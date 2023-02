Oggi, giovedì, nell’aula dei gruppi parlamentari presentazione del volume “Memorie di un Ragioniere Generale” di Andrea Monorchio, incontro organizzato nell’ambito dell’Academy Spadolini che si propone di contribuire a superare la separazione fra cultura e politica. Ne parlano Giuliano Amato, Gianni Letta e Giancarlo Giorgetti.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni – Polizia di Stato, in collaborazione con Rai2, organizza oggi all’Auditorium Parco della Musica di Roma la presentazione del docufilm “Senza Rete”, per raccontare storie vere di minori vittime di cyberbullismo, che sono riusciti a superare la loro condizione chiedendo aiuto. La manifestazione si rivolge ad alunni e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Roma. Il docufilm, della durata di cinquanta minuti, in onda il 4 febbraio su Rai2, oltre a raccogliere le narrazioni autentiche dei minori vittime di cyberbullismo, è stato arricchito dai racconti degli operatori della Polizia Postale che si sono trovati a gestire alcuni degli episodi protagonisti del video. La Polizia di Stato promuove da anni campagne di educazione alla legalità rivolte ai più giovani al fine di sensibilizzarli su tematiche di grande attualità. Particolare attenzione viene riservata al tema dell’uso consapevole del web, anche al fine di prevenire il diffondersi del fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie.

Oggi il presidente della Camera Lorenzo Fontana incontra l’ambasciatore del Regno del Marocco Youssef Balla.

A Pomezia, in via Pratica di Mare, all’aeroporto militare Mario De Bernardi, inaugurazione del Centro di Simulazione Operazioni Aeronavali con il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana.

A Roma il sindaco Roberto Gualtieri e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini visitano il cantiere della stazione Porta Metronia della linea C della metropolitana.

Al ministero della Cultura, nella sala Spadolini, presentazione di “Viva Villa Verdi”, con il calendario dei concerti dedicati a Verdi, con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

A Montecitorio incontro sul tema “Roma motore dell’industria italiana del cinema e dell’audiovisivo. Il ruolo della Regione Lazio per imprimere un nuovo impulso”. Con Rita Dalla Chiesa, capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura, Patrizia Marrocco e Pier Ernesto Irmici, candidato nella lista di Forza Italia alle regionali del Lazio.

A Roma incontro su “L’attività del gruppo Bei in Italia nel 2022”, con Gelsomina Vigliotti vicepresidente Bei e presidente Fei (dove ha preso il posto di Werner Hoyer), Pier Carlo Padoan presidente Unicredit, Maria Bianca Farina presidente Poste Italiane e Ania.

Alla Stazione Termini, binario 1, presentazione ufficiale del Frecciarossa con una speciale livrea dedicata a Ducati Corse con l’a.d. del Gruppo Ferrovie Luigi Ferraris, l’a.d. di Trenitalia Luigi Corradi, il direttore generale di Ducati Corse Luigi Dall’Igna, il campione del mondo della MotoGp 2022 Francesco Bagnaia.

Oggi presso l’Associazione della Stampa Estera in Italia, in via dell’Umiltà, presentazione del rapporto Formez Pa 2022, istituto in house alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione pubblica. Interverranno il presidente Alberto Bonisoli e il direttore generale Patrizia Ravaioli. Tra le varie attività presidiate da Formez Pa, il focus del rapporto di quest’anno, curato dal Centro studi e attività internazionali, approfondisce i temi della transizione digitale, dell’attività di reclutamento e della strategia nazionale delle aree interne. L’incontro sarà moderato dall’editorialista del Corriere della Sera, Paolo Conti.

Al Centro Congressi Frentani, nella romana via dei Frentani, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini chiude il congresso della Cgil di Roma e del Lazio.

In serata, streaming per presentazione mondiale del film “Titanic” in versione rimasterizzata in occasione dell’anniversario numero 25 dell’uscita della pellicola nelle sale cinematografiche.

Domani, venerdì, al Maxxi di via Guido Reni, a Roma, presentazione del libro “Diritti dell’uomo” di Louis Henkin, con Giuliano Amato, Giovanni Floris e Francesca Mannocchi. E il presidente del Maxxi Alessandro Giuli.

L’Abi, l’Associazione bancaria italiana, lunedì prossimo ospiterà la presentazione del libro “Francesco Merloni. Il secolo dello sviluppo”, di Giorgio Mangani. Nell’incontro organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni parteciperanno il presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, il presidente della Rai Marinella Soldi, Ferruccio De Bortoli e Corrado Calabrò.

Il consiglio di amministrazione di Coin ha nominato Marco Marchi nuovo presidente. Il manager, fondatore e presidente di Liu Jo, già componente del cda di Coin, prende il posto di Giorgio Rossi, che manterrà la carica di consigliere di amministrazione. Nel novembre 2019 Marchi ha dato vita a Eccellenze Italiane, holding che ha l’obiettivo di aggregare una serie di brand di fascia alta. Subito dopo la sua nascita la holding si è aggiudicata il 100% di Blufin, proprietaria dei marchi Blumarine, Blugirl, Anna Molinari e Be Blumarine. Sempre nel 2019 Marchi ha anche investito direttamente in Coin, comprando una quota pari al 19%.