Settimana dominata dalle elezioni. Ma non dappertutto. Politica? Macché, a Milano la domenica sera è stata dedicata alla moda, con “Cnmi Awards”. Organizzati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Agenzia Ice e del Comune di Milano, i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2022 hanno celebrato le personalità e le realtà virtuose che si sono distinte per l’impegno dedicato alla sostenibilità. Tra i premiati, Marco Bizzarri di Gucci, Patrizio Bertelli di Prada, Renzo Rosso di Otb group con Arianna Alessi e Leo Rongone di Bottega Veneta. I vincitori hanno ricevuto una riproduzione della “Venere degli Stracci” di Michelangelo Pistoletto, realizzata con stampa 3d. Tra le celebrità, l’attrice spagnola Rossy De Palma.

Mercoledì a Roma nel Salone delle Fontane si apre il VII congresso Uila. Partecipano, tra gli altri, il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri. I lavori termineranno venerdì.

Congresso Nazionale Uilca a Roma, nell’Auditorium del Massimo: nella giornata di mercoledì previsti gli interventi del ceo del ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, del gruppo UniCredit Andrea Orcel, di Giuseppe Castagna a.d. Banco Bpm, del presidente dell’Abi Antonio Patuelli. I lavori terminano domani.

Pubblicato da Libri Scheiwiller per la collana L’Arte e le Arti, è uscito in libreria “Luciano Fabro. Lezioni 1983-1995”, una raccolta inedita e completa delle lezioni che il maestro ha tenuto presso l’Accademia di Brera dal 1983 al 1995, curata da Silvia Fabro – Direttrice Archivio Luciano e Carla Fabro – e realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera. Il volume sarà presentato nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre presso l’Orto Botanico di Brera. Introdurranno l’incontro Livia Pomodoro in qualità di presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Giovanni Iovane direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera e Chiara Savino responsabile editoriale Libri Scheiwiller. Durante la presentazione interverranno Silvia Fabro, direttrice Archivio Luciano e Carla Fabro, e Federico Ferrari, vicedirettore Accademia di Belle Arti di Brera. Luciano Fabro, scultore e scrittore, è stato tra i fondatori del movimento dell’arte povera.

È tra gli appuntamenti più attesi di Eataly Roma la Festa delle Birre Artigianali, che si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre negli spazi dell’ampio parcheggio situato davanti lo store di Ostiense. Oltre 60 tipi di birre artigianali italiane e straniere, sidri e sfiziose proposte street food animeranno la festa, insieme alla musica e al dj set che, per la prima volta, sarà in collaborazione con il Monk Club. Bionde, rosse, senza glutine, speziate, luppolate e tanto altro ancora: per quattro giorni i beer lovers potranno divertirsi nell’assaggio di una vasta gamma di birre artigianali e sidri. Altaquota – Birrificio agricolo, che nel reatino produce birre all’insegna della territorialità, tra le varie etichette proporrà la Tiberia con sedano bianco di Sperlonga e Olea una Special Ale con foglie di olivo del Lazio. Tanti anche i gusti delle birre targate Baladin, tra le speziate da provare Wayan, Nora, Isaac e la Nazionale, una birra completamente italiana realizzata con materie prime del territorio.

Approda all’Isola d’Elba l’edizione numero 18 del premio “Gruppo del gusto” dell’Associazione della Stampa Estera in Italia. Il gruppo è formato da oltre 100 giornalisti di diversa nazionalità, che vivono in Italia e che, oltre a informare i lettori e ascoltatori sui fatti della vita sociale, economica e politica del Paese, li aggiornano costantemente sull’evoluzione della tradizione enogastronomica italiana. Lo scopo del gruppo di lavoro è rendere più organica la copertura giornalistica del settore agroalimentare attraverso uno scambio di esperienze tra i giornalisti e favorire maggiori e migliori contatti con gli operatori italiani. Le categorie premiate sono quattro: la produzione del rispetto di tradizione e autenticità italiana; il ristorante o azienda alimentare con 100 anni di vita e gestione della stessa dinastia; il divulgatore che meglio esprime il valore culturale dell’agroalimentare italiano; il consorzio o l’istituzione a tutela dei valori del territorio. Per ogni categoria vengono indicate le candidature su segnalazione dei giornalisti stessi, a cui seguono le votazioni, che si concludono alla fine di luglio. I vincitori sono svelati solo in occasione della cerimonia di premiazione, che quest’anno è prevista l’1 e il 2 ottobre all’Isola d’Elba. L’appuntamento è organizzato grazie al supporto del Comune di Portoferraio e della Gat, Gestione Associata del Turismo, che va sotto il nome di Visit Elba. «Siamo felici che la Stampa estera abbia scelto l’Elba per questo prestigioso appuntamento in cui crediamo fortemente», sottolinea il sindaco di Portoferraio Angelo Zini, «e in questa occasione Portoferraio sarà la porta di accesso e il punto di partenza per le attività che coinvolgeranno tutta l’Isola. Si tratta certo di un evento impegnativo ma siamo certi che sarà un’ottima opportunità per mostrarci al mondo».

Il primo ottobre, in occasione della giornata mondiale vegetariana, si celebra in Svizzera il primo Swisstainable Veggie Day. Nei ristoranti aderenti sarà possibile gustare piatti veggie, preparati con verdura di stagione ed esclusivamente locale. Un modo per valorizzare la biodiversità e promuovere i consumi a km 0. La Svizzera si distingue per avere il primo ristorante vegetariano al mondo, Hiltl di Zurigo del 1898, e vanta chef che si dedicano interamente alla cucina vegetariana.

Festeggiamenti per l’anniversario numero 85 di Caffè Milani, che culminerà con un evento in occasione della giornata internazionale del caffè che si celebra il primo ottobre seguita, il 2, da una giornata di porte aperte in cui tutto il pubblico, su prenotazione, per visitare l’azienda, l’esposizione e l’inedita collezione di macchine da caffè antiche che racchiude la storia della società raccontati attraverso il caffè in un percorso lungo 300 anni. Senza dimenticare una linea di accessori eco-fashion esclusivi realizzati artigianalmente a partire dai materiali di scarto dell’industria del caffè: borse, pochette e zainetti creati dai giovani della cooperativa che disegneranno una vera linea di oggetti partendo dal ri-uso. Una collezione limitata, realizzata a partire da juta e bobine, in cui ogni oggetto sarà unico e racchiuderà le abilità artigianali dei giovani di In-presa. In questo progetto sono coinvolti due laboratori: la sartoria e il laboratorio di creatività. «I nostri accessori eco-fashion sono portatori di tanti messaggi», sottolinea Elisabetta Milani, responsabile marketing e comunicazione di Caffè Milani, «e sicuramente la sostenibilità, ma anche l’inclusione, la solidarietà, la formazione oltre che il gusto e la fantasia dello stile Italiano in cui Caffè Milani si riconosce pienamente e di cui si fa portatore nei tanti mercati internazionali in cui è presente».

Per chi ama trascorrere qualche ora con i calici in mano torna ShowRum – Italian Rum Festival, in programma domenica 2 ottobre e lunedì 3 ottobre presso il Centro Congressi dell’A.Roma Lifestyle Hotel. Il festival, giunto all’ottava edizione, presenta oltre 70 brand, 400 etichette in degustazione e 10 masterclass gratuite.