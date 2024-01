A Palazzo Madama, nel Senato della Repubblica, indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale con l’audizione del funzionario ONU Volker Türk, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

La commissione Lavoro della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, svolge l’audizione di padre Paolo Benanti, presidente del Comitato per l’intelligenza artificiale istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e professore straordinario presso la facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana.

Alla Camera dei Deputati si parla dei rifiuti: a Palazzo San Macuto la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l’audizione del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Oggi a Roma nella Biblioteca Nazionale Centrale si parlerà del ‘tesoro nascosto’ riemerso dall’Archivio Morante dopo le ultime donazioni degli eredi. E si aggiunge il recupero di sei storie per l’infanzia e una filastrocca edite fra il 1932 e il 1935. In quest’ultime si riconoscono già le costanti dell’immaginario morantiano più noto: la compresenza di romance e novel, il fantastico psicologico, l’umorismo feroce, e poi temi quali l’adulterio, il culto dell’infanzia, il teatro, gli amori fatali e infelici, il materno, le famiglie spezzate, le passioni morbose. Grazie a queste acquisizioni e riscoperte il corpus della giovane Elsa Morante conosciuto si trova a essere composto da più di centosettanta testi, fra racconti, favole, poesie, articoli e un romanzo a puntate. Una produzione ampia e sorprendente, fondamentale per comprendere nelle sue radici più profonde la parabola letteraria dell’autrice.

Nell’ambito di “Quotidiana”, il programma espositivo sull’arte italiana contemporanea in programma al Museo di Roma a Palazzo Braschi, promosso dalla Quadriennale di Roma e da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, apre al pubblico da domani e fino al 17 marzo, per la sezione Paesaggio, la mostra “Res gestae” degli artisti Romeo Castellucci e Andrea Mastrovito, nata a partire dal testo “Res gestae. Il sentimento tragico della storia nell’arte italiana del XXI secolo” di Nicolas Martino, mentre fino al 18 febbraio, per la sezione Portfolio, sarà esposta l’opera di Davide Sgambaro I Push a Finger into My Eyes (Kiss, Kick, Kiss) #8 (2024).

Domani, venerdì, appuntamento con Italian Exhibition Group, per la presentazione del Piano Industriale 2023-2028.

Domani a Roma, organizzata dalla Fondazione Giacomo Matteotti, presentazione del libro “1923: la nascita della Repubblica di Turchia. Da Costantinopoli ad Ankara quale futuro?” di Roberto Sciarrone. Con l’autore ne discuteranno, tra gli altri, Alessandra Moretti deputata al Parlamento Europeo e componente Commissione Ambiente e salute pubblica, e Antonello Folco Biagini.