof Paszyk, ministro polacco dello Sviluppo e della Tecnologia, per un confronto sulle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Polonia, con particolare attenzione allo sviluppo della cooperazione in settori industriali strategici quali le nuove tecnologie, intelligenza artificiale e semiconduttori. Tra i temi al centro dell’incontro, anche il rafforzamento della collaborazione nei settori della difesa e dello spazio. Il terzo bilaterale sarà con il vice primo ministro della Slovacchia, Peter Kmec, con il quale il ministro discuterà dell’approccio strategico del Paese alla ricostruzione dell’Ucraina, della facilitazione degli scambi e del potenziamento dei corridoi logistici e commerciali tra Slovacchia, Ucraina e Italia, anche attraverso i porti di Trieste e Venezia. Si valuterà inoltre lo sviluppo congiunto di hub multimodali e terminal cargo, con il coinvolgimento delle competenze logistiche italiane e la partecipazione a progetti comuni di ricostruzione. Successivamente, Urso avrà un incontro con il ministro delle Finanze del Canada, François-Philippe Champagne, e con la ministra di Stato per la cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Reem Al Hashimi, per discutere delle rispettive iniziative di supporto alla ripresa economica ucraina e delle opportunità di collaborazione industriale e finanziaria con i due Paesi.

Nel pomeriggio è prevista la firma dell’Accordo di Programma con Metinvest Adria relativo al Polo siderurgico di Piombino, un progetto strategico per la reindustrializzazione del sito toscano e il rafforzamento della cooperazione economica tra Italia e Ucraina. Urso concluderà la sua partecipazione alla conferenza intervenendo al Panel “Restoring Ukraine’s Energy Infrastructure: Investing in energy resilience”, dedicato alle strategie e agli investimenti per la ricostruzione e la resilienza del sistema energetico ucraino.

A Roma, nel Salone delle Fontane, Forum Bilaterale Confindustria – Medef. Con Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Emanuele Orsini, presidente di Confindustria.

Il fondatore e a.d. di Illimity, Corrado Passera, ha consegnato le sue quote della società all’Opas di Banca Ifis. Hanno consegnato i titoli all’opas anche il consigliere Marcello Valenti e il co-head del corporate banking Franco Marcarini.

Con l’elezione di Patrizia De Luise alla presidenza di Enasarco, Nico Gronchi, già vicepresidente vicario Confesercenti, assume la carica di presidente nazionale di Confesercenti, che guiderà fino alla prossima assemblea elettiva prevista per il 2026.

A Venezia, le Gallerie dell’Accademia sono l’unico museo in Italia a disporre di un laboratorio scientifico con un team interno dedicato, e il primo a dotarsi di un microscopio digitale 3D. Lo Spazio Multimediale nasce con l’idea di rendere pubblica questa eccellenza per valorizzare il patrimonio storico-artistico e l’attività di ricerca delle Gallerie, svelando, con eccezionali ingrandimenti, i dettagli, le curiosità e tanti aspetti di opere straordinarie altrimenti non noti, a partire dal celeberrimo Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci.

A Verona, presentazione del piano industriale di Agsm Aim.

A Roma, a via Mogadiscio, il sindaco Roberto Gualtieri depone una corona di alloro presso la targa in memoria del magistrato Vittorio Occorsio, in occasione del 49° anniversario dell’attentato terroristico. Quindi

effettua un sopralluogo a Villa Sciarra per visionare le statue e le fontane appena restaurate. Nel pomeriggio, nel Centro Congressi “La Nuvola”, interviene alla conferenza per la ripresa dell’Ucraina. In serata, interviene all’evento “Acea Heritage”, un percorso espositivo dedicato alla storia dell’azienda e al suo patrimonio artistico, architettonico e industriale.

Pirelli lancia il primo pneumatico destinato al mercato globale con oltre il 70% di materiali di origine naturale e riciclati, fra cui la gomma naturale certificata Fsc (Forest Stewardship Council). Attestando la gestione responsabile della filiera della gomma naturale, dal produttore alla fabbrica, ed entro il 2026 tale certificazione sarà estesa a tutta la gomma naturale utilizzata dalle fabbriche europee di Pirelli. Sviluppato in una versione specifica per Jlr (Jaguar Land Rover), il nuovo pneumatico è un Pirelli P Zero e sarà inizialmente disponibile su alcuni cerchi da 22” della gamma Range Rover, come parte dell’obiettivo di Jlr di sviluppare pneumatici a ridotto impatto ambientale per i propri modelli di lusso. Il pneumatico sarà contraddistinto dalla marcatura Fsc e dal logo che identifica i pneumatici Pirelli con almeno il 50% di materiali di origine naturale e riciclati, come verificato dall’ente terzo Bureau Veritas. Lo sviluppo del nuovo P Zero ha posto una sfida importante al reparto R&D di Pirelli: coniugare prestazioni Uhp (Ultra High Performance) con un elevato contenuto di materiali di origine naturale e riciclati. Fra questi, si trovano: acciaio riciclato, deriva parzialmente dalla fusione di rottami ferrosi invece che dalla lavorazione di materie prime vergini, mantenendo però le proprietà meccaniche del materiale vergine; silice da lolla di riso, derivata dagli scarti della lavorazione del riso, impiegata nelle mescole del battistrada per prestazioni elevate sul bagnato; nerofumo circolare, ottenuto tramite olio da pirolisi derivante dal riciclo di pneumatici fuori uso; polimeri bio-circolari, prodotti con monomeri derivati da oli da cucina usati o da olio di pirolisi, che sostituiscono i polimeri fossili: bio-resine, plastificanti di origine vegetale, utili per ottimizzare l’equilibrio tra performance su asciutto e bagnato.