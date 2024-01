Oggi a Roma al Nazareno, nella sede nazionale del Partito democratico, incontro intitolato “Prima le persone: immigrazione, diritti, riforma della cittadinanza”. Parteciperanno la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, Livia Turco, Graziano Delrio, il prefetto Franco Gabrielli, l’assessore alla Sicurezza della Regione Campania Mario Morcone, sindaci e amministratori, Silvia Albano giudice della sezione specializzata immigrazione del Tribunale di Roma, Stefano Allievi, Gianfranco Schiavone, Cristina Cattaneo, Tito Boeri, Cecilia Strada.

A Roma il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè intervengono alla presentazione dei nuovi bus del servizio Tpl periferico.

Nuovo incontro di “Scrittori in scena”, oggi al Teatro Manzoni di Roma. In un confronto sul tema “Il sistema dei poteri italiano tra uomini del silenzio e uomini del cicaleccio” con Luigi Tivelli, presidente dell’Academy Spadolini, interverranno sul palco Stefano Folli editorialista di Repubblica, Giampiero Massolo già direttore del Dis e presidente di Mundys, Beniamino Quintieri presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e presidente della Fondazione Tor Vergata, Gabriella Palmieri Sandulli avvocato generale dello Stato e Paolo Savona presidente Consob. Condurrà Gigi Marzullo.

Domani a Roma nel “palazzaccio” di piazza Cavour, sede della Corte Suprema di Cassazione, prima della due giornate di riunione del comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati. Come si legge sul sito internet del sodalizio, è “l’associazione cui aderisce il 96% circa dei magistrati italiani”.

Nella Capitale sta per tornare la nuova edizione di “Evoluzione, percorsi per l’extravergine di qualità”. L’evento organizzato da La Pecora Nera Editore e Oleonauta, quest’anno si terrà lunedì 29 gennaio nel Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. “L’edizione di quest’anno si inserisce in un contesto generale critico per il settore, dovuto alle difficoltà produttive e al mercato instabile ed è un’importante occasione per riposizionare il valore dell’olio extravergine di qualità, promuovendone un consumo consapevole” afferma Simona Cognoli di Oleonauta, che prosegue specificando le attività in programma: “Vogliamo offrire un servizio ancora più professionale nella presentazione delle aziende partecipanti e nella formazione, attraverso degustazioni guidate da chef, tavoli di consulenza e masterclass a partecipazione gratuita. Inoltre, abbiamo promosso convegni e presentazioni di libri intorno ai temi che da sempre Evoluzione, che è uno spazio culturale di condivisione, sostiene con il suo progetto: la salute, la scienza, la comunicazione e il turismo”.

Museum Of Dreamers, grazie allo straordinario successo ottenuto finora, estende il periodo di apertura fino a sabato 18 maggio. Frutto dell’ispirazione delle fondatrici di Postology, le designer Elena e Giulia Sella, il l’iniziativa ha registrato 200mila ingressi in soli tre mesi. La possibilità di immergersi in un mondo onirico e scoprire le 21 installazioni immersive, che compongono il percorso della mostra, continuerà così a essere aperta al pubblico. Tra gli spazi più apprezzati, la piscina di palline “Enjoy Today”, il magico mondo di ghiaccio di “Enchanted”, l’incredibile appartamento al contrario “Change Perspective”.

Il 2024 a Firenze sarà un anno ricco di importanti appuntamenti a Palazzo Strozzi, proseguendo la linea di grandi progetti dedicati ad artisti internazionali di primo piano del panorama dell’arte moderna e contemporanea. Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, anticipa che “Anselm Kiefer sarà protagonista in primavera con una grande mostra dal titolo ‘Angeli caduti’, creata per Palazzo Strozzi, che mostrerà la perdurante e originale forza della sua riflessione e della sua produzione tra storia e presente, materiali e pensiero. Altro rilevante appuntamento è la celebrazione di Helen Frankenthaler. Realizzata in collaborazione con la Fondazione Helen Frankenthaler di New York, la mostra ‘Dipingere senza regole’ permetterà di scoprire l’arte libera e non convenzionale di una artista che ha segnato la storia della pittura e la figura della donna nel mondo dell’arte. Completeranno inoltre la nostra programmazione importanti progetti che coinvolgeranno gli spazi della Strozzina e del Cortile, in cui l’arte contemporanea si confermerà elemento di dialogo con l’architettura rinascimentale di Palazzo Strozzi”.