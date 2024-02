Visita in Giappone del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e incontro con il premier Fumio Kishida, esponente del Partito Liberal Democratico.

Nel romano Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla presentazione della relazione sull’attività della giustizia amministrativa. Nel corso della cerimonia interverranno il presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, l’avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli e il presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco. Sarà presente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

A Roma, nell’Auditorium Parco della Musica, presentazione del libro di Matteo Renzi “Palla al centro. La politica al tempo delle influencer”, ultima fatica editoriale del leader di Italia Viva. Tra i numerosi prossimi appuntamenti per parlare del volume, da segnalare quello di domenica prossima con Renzi a Siena, al Grand Hotel Continental.

A Palazzo Giustiniani, nella sala Zuccari, è in programma il convegno intitolato “Educyber generations: progetto informativo su rischi e opportunità del digitale e della intelligenza artificiale”, con la presentazione dei risultati dell’indagine condotta da Istituto Piepoli e Moige. Modererà Metis Di Meo, interverranno Andrea De Priamo, Antonio Affinita direttore generale Moige. Parteciperanno Alessio Butti sottosegretario all’Innovazione, Maria Teresa Bellucci vice ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Ivano Gabrielli direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Antonio De Caro presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani, Laura Aria commissario Agcom), Massimiliano Ossini e Guillermo Mariotto (Stilista).

Alla Farnesina, sede del ministero degli Affari esteri, “The role of Italian Growth Diplomacy in the Mediterranean”, con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani nell’ambito dei Rome Mediterranean Dialogues, iniziativa di diplomazia pubblica della Farnesina a co-organizzata con l’Ispi.

La festa di Sant’Agata si celebra anche a Roma, in via del Tritone, proprio di fronte alla sede del quotidiano Il Messaggero: qui si trova la chiesa di Santa Maria Odigitria. Che è la “base” dell’arciconfraternita dei fedeli cattolici siciliani nella Capitale. In serata, “solenne celebrazione eucaristica” presieduta dal cardinale titolare, Paolo Romeo.

Alla Luiss, a viale Pola, presentazione del libro “C’era una volta la politica” di Pier Ferdinando Casini. Indirizzi di saluto di Paola Severino presidente Luiss School of Law. Interverrà, tra gli altri, padre Enzo Fortunato.

A Montecitorio, nella sala della Regina, presentazione del libro “Scintille. L’avventura dell’energia in Europa dalla scissione dell’atomo alla rivoluzione verde” di Donato Bendicenti. Con l’autore ne discuteranno Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica dell’Italia, e Simona Malpezzi. Modererà Antonio Preziosi direttore Tg2 Rai.

Il film documentario “Benvenuti in galera” di Michele Rho, sulla storia del primo ristorante al mondo aperto in un istituto di pena, quello di Bollate, nel Milanese, sarà proiettato questa sera a Roma, per la prima volta, al cinema Nuovo Sacher. Sarà presente il regista e Silvia Polleri, la fondatrice del ristorante. Con la produzione di WeRock, dopo l’anteprima al Filmmaker Festival 2023, il film continua il suo viaggio in sala, in seguito alla calorosa accoglienza ricevuta alla Cineteca Milano Arlecchino nel mese di gennaio. Il documentario sarà proiettato presto anche ai detenuti negli istituti circondariali.