Giornata cagliaritana per i leader dei partiti, pronti a promuovere i loro candidati alle elezioni regionali. Alla Fiera, evento di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier e capo della Lega Matteo Salvini e il numero uno di Forza Italia Antonio Tajani. Nel mercato di San Benedetto, incontro con la segretaria del Pd Elly Schlein.

A Roma, nella nuova aula dei Gruppi Parlamentari a Campo Marzio, incontro su “Indipendenza economica delle donne per l’inclusione e contro la violenza di genere”, promosso da Walter Rizzetto presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati. Interventi di Marina Elvira Calderone ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Eugenia Maria Roccella ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Laura Lunetta presidente Fidsp, Roberto Capobianco presidente Conflavoro Pmi Nazionale, Federica Minozzi ceo Iris Ceramica Group. Modera Gaia Tortora.

A Roma nella Libreria Testaccio presentazione del libro “Storie di diritti e di democrazia” di Giuliano Amato e Donetalla Stasio. Con gli autori ne parlerà Carlo Bonini.

Il couturier Anton Giulio Grande ha presentato la collezione “Callas Rock Forever” a Fiera Milano Rho. La sfilata è stata organizzata in collaborazione con Lineapelle-Unic Concerie Italiane e ha messo in mostra la maestria del celebre stilista calabrese che per l’occasione ha realizzato dei look genderless. Gremita la sala con circa 400 ospiti, tra questi ad applaudire il designer Maria Grazia Cucinotta, Valeria Marini e Emanuela Folliero. Tra i modelli in passerella, capi in pelle dal sapore rock, camicie interscambiabili con intarsi di piume e pizzi, che si traspongono dal guardaroba di lui a quello di lei senza esitazione, mantelle no gender dal sapore moderno e dal forte impatto visivo. No alle etichette e addio ai generi, in passerella si è vista una moda contemporanea che travalica i confini di genere. Il designer ha proposto, per la prima volta nella storia della sua couture, dei capi da uomo, come la tuta e la camicia, interamente realizzati in pelle e ricami. Nella nuova collezione 2024 Anton Giulio Grande aleggia la figura di Maria Callas.

A Roma, nella libreria Feltrinelli di largo Argentina, presentazione del libro di Roberto Roscani” L’Unità.Una storia come tante”. Interverrà Walter Veltroni, già segretario del Pd e soprattutto ex direttore del quotidiano fondato da Antonio Gramsci.

L’ex direttore della Galleria degli Uffizi e attuale vertice del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, Eike Schmidt, rivela che a Firenze “negli ultimi sette anni sono stati liberati 55 alloggi demaniali per trasformali in caffetterie, una ludoteca, un centro didattico, uffici, depositi e laboratori. Questi progetti sono nel frattempo stati tutti approvati e per la maggior parte finanziati, con vari cantieri già in corso. Lontani dalle cifre paventate dall’ex Soprintendente in quiescenza, l’affitto di tutti gli alloggi insieme fruttava alla Soprintendenza meno di 8.000 euro al mese, con un canone medio di circa 150 euro ad appartamento, incluso il parcheggio: tra cui quello dell’ex Soprintendente, che dopo il suo pensionamento continuava ad abitare nell’appartamento di 84 mq a Boboli per 223 euro al mese, inclusivi del parcheggio dell’auto”.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, nel Museo di Roma a Palazzo Braschi ha appena aperto al pubblico il progetto espositivo “Ukiyoe. Il Mondo Fluttuante”, un affascinante viaggio nella produzione artistica giapponese di epoca Edo attraverso una selezione di 150 capolavori tra dipinti, rotoli, ventagli, stampe e oggetti della tradizione nipponica. Fino al 23 giugno.

Nelle sale al pianoterra del Museo di Roma a Palazzo Braschi, dal 23 febbraio al 17 marzo, nell’ambito di Quotidiana, per la sezione Portfolio, apre a ingresso gratuito la mostra dell’artista Chiara Enzo che presenta una selezione di dipinti di piccole dimensioni sulla rappresentazione del corpo come superficie ambigua e di confine.

A Roma, nella Galleria d’Arte Moderna di via Crispi dal 24 febbraio al 26 maggio sarà visitabile la mostra “Reality Optional. Miaz Brothers con i maestri del XX secolo” che espone, in collaborazione con Wunderkammern Gallery, le opere dipinte dal duo artistico Miaz Brothers, per lo più inedite, offrendo al pubblico un viaggio immersivo nel regno della percezione.

A Roma, nel Museo dell’Ara Pacis è stata prorogata fino al 17 marzo “Helmut Newton. Legacy”, esposizione realizzata in collaborazione con la Newton Foundation, e a cura di Matthias Harder e Denis Curti, che attraverso circa 250 fotografie, riviste e documenti racconta con un nuovo sguardo l’unicità, lo stile e il lato provocatorio del celebre fotografo.