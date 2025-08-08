A Reggio Calabria, nel Palazzo Campanella, riunione del Consiglio Regionale della Calabria, presieduto da Filippo Mancuso, per la presa d’atto delle dimissioni del presidente della Giunta Roberto Occhiuto e il successivo scioglimento dell’assemblea.

A Marina di Pietrasanta, agli incontri del Caffè de La Versiliana, appuntamento sabato con Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, autore di “Pietro Leopoldo. Il Granduca delle riforme”.

Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell’esodo estivo. Lungo la rete Anas è atteso traffico in costante aumento a seguito della chiusura della maggior parte delle attività del Paese in vista della settimana di Ferragosto. Anas così ha sospeso a partire da oggi altri cantieri, oltre quelli fermati, per un totale di 1.392, oltre l’83% di quelli attivi (1.672). In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo weekend si attendono 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli. La mattinata più critica sarà domani sabato 9 agosto quando Viabilità Italia prevede bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. Oggi pomeriggio e domenica 10 agosto è invece previsto bollino rosso. Nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve.

In vista del grande aumento dei flussi Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale. “In vista del picco dell’esodo estivo previsto nei prossimi giorni”, ha dichiarato l’a.d. di Anas, Claudio Andrea Gemme, “cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale Anas. Abbiamo aumentato il numero dei cantieri sospesi fino a 1.392 pari all’83% del totale. Attraverso un presidio costante del territorio, il potenziamento dei servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico stiamo operando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’ordine per ridurre al minimo i disagi legati all’aumento della mobilità estiva. Vogliamo ribadire la raccomandazione per tutti di avere sempre comportamenti corretti al volante come ricordiamo nella nostra campagna ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’”. A partire da oggi la strada statale 51 “Di Alemagna” è riaperta all’altezza di San Vito di Cadore (Belluno), anche nelle ore notturne.

Il presidente di Ice, Matteo Zoppas, rivolge le sue “congratulazioni a Michele Pignotti per la nomina ad amministratore delegato di Sace e a Guglielmo Picchi che ricoprirà la carica di presidente, insieme a tutti i componenti del rinnovato consiglio di amministrazione. Due profili di grande esperienza e visione internazionale, che porteranno valore aggiunto e rafforzeranno l’infrastruttura italiana per l’internazionalizzazione delle imprese. Ringrazio Filippo Giansante e Alessandra Ricci per il prezioso lavoro svolto insieme in questi anni. Sotto la loro guida, Sace ha consolidato il proprio ruolo nel sostegno all’export, contribuendo in modo determinante alla crescita delle imprese sui mercati internazionali. Ai nuovi vertici di Sace rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e sono certo che continueremo a collaborare con efficacia nel raggiungimento dell’obiettivo, sfidante ma realistico, di portare l’export italiano a 700 miliardi di euro”.

A Roma, sono stati 4.289 i visitatori registrati nei primi otto fine settimana di apertura al pubblico del cantiere di restauro di Palazzo San Felice, dove è in corso la realizzazione della nuova sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma. Il dato, riferito al periodo compreso tra il 14 giugno e il 3 agosto, evidenzia una media di circa 306 persone al giorno, a testimonianza del grande interesse suscitato dall’iniziativa. La giornata di domenica 3 agosto ha registrato il record con 459 presenze. L’apertura al pubblico nel fine settimana offre ai cittadini e ai turisti un’occasione unica per accedere a spazi normalmente preclusi con un percorso immersivo che racconta l’evoluzione del progetto attraverso installazioni digitali, contenuti multimediali e spazi interattivi, favorendo così una nuova consapevolezza del valore della conservazione e del ruolo della cultura come bene comune. Il successo dell’iniziativa è confermato anche dalle quasi 3mila prenotazioni già pervenute per le visite successive, in calendario fino al 28 dicembre, con una crescita media di circa 90 nuove prenotazioni al giorno. Sul piano della comunicazione digitale, i contenuti pubblicati sui canali social del ministero hanno raggiunto circa 300mila utenti, totalizzando oltre 800mila visualizzazioni.

A Roma, appuntamento nell’area archeologica del Circo Massimo, il 12 agosto, data coincidente con il periodo della notte di San Lorenzo, tradizionalmente associato alle Perseidi o “stelle cadenti”, con un’edizione speciale de Il Cosmo al Circo Massimo. Una serata unica e coinvolgente dedicata a bambine e bambini e alle loro famiglie che, seduti sul prato, potranno scoprire i segreti del cielo stellato sotto la guida appassionata degli astronomi del Planetario.

La situazione aziendale e lo stato di avanzamento delle attività di ricollocamento dei dipendenti: questi i temi al centro del nuovo tavolo di aggiornamento sulla vertenza Softlab Tech di Caserta, tenutosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. All’incontro hanno partecipato i delegati dell’azienda, la Regione Campania, la Regione Lazio, Invitalia, le organizzazioni sindacali e Sviluppo Lavoro Italia. Durante il confronto, i rappresentanti di Sli hanno confermato che tutti i lavoratori coinvolti nella vertenza sono stati convocati e hanno sostenuto un colloquio presso un’azienda del territorio attualmente in forte espansione, al fine di valutare i profili professionali e le mansioni svolte. Al termine degli incontri, è risultata una buona compatibilità tra le competenze espresse di parte dei lavoratori di Softlab Tech e le esigenze produttive della nuova realtà industriale. Nelle prossime settimane verrà analizzato ulteriormente quanto emerso nei colloqui con l’obiettivo principale di avviare un solido percorso di ricollocamento dei lavoratori. A conclusione dell’incontro, le strutture tecniche del Mimit hanno assunto l’impegno a riconvocare le parti nel mese di settembre per proseguire nell’attività di monitoraggio volta a valorizzare i profili professionali dell’azienda.

A Roma, viene prorogata fino a domenica 14 settembre la mostra “Franco Fontana. Retrospective” che celebra, in una festa di linee geometriche e in un’esplosione di colori, l’intera carriera di uno dei più grandi fotografi italiani del XX secolo, che ha rivoluzionato il linguaggio della fotografia a colori. L’esposizione, ospitata dal 13 dicembre dello scorso anno nel Museo dell’Ara Pacis e curata da Jean-Luc Monterosso, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Civita Mostre e Musei, Zètema Progetto Cultura e Franco Fontana Studio. Catalogo Contrasto.

A Roma, il 16 settembre sarà inaugurato il nuovo allestimento del Museo della Scuola Romana, nel Casino Nobile di Villa Torlonia, secondo il progetto promosso e curato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e realizzato in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. All’iniziativa contribuisce Bnl Bnp Paribas, che mette a disposizione la propria esclusiva “Collezione Roma” ed altre opere del proprio patrimonio artistico, arricchendo ulteriormente il percorso espositivo. A quasi vent’anni dall’inaugurazione, il museo è stato ripensato secondo più moderni criteri museografici e didattici, con l’intenzione di restituire un racconto costruito per nuclei tematici rappresentativi dei principali contesti creativi, come la Scuola di via Cavour e gli artisti presenti a Villa Strohl-Fern. Numerose opere riservano un focus speciale su Roma, proponendo diversi “sguardi sulla città”, ne raccontano il paesaggio, i grandi cambiamenti urbani politici e sociali utilizzando i diversi linguaggi dell’arte.

Oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni e stampe di artisti quali Antonietta Raphaёl, Mario Mafai, Scipione, Mirko Basaldella, Leoncillo, Renzo Vespignani, Ferruccio Ferrazzi, Fausto Pirandello, Toti Scialoja, Katy Castellucci, Carlo Levi, Alberto Ziveri. Il “Realismo magico” e il “Ritorno all’ordine” di Antonio Donghi, Riccardo Francalancia, Francesco Trombadori, Gisberto Ceracchini, Carlo Socrate, Mario ed Edita Broglio, Giuseppe Capogrossi, Nino Bertoletti, Quirino Ruggeri e il Tonalismo di Roberto Melli ed Emanuele Cavalli. Il rinnovato percorso espositivo comprende opere in comodato d’uso con collezioni private, oltre a quelle appartenenti alla collezione permanente con la presenza di capolavori solitamente non visibili al pubblico, provenienti dai depositi della Sovrintendenza. Tra questi, grazie alla collaborazione con Bnl Bnp Paribas, sarà condivisa con il pubblico la famosa serie delle vedute della Capitale meglio conosciuta come “Collezione Roma”. 54 opere di identico formato (cm 20×26) realizzate tra il 1946 e il 1948 dai più importanti artisti del periodo (Afro, Mario Mafai, Filippo de Pisis, Renato Guttuso, Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Fausto Pirandello, Renzo Vespignani e altri). La “Collezione Roma” ebbe origine grazie a una felice intuizione di Cesare Zavattini, padre del Neorealismo cinematografico, il quale l’ha ideata e strutturata per il produttore cinematografico Ferruccio Caramelli. Dal 1983 la collezione è entrata a far parte della raccolta d’arte di Bnl Bnp Paribas, che conta ad oggi oltre 6mila opere.