Oggi pomeriggio a Roma, alla Luiss in viale Romania il presidente di UniCredit Pier Carlo Padoan sarà uno dei protagonisti della presentazione del volume “Oltre le banche centrali. Inflazione, disuguaglianza e politiche economiche”, di Pasquale Saraceno.

Ad aprire i lavori sarà Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: domani nello spazio di Roma Eventi Fontana di Trevi è in programma “Anno 2024, che cyber sarà: le tecnologie e gli sviluppi normativi”. L’obiettivo della manifestazione, che riunisce nello stesso contesto gli aspetti tecnici e quelli normativi, è di fornire alle aziende una visione completa sul presente dal punto di vista tecnologico e sulle strategie per affrontarlo al meglio. Tre tavole rotonde e due keynote speech di approfondimento, affidati a Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale, e Cosimo Comella, dirigente del dipartimento Tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per protezione dei dati personali.

Oggi al Senato, nella sala Nassirya, presentazione del disegno di legge di riforma dell’ordinamento della Polizia locale, con Maurizio Gasparri, Licia Ronzulli, Adriano Paroli, Roberto Rosso, Roberto Occhiuto, Francesco Silvestro, Daniela Ternullo, Dario Damiani, Claudio Lotito, Pierantonio Zanettin, Stefania Craxi e Claudio Fazzone.

A Roma, nell’aula del rettorato dell’Università La Sapienza, “L’evoluzione della Costituzione nella dimensione internazionale ed europea”, organizzato nell’ambito del ciclo di sei incontri di approfondimento su alcuni princìpi fondamentali della Carta costituzionale, che si svolgono presso altrettante università italiane. Interverranno il rettore Antonella Polimeni, gli accademici Francesco Clementi, Umberto Gentiloni Silveri, Giuliano Amato, il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera Nazario Pagano, i deputati Simona Bonafè e Luca Sbardella.

Nel Palazzo della Minerva, nella sala Capitolare, presentazione del calendario 2024 del Corpo di Polizia Penitenziaria, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo.

Domani i “Cento anni della Corte di Cassazione unica”, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima sessione dedicata a “La Corte Suprema, come è e come dovrebbe essere: un traguardo e un nuovo inizio”, con Margherita Cassano primo presidente della Corte di Cassazione, Luigi Salvato procuratore generale della Corte di Cassazione, Fabio Pinelli vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Francesco Greco presidente Consiglio Nazionale Forense. Quindi, la Corte di Cassazione nell’era del mutamento, con Giorgio Lattanzi presidente della Scuola Superiore della Magistratura, e l’introduzione di Pietro Curzio presidente emerito della Corte di Cassazione. Seguirà, “Il traguardo della Cassazione unica nel pensiero di cinque protagonisti: Pisanelli, Mancini, Zanardelli, Mortara, Calamandrei”, con Bruno Cavallone, coordina Ernesto Lupo presidente emerito della Corte di Cassazione. Da non perdere “Il giudizio interpretativo tra norma scritta e diritto effettivo” con Natalino Irti, professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza e già presidente del Credito Italiano, e Francesco Palazzo. Seconda sessione su “La Cassazione e le altre Corti. La tutela dei diritti come principio di unità della giurisdizione”, coordinata da Giovanni Salvi procuratore generale emerito della Corte di Cassazione. E molto altro ancora…