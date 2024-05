A Roma, nell’Auditorium Antonianum, Matteo Renzi, Emma Bonino e Giandomenico Caiazza presentano la lista Stati Uniti d’Europa.

L’impatto dell’incertezza globale sulle catene del valore, le transizioni energetica, climatica e ambientale, la data economy, l’evoluzione del mercato del lavoro e dei sistemi di welfare, a cui si aggiunge il potenziale dell’Intelligenza artificiale su imprese e cittadini: sono questi i principali temi al centro del B7 Summit, in programma oggi nella sede romana di Confindustria, nell’Auditorium della Tecnica. Si tratta dell’evento chiave del B7 Italy 2024 “Leading the Transitions Together’”, guidato da Confindustria e presieduto da Emma Marcegaglia. Al B7 intervergono i ministri Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso e Marina Calderone. Conclusi i lavori, Marcegaglia consegnerà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la dichiarazione finale con le raccomandazioni che il B7 affida ai leader del G7. In serata, incontro conviviale con il premier a Palazzo Doria Pamphilj.

Milano è stata pesantemente colpita dai nubifragi. E lunedì nel capoluogo lombardo si parlerà dell’accesso sicuro all’acqua potabile, riconosciuto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come un diritto umano universale. Eppure, nel 2023, 2 miliardi di persone ne erano ancora prive. Un simile contesto richiede alle città di ripensare il loro approccio all’approvvigionamento e alla distribuzione dell’acqua, riadattando le vecchie infrastrutture alle esigenze contemporanee e riconsiderando l’approccio agli investimenti nel settore idrico. In questo scenario le Città Globali, da sempre all’avanguardia nell’innovazione, possono giocare un ruolo fondamentale nel ridurre lo spreco di acqua e trasformare il cosiddetto oro blu in un’opportunità sostenibile. Una conferenza internazionale, organizzata da Ispi in collaborazione con EuroMilano in occasione della pubblicazione di un dossier sulle medesime tematiche, discuterà questi e altri temi, favorendo uno scambio di prospettive tra esperti, rappresentati istituzionali e business community. L’evento si terrà a Palazzo Clerici.

“Clima in Costituzione: il futuro delle politiche pubbliche” è il titolo del convegno che si terrà lunedì pomeriggio a Roma, nel Palazzo delle Esposizioni, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Ecco e Asvis stanno conducendo un approfondimento sulle implicazioni della riforma costituzionale dalla prospettiva climatica, per esplorare le connessioni tra i nuovi principi e i diritti fondamentali che interessano le dimensioni rilevanti della transizione. L’incontro, sulla base della presentazione dei primi risultati dello studio, vuole favorire un momento di confronto con la società civile e le istituzioni chiamate ad applicare i nuovi principi costituzionali nella definizione delle politiche pubbliche.

Tornano gli appuntamenti di “Un caffè con”, il format ideato dalla vicepresidente alle Opere Pubbliche Ance Roma – Acer, Francesca De Sanctis, per approfondire tematiche legate al settore edile: mercoledì 22 maggio l’associazione dei costruttori romani ospiterà in via di Villa Patrizi Antonio Mallamo, amministratore unico Astral e commissario straordinario per l’autostrada Roma-Latina e per il collegamento stradale Cisterna-Valmontone.

Claudio Pistolesi, storico campione di tennis oramai coach di successo negli Stati Uniti, ritorna a Roma, sua città natale, per presentare nel circolo di tennis dove lui stesso è cresciuto il libro che racconta aneddoti e vicissitudini della sua vita e carriera. “C’era una volta il (mio) tennis”, con la prefazione di Adriano Panatta, sarà presentato dall’autore in compagnia di Angelo Della Rocca e dell’editore Gianni Gremese sabato pomeriggio nel Centro Sportivo Villa York Gianicolo, in via del Forte Bravetta.

A Roma nasce “Un/veiled 2. Inside the creative process (after Cy Twombly)”, un programma di concerti, danza, talk e una mostra, ideato dalla Fondazione Nicola Del Roscio e della Cy Twombly Foundation, dal 25 maggio al 5 luglio alla fondazione. Inaugura il progetto il live e l’opening della mostra del musicista e artista visivo Devendra Banhart, in collaborazione con la Galleria Mazzoli, Modena. Il calendario prevede il coinvolgimento di artisti di fama internazionale quali Morton Feldman, Devendra Banhart, Eraldo Bernocchi e Rita Marcotulli.