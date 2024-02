Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a L’Aquila per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Abruzzo.

Al Senato, convegno in memoria di Giuseppe Tatarella, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Bruno Frattasi.

Oggi a Roma, presso la sala conferenze della Biblioteca delle arti del Complesso monumentale del San Michele, colloquio di studio “Palazzo Marchesi Campanari a Veroli: un nuovo museo per il patrimonio archeologico”. Parteciperanno tra gli altri Massimo Osanna, direttore generale Musei, e Simone Cretaro, sindaco di Veroli.

Si svolgerà sabato presso la sala stampa del Teatro Ariston la cerimonia di consegna del III° Premio Corecom Sanremo 2024 organizzato e promosso da Corecom Liguria, Consiglio Regionale Liguria, Agcom e Rai. Il premio è riservato alla canzone con il miglior testo attinente a tematiche di carattere sociale. Il Corecom Liguria ha dato vita a questo riconoscimento che, attraverso la suggestione generata dalla musica, intende promuovere e incoraggiare un utilizzo consapevole della tecnologia, della rete e di tutti gli strumenti digitali, in particolare da parte dei giovani, nonché sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche del cyberbullismo, della violenza sulle donne e della discriminazione in qualsiasi sua forma. Madrina del premio è Eleonora Daniele.

Parole di Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera: “Sono onorato che sia stata scelta la Pinacoteca di Brera per presentare la Maglia Rosa del Giro d’Italia 2024. La Maglia Rosa, nel corso di quasi un secolo, è diventata un simbolo non solo sportivo. Gli atleti che hanno avuto l’onore di indossarla sono spesso stati elevati a veri esempi di umanità, incarnando le doti necessarie a prevalere in uno sport antico che ha nella fatica e nella resistenza il proprio modo di essere. Non a caso, l’esposizione di alcune riviste storiche negli spazi della Biblioteca Nazionale Braidense stanno a dimostrare come la narrazione del Giro e dei suoi eroi sia qualcosa che ha travalicato la semplice cronaca sportiva, facendosi racconto sociale”.

Tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai beni Culturali, in occasione del Carnevale, dal 10 al 13 febbraio nei Musei Civici torna Carnevale a regola d’arte, un ricco programma di attività per grandi e bambini, tra visite, itinerari, passeggiate, laboratori e incontri a tema all’insegna della cultura e del divertimento: dal Museo di scultura antica Giovanni Barracco per conoscere i misteri dei geroglifici egiziani e le antiche maschere teatrali greche, al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina dove si potranno rivivere le vicende del Risorgimento italiano attraverso i suoi protagonisti, dal Museo Civico di Zoologia che propone un viaggio alla scoperta delle mille strategie evolutive adottate dagli animali per la sopravvivenza, al Museo delle Mura dove saranno di scena gli abiti degli antichi monaci e dei legionari romani; dal Museo di Casal de’ Pazzi con le attività laboratoriali a tema preistorico, al Museo di Roma in Trastevere dove si approfondirà un aspetto poco noto di Trilussa legato al teatro di burattini; infine, appuntamento al Museo di Roma a Palazzo Braschi per una passeggiata tra le sale espositive alla scoperta del tradizionale Carnevale romano.

L’Instituto Cervantes di Roma la prossima settimana presenterà la mostra “Cristino de Vera. Eremita della pittura”, con il direttore Ignacio Peyró, Margarita Ramos Quintana presidente Fondazione CajaCanarias e Fondazione Cristino de Vera, Horacio Umpiérrez Sánchez, viceministro dei Beni Culturali del governo delle Isole Canarie, e Juan Manuel Bonet, curatore. Ospitata dal 15 febbraio al 4 maggio nella sala Dalì, l’esposizione offrirà la visione di una trentina di opere tra oli su tela e disegni di de Vera.