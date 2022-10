Tra il nuovo Governo e la “Life of Wine” di Roma

Al Quirinale alle ore 10.30 partono le consultazioni per dare il via a un nuovo governo: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve i rappresentanti dei gruppi parlamentari della coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati.

Alle ore 10, al Mise, il Ministero per lo Sviluppo economico, a via Veneto, “tavolo Whirlpool”.

Nella Città del Vaticano, nuova udienza del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato vaticana.

Nella sede romana della Rai, a viale Mazzini, presentazione dei servizi per la Coppa del mondo di calcio Fifa Qatar 2022.

Roma: nel Teatro Argentina va in scena la mattinata del Garante per la Privacy. Ecco così “Privacy first!”, iniziativa che segna la conclusione delle celebrazioni “per i 25 anni della privacy in Italia”.

E poi comincia il week-end.

Sabato 22 ottobre vip al Mercato Trionfale di Roma: cinque artigiani e produttori etici hanno deciso di organizzare “La Festa d’Autunno” per farsi conoscere anche dal grande pubblico che frequenta lo storico mercato di Prati i propri prodotti. Una mattinata ideata per conoscere le proposte di “Beppe e i suoi Formaggi” (uno spazio amatissimo dal direttore del telegiornale di La7, Enrico Mentana), “Bottega Gamberoni”, “Piccola Bottega Merenda”, “Fattoria Pulicaro” e “Fattoria Faraoni” in una degustazione dinamica e divertente aperta a tutti. Ogni box presenta assaggi legati all’autunno, per dare risalto all’etica, alle stagioni e alla qualità del proprio lavoro. Dopo il successo della “Festa di Primavera” organizzata venerdì 20 e sabato 21 maggio, le 5 botteghe di artigiani hanno deciso di replicare l’appuntamento nel mese di ottobre. Dai formaggi a latte crudo di Giovale Formaggi per “Beppe e i suoi formaggi”, alle carni di “Fattoria Pulicaro” e “Fattoria Faraoni”. Passando per le paste ripiene di “Bottega Gamberoni” e ai sidri e ai succhi selezionati da “Piccola Bottega Merenda”. Tutti produttori e artigiani dislocati in zone diverse che si incontrano al Mercato Trionfale per dare risalto alle proprie peculiarità e alla voglia di fare qualità in modo sostenibile ed etico.

Domenica a Roma c’è “Life of Wine”: all’Hotel Villa Pamphili, in via della Nocetta, grandi cantine da tutta Italia. Oltre 300 etichette e 200 vecchie annate. Un evento unico nel mondo del vino. Produttori da tutta Italia portano in degustazione ai banchi di assaggio l’ultima annata e almeno due vecchie annate delle loro etichette più rappresentative. Un viaggio nel tempo per capire come il vino evolve, si affina e si completa. Life of Wine è nata nasce nel 2010 da un’idea di Studio Umami, agenzia specializzata a livello nazionale in comunicazione ed organizzazione di eventi enogastronomici: per la selezione delle cantine partecipanti l’evento si avvale dal 2019 della collaborazione del giornalista Maurizio Valeriani.