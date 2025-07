Lunedì, al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà il Cancelliere federale austriaco, Christian Stocker.

A Milano, Università Bocconi, aula magna, assemblea annuale Abi. Con Antonio Patuelli, presidente Abi; Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia; Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze.

A Roma, nella sede della Fao, oggi e domani, assemblea nazionale dei soci “Slow Food Italia”.

A Roma, negli Studios di via Tiburtina, oggi e domani, il Pd organizza la “conferenza nazionale sulle politiche industriali” intitolata “Le rotte del futuro”. Con Elly Schlein, segretario del Pd; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Emanuele Orsini, presidente di Confindustria; Simone Gamberini, presidente di Legacoop; Maurizio Landini, segretario generale della Cgil; Pierpaolo Bombardieri, segretario genarale della Uil.

Karim Waly è il presidente dei Giovani Imprenditori di Ance Roma – Acer per il quadriennio 2025-2029. L’assemblea ha eletto il Consiglio di Presidenza che sarà composto da: Simone Cappucci, Lorenzo Costantini, Andrea Pasquale Napolitano, Emilia Pagano, Antonio Pezzopane, Vincenzo Pezzopane, Claudio Ricci, Chrystopher Taglienti, Lorenzo Vicini e Martina Vicini. Waly, 36 anni, succede a Elisabetta Maggini, con la quale ha condiviso l’esperienza di mandato fino ad oggi, come vicepresidente. Il “gruppo giovani” rappresenta, dal 1989, i giovani costruttori romani e si impegna da sempre a formare la futura leadership dell’associazione, che da oltre 80 anni unisce le imprese del settore nella Capitale e nell’area metropolitana. Queste le parole di Antonio Ciucci, presidente Ance Roma – Acer: «Desidero esprimere le mie congratulazioni a Karim e a tutta la sua squadra, in un momento così importante per la nostra Associazione e per tutto il sistema associativo, questo passaggio rinnova la nostra fiducia nelle nuove generazioni e nelle sfide che ci attendono. Un sentito ringraziamento a Elisabetta Maggini, che ha guidato il gruppo giovani con dedizione, entusiasmo e capacità di fare rete anche con altre realtà associative. A Karim Waly i migliori auguri di buon lavoro».

“FellinIAna: Roma, le donne e il sogno”, l’evento che Accademia Italiana ha presentato nel Boscolo Hotel Circo Massimo a Roma, è stata un’occasione unica in cui la visione onirica e surreale del grande maestro Federico Fellini ha potuto rivivere attraverso il linguaggio del design, della moda, della fotografia e del cinema, grazie alla creatività contemporanea degli studenti premiati nella Call for Artists. In esposizione 15 progetti selezionati tra abiti, bozzetti, fotografie, gioielli e cortometraggi, realizzati da studenti dei corsi di Fashion Design, Design del Gioiello, Fotografia e Arti Visive. Una narrazione collettiva che indaga l’universo femminile, i sogni e la Roma del regista premio Oscar, trasformandoli in materia creativa. Il risultato è un racconto visivo e performativo che guarda al futuro, radicandosi nell’eredità del passato. Un’occasione unica in cui la sensibilità e il linguaggio delle nuove generazioni entrano in dialogo diretto con uno dei più grandi maestri del cinema, dando vita a un ponte tra memoria e presente, visione poetica e ricerca progettuale. Nella serata è stata presentata anche la pubblicazione ufficiale “FellinIAna: Roma, le donne e il sogno”, edita da Gangemi Editore, curata dai coordinatori del progetto Ilenia Alesse, Chiara Ruberti e Simone Fattori, che raccoglie immagini delle opere premiate e saggi dei relatori intervenuti nelle masterclass.

Il Gruppo Big, con la concessionaria Ecosistema Italia, vanta risultati straordinari del primo semestre 2025, con un record di vendita veicoli industriali Ford Trucks: oltre 80 “colossi della strada”, registrando un incremento di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che rappresenta un traguardo importante per il Gruppo Big, Ecosistema, Mobilità e, non solo evidenzia una crescita significativa in termini di volumi, una maggiore presenza sul mercato e una fidelizzazione rafforzata della clientela. “Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti soluzioni che supportino la crescita e l’efficienza delle loro attività e voglio ringraziarli per la fiducia che hanno riposto nella nostra azienda. Voglio inoltre congratularmi con tutto il mio team, il cui impegno, dedizione e professionalità sono stati fondamentali per raggiungere questo risultato eccezionale”, dichiara Marco Cicini, Ceo del Gruppo Big, “siamo determinati a mantenere e superare questi risultati, rafforzando il nostro ruolo come partner privilegiato di aziende e professionisti che cercano innovazione, tecnologia all’avanguardia e soluzioni su misura”. Il gruppo, oltre che nella vendita di veicoli industriali Ford Trucks, è specializzato nel noleggio, negli allestimenti, nella vendita veicoli commerciali, nei servizi after sales e nei servizi di consulenza bancaria e finanziaria. L’azienda è diventata un punto di riferimento innovativo nel settore del delivery, della logistica e della mobilità in Italia Centrale con un focus particolare su flotte, corrieri e distribuzione.

A Pisa, nella piazza dei Cavalieri, oggi sarà presentata la nuova monoposto elettrica Et-17 progettata e costruita dagli studenti dell’E-Team Squadra Corse dell’Università di Pisa. Un appuntamento molto atteso, che segna l’ultimo traguardo raggiunto da una squadra di giovani talenti, capaci di fondere formazione, ricerca e passione per l’innovazione. Al loro fianco, tra gli sponsor, quest’anno c’è Dedem, azienda di riferimento per l’additive manifacturing made in Italy, che con il contributo della propria divisione di stampa 3D ha realizzato la dashboard e gli attacchi al telaio della vettura, mettendo inoltre a disposizione del team competenze specialistiche e momenti di formazione tecnica. Una scelta che conferma il sostegno di Dedem al talento e alla crescita delle nuove generazioni, nella convinzione che sostenere progetti universitari di eccellenza significhi investire sul futuro del Paese. La nuova vettura, Et-17, rappresenta il frutto di mesi di lavoro e miglioramento continuo. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio, più leggero e performante rispetto ai tradizionali telai in acciaio, è il cuore della monoposto che pesa appena 235 kg, ovvero l’8% in meno rispetto al modello precedente. Rivisto completamente il sistema sospensivo, sia anteriore che posteriore, con una nuova barra antirollio a flessione che migliora la dinamica in pista. Una delle innovazioni più significative è la batteria, interamente progettata in-house, insieme al nuovo Bms (Battery Management System), realizzato ex novo sia a livello hardware che software. Il sistema di trasmissione è stato ripensato per abbassare il baricentro e migliorare il bilanciamento dei pesi.

In occasione dell’annuale evento di “Raccolta dell’Orzo”, Campus Peroni, il centro di eccellenza nato dalla collaborazione tra Birra Peroni e il Crea, ha riunito i suoi partner per fare il punto sullo stato di salute del settore e aggiornare sull’avanzamento di due dei suoi principali progetti: “Orzo futuro, per l’uso dei Dss” e “Rigenerare per produrre: sperimentazione in agricoltura rigenerativa”. L’appuntamento, che si è tenuto a Pomezia presso la Malteria Saplo di Birra Peroni, ha visto la partecipazione anche di una delegazione del Centro Investimenti della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, in visita presso la Malteria in occasione dell’evento di knowledge-sharing Fao Investment Days che riunisce partner di istituzioni finanziarie internazionali, del settore pubblico e privato e del mondo accademico per discutere e approfondire temi di importanza strategica per il lavoro della Fao a sostegno degli investimenti nei Paesi membri.