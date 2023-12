Oggi si riunisce a Roma, per il secondo giorno, la Commissione per l’adempimento degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d’Europa dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Oggi a Roma l’assemblea 2023 di Confimi Industria, la Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata guidata da Paolo Agnelli. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Domani, mercoledì, alla Camera dei Deputati, avrà luogo l’informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, sulle iniziative in merito alla crisi in Medio Oriente, con particolare riferimento alla presenza di assetti navali nella zona e all’invio di aiuti umanitari.

Covisian, gruppo tecnologico leader a livello internazionale nelle soluzioni innovative di Customer eXperience, ha nominato Paola Cavallero nuova Global Chief Commercial Officer. Cavallero proviene da Microsoft, dove ricopriva il ruolo di Global Account Manager. Cavallero, che vanta oltre 30 anni di esperienza in grandi multinazionali nei settori It, tra cui Microsoft e Nokia, beni di consumo e healthcare, avrà il compito di guidare la strategia commerciale globale del gruppo e di massimizzare il contributo del team di vendita in ciascuno dei Paesi in cui l’azienda è presente. In qualità di Cco, Cavallero risponderà direttamente a Gabriele Moretti, Founder & Chairman del Gruppo Covisian, e guiderà i rapporti con gli oltre 150 clienti di Covisian nel mondo.

Oggi al Senato della Repubblica si riunisce la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza: è in programma l’audizione del coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, Giuseppe Pecoraro, sui fenomeni di discorsi d’odio, discriminazione e disinformazione, connessi ai gravi avvenimenti in Medio Oriente.

Università La Sapienza ospita, nella facoltà di economia, un incontro sul tema “L’economia dello sport”, con Michel Martone che intervista Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A Calcio.

Oggi a Roma presentazione del Rapporto Svimez 2023, “L’economia e la società del mezzogiorno. Cittadinanza, lavoro, imprese: l’inclusione fa crescere”, con il ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e il sindaco di Napoli e delegato dell’Anci Gaetano Manfredi. Nella sala del tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio, a piazza di Pietra.

A Roma, inaugurazione del nuovo anno accademico 2023/2024 di Universitas Mercatorum, con Luciano Violante presidente Multiversity, Fabio Vaccarono presidente Universitas Mercatorum e ceo Multiversity, Tiziana Pompei vicesegretario Generale Unioncamere, Giovanni Cannata magnifico rettore Universitas Mercatorum, Stefano Scarpetta direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell’Ocse e professore ordinario di Politica Economica Universitas Mercatorum.