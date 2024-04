Oggi a Roma, nella sede della Fondazione De Gasperi, incontro su “L’alleanza delle forze civiche moderate per il futuro del Ppe”, con il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

A Roma, nella Pontificia Università Lateranense, convegno su “Il ruolo e l’interesse della dottrina e della giurisprudenza nel diritto canonico, con il Segretario di Stato di Sua Santità cardinale Pietro Parolin e il decano del Tribunale della Rota Romana monsignor Alejandro Arellano Cedillo.

A Roma, nella sede del Ministero della Cultura, in via del Collegio Romano, presentazione del “Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all’estero per il triennio 2024- 2026” con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

A Roma, The Space Cinema ospita la presentazione del festival “Tulipani di seta nera”.

Martedì, nella Capitale, nel Tempio di Vibia Sabina e Adriano, la “location” della Camera di Commercio di Roma guidata da Lorenzo Tagliavanti, presentazione del libro “Controvento” del numero uno della Lega Matteo Salvini. In sala, il generale Roberto Vannacci.

A Roma, a Villa Medici, Bruno Decharme e Barbara Safarova organizzano una giornata di studio sul tema dell’Art Brut: venerdì 3 maggio, nelle sale espositive e Grand Salon dell’Accademia di Francia a Roma si riuniranno i maggiori specialisti sull’argomento provenienti da Francia, Italia e Svizzera per un simposio d’eccezione ideato da Gustavo Giacosa. Il programma, diviso in due sessioni, verterà la mattina sul tema “Art Brut, prospettiva storica e questioni contemporanee”: a parlarne saranno Sarah Lombardi (La Collection de l’Art Brut di Losanna: origine ed evoluzione nel tempo); Barbara Safarova (Esporre l’art brut: da Jean Dubuffet a Harald Szeemann e oltre…); Céline Gazzoletti (Chimere, fantasmi e spiriti: autori grezzi, artisti extralucidi?); Barbara Safarova (Art brut: l’arte del calcolo, l’arte di costruire labirinti) e Cristina Agostinelli (Scritti e immagini della dissidenza). I contenuti dibattuti nel pomeriggio avranno come argomento “Art Brut in Italia, tra rivelazione e riparazione” e saranno illustrati da Lisa Roscioni (L’art brut prima dell’art brut vista dagli psichiatri italiani tra Otto e Novecento); Fiorella Bassan (Oltre l’utilità: i “mobili” di Eugenio Lenzi e Antonio Tolomei); Claudio Zambianchi (Carlo Zinelli: una lettura critica) e Gustavo Giacosa (Art brut e creazione in studio: un ossimoro?).

“Domine, quo vadis?”, “Signore, dove vai?” è il tema del XVIII Convegno nazionale di Pastorale giovanile che avrà luogo a Sacrofano dal 6 al 9 maggio. Il tema prende spunto dalle testimonianze orali che ricordano le parole dell’apostolo Pietro, in fuga da Roma per evitare il martirio, a Gesù: “Signore dove vai?” e la risposta di Cristo: “Venio Romam iterum crucifigi (Vengo a Roma a farmi crocifiggere di nuovo)”. Il convegno, comunicato dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg), si rivolge agli incaricati diocesani e regionali di pastorale giovanile, ai responsabili di pastorale giovanile di associazioni, movimenti, aggregazioni e congregazioni religiose e secolari maschili e femminili. Tra i relatori Massimo Monzio Compagnoni responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica, Antonio Decaro sindaco di Bari e presidente Anci, padre Paolo Benanti presidente della Commissione Ai per l’Informazione.