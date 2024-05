A Palazzo San Macuto, la commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi svolge l’audizione del senatore Pierantonio Zanettin, già presidente della commissione nella XVIII legislatura.

A Roma, nel Municipio III, all’interno di Casale Nei, una piazza dedicata a Franco Califano, musicista e poeta (ex Piazza Archeologica di via Ferruccio Amendola). Lo spazio, fortemente voluto dal Campidoglio, da Roma Capitale e dalla Fondazione Franco Califano diretta dal presidente Antonello Mazzeo con la collaborazione dell’Associazione Culturale “Le Officine della Musica”, sarà inaugurata oggi pomeriggio con un concerto-evento di Alberto Laurenti con Maurizio Mattioli e Nadia Natali al quale parteciperà anche l’assessore capitolino alla cultura Miguel Gotor.

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, partecipa insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, alla visita al cantiere per gli interventi di riqualificazione di Villa Aldobrandini.

A Roma, nell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, presentazione del libro “Il pasto gratis. Dieci anni di spesa pubblica senza costi (apparenti)” di Veronica De Romanis. L’autrice incontra Giuliano Amato e Stefano Distilli.

A Roma, nella libreria Feltrinelli di via Appia Nuova, presentazione del libro “Una vita di troppo” di Filippo Ceccarelli.

A Roma, nel Maxxi, presentazione del libro “Non è ancora la fine del mondo. Una visione pratica e ottimista del dibattito sul clima” di Vince Ebert. Parteciperanno Mario Abbadessa ceo Hines Italy, Nicola Porro, Maurizio Belpietro, Paola Severino e Matteo Salvini ministro Infrastrutture e Trasporti.

Da domani, a Roma, sarà visibile la mostra “Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento”, nei Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli. Al centro dell’attenzione, il caso straordinario di un padre e un figlio, entrambi pittori e disegnatori di eccezionale talento, inseriti nella vita e nel clima culturale del Rinascimento fiorentino, viene raccontato attraverso documenti dell’epoca e una scelta di dipinti e disegni dei due maestri.

La Croisette torna ad accogliere l’intera comunità cinematografica internazionale e, con il Festival di Cannes, riapre anche la Casa del cinema italiano all’estero, l’Italian Pavilion, lo spazio professionale di incontro, business, mercato che per tutta la durata della kermesse diventa luogo strategico di presentazione della nostra produzione cinematografica. Progettato, allestito e gestito da Cinecittà, grazie alla rinnovata collaborazione tra la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (Dgca-Mic) e l’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’Italian Pavilion accoglierà addetti ai lavori e appassionati di cinema fino al 24 maggio presso il Salon Marta dell’Hotel Majestic di Cannes con un’area business per gli incontri professionali, la sala conferenze per presentazioni e convegni, e la terrazza tradizionalmente luogo per meeting informali.