Al Senato, commissione Affari Sociali, audizione del ministro della Salute Orazio Schillaci sulle misure di prevenzione e di contrasto della diffusione del virus West Nile

A Montecitorio, conferenza stampa della Lega sulle regionali in Campania e Puglia, con il vicesegretario federale della Lega e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Al Senato, conferenza stampa Avs su “Rai. European Media Freedom Act in Italia c’è ma non si vede”, su iniziativa del senatore Giuseppe De Cristofaro.

A Palazzo San Macuto, il Copasir ha in agenda l’audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla presentazione dei lavori di restyling di largo dei Lombardi.

A Palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l’audizione del capo del dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Giuseppe Blasi, nell’ambito del filone d’inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali.

La Cisl chiede la Zes anche per la Regione Lazio. “La Zes unica è una misura fondamentale anche per la nostra regione. Poche ore fa la notizia di l’allargamento della Zona Economica Speciale alle Regioni Marche e Umbria. Si tratta di un passaggio importante, che conferma la centralità del tema e la necessità di uno sviluppo equilibrato anche del Lazio”, ha detto Enrico Coppotelli, segretario generale della Cisl Lazio, che da tempo sollecita l’inclusione della Regione Lazio tra le aree che potrebbero beneficiare dei vantaggi della Zes unica del Mezzogiorno. “La Cisl Lazio”, sottolinea Coppotelli, “ha affrontato in più occasioni, da novembre scorso a oggi, la questione dell’allargamento della Zes. Lo abbiamo ribadito anche durante il nostro congresso regionale: è fondamentale che anche il Lazio sia pienamente agganciato ai benefici previsti per il Sud, per evitare gravi penalizzazioni e una perdita di attrattività in termini di investimenti e nuovi insediamenti industriali. I dati sul comparto produttivo e in particolare sull’automotive parlano chiaro. La crisi è profonda e rischia di esplodere da un momento all’altro. È evidente che non c’è più tempo da perdere. Ben venga quindi l’istituzione della Zes, ma è necessario che anche il Lazio ne faccia parte a pieno titolo, con misure strutturali di rilancio e attrazione di nuovi investimenti”.

Il terzo trimestre dell’anno “storicamente è il più importante dell’anno per contributo in termini di vendite e redditività”: Marr, del gruppo Cremonini, società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food, guarda con fiducia al futuro e presenta i dati positivi del primo semestre 2025 che si chiude con ricavi totali consolidati a 994,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 987,7 milioni di euro del pari periodo 2024. In particolare i ricavi totali del secondo trimestre 2025 sono pari a 585,6 milioni di euro e nel confronto con i 569,6 milioni del pari periodo 2024. Senza dimenticare l’importante investimento effettuato per la “piattaforma del Centro Sud” di Castelnuovo di Porto. E nei prossimi mesi sono in programma “ulteriori step nel ridisegno e potenziamento delle attività operative Marr nel Lazio”.

Il Consorzio di bonifica Delta Po, con sede a Taglio di Po, in provincia di Rovigo, ha completato l’intervento di riqualificazione architettonica del Museo Regionale della Bonifica “Ca’ Vendramin”, reso possibile grazie a un finanziamento di 420mila euro stanziati dal Ministero della Cultura tramite il Pnrr. Realizzato nel 1900, il complesso idrovoro è stato il primo ed il più importante nell’azione di bonifica dell’Isola di Ariano, nel Delta del Po: ha cessato le sue attività alla fine degli anni Sessanta a causa della subsidenza. Oggi, in virtù del pregio architettonico e dell’ottimo stato di conservazione degli interni, ospita il Museo Regionale della Bonifica ed è sede convegnistica anche internazionale. Gli interventi hanno consentito di rimuovere barriere architettoniche e riqualificare gli ambienti esterni; nello specifico, l’ente consorziale, che gestisce la struttura attraverso la Fondazione Ca’ Vendramin, ha provveduto a pavimentare il percorso d’ingresso, agevolando lo sgrondo delle acque meteoriche; ha posizionato rampe interne per facilitare l’accesso alle sale; ha creato bussole per migliorare la gestione degli ingressi e proteggere dalle intemperie; ha realizzato sedute e fontanelle, ripristinato murature storiche e messo a dimora piante ed alberi. Il complesso è stato inoltre attrezzato con un nuovo sistema di illuminazione esterna e videosorveglianza.

A Capo Vaticano, in provincia di Vibo Valentia, torna la stagione culturale di Casa Berto. Dal 28 al 31 agosto, con un’aggiunta, per la prima volta, di un appuntamento extra il 20 settembre, la dimora dell’autore de “Il male oscuro”, a picco sulla costa tirrenica della Calabria, accoglie la decima edizione del festival “Estate a Casa Berto”, diretto da Antonia Berto e Marco Mottolese. Un’edizione speciale per festeggiare i dieci anni in cui autori di ogni genere sono “scesi” fin quasi la punta dello Stivale per un generoso gesto collettivo di ascolto ma anche riconoscenza verso un Sud che ha ancora la capacità di custodire storie, legami e tradizione. Musica, teatro, cinema, letteratura e pensiero critico si alterneranno nel giardino di Casa Berto all’interno di un programma in grado di mescolare generi diversi che, accesi i riflettori, si ricompongono sotto il cielo di un “Family festival” che da dieci anni porta in dote la capacità di ascoltare tutte le voci. Tra gli ospiti: Emanuele Trevi, Massimo Sideri, Antonio Padellaro, Rodrigo D’Erasmo, Iaia Forte, Isabella Ragonese, Niccolò Ammaniti, Gianluca Jodice, Dap (Andrea D’Apolito).

Si parte giovedì 28 agosto con “Il dominio della luce” (Woodworm/Wudz), reading-concerto di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, originalissimo progetto dai toni vintage ispirato al tema della luce come forma di resistenza; un disco anche in vinile accompagnato da un libro con testi di scrittori e artisti quali Vasco Brondi, Chiara Gamberale ed Emanuele Trevi. A seguire, la proiezione di “Rosa – Il canto delle sirene”, debutto del 2022 alla regia dell’attrice Isabella Ragonese, la quale ha voluto accompagnare il suo film aprendone la proiezione. Venerdì 29 agosto, Iaia Forte porta in scena “Tony Pagoda”, personaggio creato da Paolo Sorrentino che l’attrice rilegge in chiave femminile e teatrale all’interno di una pièce in scena per la prima volta in Calabria. Sabato 30 agosto si apre con Antonio Padellaro che, in dialogo con Giancarlo Loquenzi, presenterà il suo ultimo libro ”Antifascisti immaginari”. A seguire, la lectio magistralis di Massimo Sideri sul pensiero di Calvino e l’intelligenza artificiale, con la presentazione de “Il cavaliere artificiale”. In serata lo scrittore Niccolò Ammaniti presenta, in coppia con Emanuele Trevi, il suo documentario “The Good Life”, girato in India. Domenica 31 agosto, anteprima nazionale del nuovo libro di Emanuele Trevi, il Premio Strega 2021, “Mia nonna e il conte”, che per la terza volta sceglie “Estate a casa Berto” per presentare in anteprima un suo lavoro, proprio a testimonianza del grande scrittore con il festival. Antonia Berto racconta: “Casa Berto non è mai stata solo un luogo fisico. È una soglia. Mio padre l’ha voluta, questa terra, per proteggere un’idea di verità e libertà. Oggi arriva qui chi cerca un tempo diverso, un Sud non pittoresco, ma consapevole e da amare. Questo decimo anniversario è una risposta collettiva a certe mancanze del nostro sud che solo nella vera conoscenza esprime però la sua vera essenza: dieci edizioni in cui abbiamo condiviso cultura, paesaggio e cura come forma di presenza. Ringrazio chi ci ha accompagnato fin qui e chi ci aiuterà a continuare”. In serata chiusura in musica con il concerto di Dap, pseudonimo di Andrea D’Apolito, “Volcanoes”, esibizione che si sposa perfettamente con l’ambiente di Casa Berto, una terrazza naturale affacciata sulla Costa degli Dei e sulle isole Eolie ma soprattutto di fronte a Stromboli, vulcano magnetico.

Il programma si chiude con un evento speciale sabato 20 settembre: “Pare brutto”, spettacolo di poesia e performance firmato da Ilaria Amodio (alias Inaria), accompagnato da “Blu ciano”, mostra fotografica di Rosy Suppa, progetto che propone uno sguardo personale e impegnato su tematiche sociali e ambientali. Un finale in equilibrio tra voce femminile, Sud e ironia dolceamara. Il progetto Estate a “Casa Berto 2025” è candidato all’Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale” della Regione Calabria a valere sul Poc Calabria 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Calabria Straordinaria, ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Ricadi, con il sostegno della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e del main sponsor Distillerie Caffo e del partner Almaviva. Il festival è parte del Cluster Culturale Turistico CulTuDei, per la valorizzazione integrata della Costa degli Dei.

A Milano, presso il Centro Congressi Kready/Gadames57 (a pochi passi dal Mico, sede del Media Center delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026), mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre si svolgerà la terza edizione del “Maf – Milano Audio-visual Forum”. L’evento, organizzato da Pentastudio, patrocinato, tra gli altri, da Aeranti-Corallo, prevede lo svolgimento dei lavori della “XIX Hd Forum Conference”, specifici vertical talk sulle maggiori innovazioni tecnologiche legati alle soluzioni audiovideo e un’area demo per visionare le più recenti proposte dei maggiori player del settore.