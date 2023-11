A Roma, al Vicariato, presentazione della sesta edizione del Rapporto “Povertà a Roma: un punto di vista” realizzato dalla Caritas diocesana. Interventi del cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, Roberto Gualtieri sindaco di Roma Capitale, Francesco Rocca presidente della Regione Lazio, del vescovo Benoni Ambarus delegato diocesano dell’Ambito della diaconia della carità, Giustino Trincia direttore della Caritas di Roma.

Le nuove sfide della sicurezza economica: rischi ed opportunità dell’Inflation Reduction Act (Ira) per l’Unione Europea. Questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Istituto Affari Internazionali, con il direttore Nathalie Tocci e Hugo Doyle senior director, Head of International Public Affairs, Intesa Sanpaolo. Intervento introduttivo Daniel Gros direttore Institute for European Policymaking, Università Bocconi. Panel con, tra gli altri, Paolo Quercia dirigente del Centro studi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Alessandro Terzulli capo economista Sace.

Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, ha visitato la città di Modena. Accolto dal direttore delle Gallerie Estensi, Martina Bagnoli, è stato condotto attraverso i tesori della Biblioteca e della Galleria, come la Bibbia di Borso d’Este, capolavoro della miniatura italiana, la Carta del Cantino, con una delle prime raffigurazioni del continente americano, e i due iconici ritratti del duca Francesco I d’Este di Bernini e Velázquez. Sangiuliani ha ammirato anche la mostra, aperta fino al 14 gennaio prossimo, sul pittore caravaggista olandese Hendrick ter Brugghen, cui è stata di recente attribuita un’opera già conservata nei depositi della pinacoteca.

Arriva a Roma stasera e fino a domenica prossima, al Palazzo delle Esposizioni e con una apertura speciale al Cinema Troisi, la nuova edizione di CiakPolska Film Festival, l’appuntamento con la migliore produzione del cinema polacco. Si parte al Cinema Troisi con l’incontro con uno dei maestri del cinema mondiale, Jerzy Skolimowski, regista, sceneggiatore, attore, Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia 2016, autore di capolavori come “Il vergine” (1967), “La ragazza del bagno pubblico” (1970), “L’australiano” (1978), “Essential Killing” (2010) e “11 minuti” (2015). Skolimowski presenterà al pubblico, con la cosceneggiatrice Ewa Piaskowska, il suo ultimo film “Eo”, vincitore del premio della giuria al festival di Cannes 2022.

Un’onda blu fatta di luce: è quella che illuminerà dieci monumenti della Capitale stasera, alla vigilia della Giornata Mondiale del Diabete. Promossa dall’international Diabetes Federation dell’Oms che per prima, nel 1991 ha lanciato l’iniziativa che prevede di illuminare i principali monumenti e punti di attrazione delle città di blu. La giornata che si svolge il 14 novembre di ogni anno è l’occasione per far conoscere la malattia che nel mondo interessa 1 persona su 10. Anche per il 2023 il messaggio è #knowyourrisk, #knowyourresponse (conosci il tuo rischio, conosci la tua risposta). Le iniziative in Italia sono promosse in collaborazione tra Fesdi – Federazione delle Società Scientifiche Diabetologiche Italiane, costituita da Sid – Società Italiana di Diabetologia, e Amd – Associazione Medici Diabetologici, e Intergruppo parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili. La data del 14 novembre coincide con la nascita di Frédéric Grant Banting, nato nel 1891 che scoprì l’insulina nel 1921 insieme al collega Charles H. Best.

Lempertz presenta a Colonia l’asta dedicata agli Old Masters. Ritornano i dipinti e i disegni degli antichi maestri nella giornata di sabato 18 novembre, in un’asta asta divisa in due sessioni e composta da oltre 420 lotti. In una maggioranza di dipinti di area fiamminga e nordeuropea, i collezionisti italiani troveranno alcune opere di assoluto interesse. Tra i top lot sicuramente il “Ritratto di pescatore”, opera recentemente restituita a Giuseppe Recco e Massimo Stanzione, dopo una travagliata vicenda attributiva. Una tela moderna, frutto della collaborazione di questi due importantissimi artisti, che entra in dialogo diretto con lo spettatore. Di particolare interesse anche due tele a soggetto mitologico del raro ed eclettico pittore veronese Francesco Perezzoli, conosciuto anche come Ferrarino in riferimento alla professione del padre, fabbro.

Successo di pubblico per la mostra dedicata ai trent’anni anni dalla nascita di Intersos, nel Maxxi di Roma, con “The thin Line”, un percorso fotografico dedicato ad alcune delle più gravi crisi umanitarie dei nostri giorni, catturate dallo sguardo di Alessio Romenzi e Christian Tasso, fotografi che uniscono al talento e all’esperienza internazionale una forte attenzione alla dimensione etica dell’immagine, nata dall’osservazione in prima persona dei diversi aspetti dell’azione umanitaria. “La sottile linea” è la rappresentazione del percorso immaginario nel quale i due fotografi hanno camminato per raccogliere le immagini esposte. Un viaggio tra Ucraina, Yemen, Afghanistan, Nigeria, Iraq e Libano: paesi diversi tra loro, distanti migliaia di chilometri, ma accomunati da situazioni di emergenza nelle quali Intersos è impegnata.