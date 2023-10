Oggi a Firenze conferenza stampa della segretaria Pd Elly Schlein, in videocollegamento, per presentare la Scuola di formazione e la Conferenza programmatica del Pd regionale, con Emiliano Fossi, segretario regionale Pd Toscana.

“Economia circolare e ristorazione veloce: raccolta e riciclo degli imballaggi cellulosici”: se ne parlerà oggi a Roma a Palazzo Ripetta in un convegno ideato per presentare i risultati di uno studio che analizza le performance di raccolta e riciclo degli imballaggi in carta e cartone nel settore della ristorazione veloce, un modello di consumo sempre più diffuso. Il caso preso in esame è quello del circuito dei ristoranti McDonald’s nella città di Milano, illustrando i risultati di una campagna di analisi su quantità e qualità dei flussi raccolti e riciclati. Protagonista della mattinata: Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, presente con il direttore generale Carlo Montalbetti. A moderare, la giornalista Ansa Monica Paternesi.

“Italia, le radici della bellezza. Turismo, cultura, sport ed enogastronomia” è il titolo della kermesse lunga tre giorni organizzata in provincia di Siracusa da Fratelli d’Italia, dal 6 all’8 ottobre al resort Mangia’s di contrada Gisira a Brucoli. Dopo il saluto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un video, il via ai lavori con il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del Turismo Daniela Santanché, dello Sport Andrea Abodi, dell’Agricoltura Francesco Lolllobrigida, della Protezione civile e Politiche del Mare Nello Musumeci, delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Annunciati gli interventi anche del direttore generale della Rai Giampaolo Rossi e del presidente del Maxxi Alessandro Giuli.

Il congresso di Assorup, l’associazione nazionale dei responsabili unici del progetto (Rup) per l’affidamento di contratti pubblici e degli esperti di procurement che operano a stretto contatto con le stazioni appaltanti, si terrà oggi e domani a Roma. Per l’occasione la Camera dei Deputati ha concesso all’associazione presieduta da Daniele Ricciardi la sala della Regina a Montecitorio, alla quale è stata aggiunta anche la sala Capranichetta, per il primo giorno. Sabato appuntamento nella Protomoteca del Campidoglio.

ComoLake2023, giornata con un focus su energia e sostenibilità, con Kadri Simson commissario europeo per l’energia, Nicola Lanzetta direttore Italia Enel, Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Stefano Besseghini presidente Arera, Gilberto Dialuce presidente Enea, e molti altri ancora.

Domani, sabato, a Roma, presso l’Università Pontificia Agostiniana si svolgerà la seconda edizione del Forum nazionale sul sovraindebitamento, fortemente appoggiato da Papa Francesco.

Nell’ambito della riapertura e valorizzazione del Criptoportico e della mostra “Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus”, allestita nei sotterranei dell’Anfiteatro, il Parco archeologico del Colosseo presenta un evento aperto al pubblico che farà rivivere la storia e la tradizione della gladiatura antica. L’evento “Gladiatori dell’Arena”, promosso dal Ministero della Cultura – Parco archeologico del Colosseo in occasione della Giornata Nazionale F@Mu – Famiglie al museo 2023, avrà luogo il prossimo 8 ottobre dalle 11 alle 13, nell’area adiacente all’ingresso Stern in cui si conservano tutt’ora i blocchi di travertino dell’originaria pavimentazione di età romana che separava il perimetro del Colosseo dalla strada in basoli di selce retrostante, tra l’Anfiteatro e la sua principale palestra, il Ludus Magnus.