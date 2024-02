Oggi al Quirinale Jannik Sinner e la squadra di coppa Davis vengono ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Luigi Berlinguer, un uomo dal multiforme ingegno” è il titolo di un convegno che si svolgerà oggi presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. In programma, saluti della vicepresidente della Camera Anna Ascani e della capogruppo del Pd Chiara Braga, interventi di Francesco Profumo, Paolo Fresu, Vannino Chiti, Guido Melis, Mauro Palma, Giovanni Trainito, Attilio Oliva, Maria Chiara Carrozza, Roberto Rampi, Valeria Fedeli e familiari di Luigi Berlinguer. Conclusioni della segretaria del Pd Elly Schlein.

Nella Camera di Commercio di Roma, presentazione del libro “Fa’ presto vai piano. La vita è un viaggio passo a passo” di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Con l’autore, dibattito con Lucia Annunziata, già presidente della Rai.

A Roma parte il XIV congresso generale del Movimento Cristiano Lavoratori. Appuntamento all’Ergife Palace Hotel: nel pomeriggio, saranno presenti il ministro degli Affari esteri e vicepremier Antonio Tajani e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Nella mattinata di domani, venerdì, interverranno il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e il sottosegretario Claudio Durigon. Il convegno si concluderà la mattina di sabato con l’elezione del nuovo consiglio generale. Il convegno sarà anche l’occasione per ribadire l’impegno sempre più crescente del Movimento verso il progetto del Servizio Civile Internazionale, anche in vista del Piano Mattei. “Le parole chiave del nostro congresso”, afferma il presidente uscente, Antonio Di Matteo, “indicano una consapevolezza e un impegno già assunto e che vogliamo ancor più concretamente svolgere a servizio del bene comune. Vogliamo essere, con la nostra capillare presenza e servizi sempre più attenti alla persona, parte di quella l’essere ‘in uscita’ che il Santo Padre sempre ricorda indispensabile per la Chiesa. Guardando soprattutto alle giovani generazioni, nel solco del nostro storico europeismo, poi, indicheremo la necessità di una forte Europa politica soprattutto sui decisivi temi della pace e della cooperazione allo sviluppo”.

Nel WeGil di Roma, hub culturale della Regione Lazio a Trastevere, tappa capitolina del tour europeo della mostra–evento “Queen Unseen – Peter Hince”, un vero e proprio viaggio nel mondo della celeberrima band, da vivere attraverso le immagini inedite fermate nel tempo da chi i Queen li ha conosciuti davvero bene, vivendoci in simbiosi per oltre dieci anni. La mostra di Roma è organizzata dalla Blu&Blu Network con il patrocinio della Regione Lazio, il sostegno di Lazio Crea, il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma e la sponsorizzazione di Poste Italiane e di Coldwell Banker Italy. La mostra racconta, attraverso le fotografie del road manager e assistente personale di Freddie Mercury, Peter Hince, e una ricca selezione di memorabilia, lo straordinario percorso dei Queen e del suo carismatico front-man. Ratty, come era soprannominato Hince, ha vissuto i momenti salienti che hanno contraddistinto la band di Bohemian Rhapsody, riuscendo a fermare nel tempo e rendere eterni con i suoi scatti. Il sodalizio tra Hince e i Queen inizia nel 1975, quando la band si stava apprestando a registrare “A Night at the Opera”.