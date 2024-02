A Roma, nel Palazzo Borromeo, nell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, celebrazione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell’Accordo di Revisione del Concordato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Roma, a viale Mazzini, inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 della Corte dei Conti. La cerimonia si svolgerà alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino svolgerà la relazione sull’attività dell’Istituto nel 2023. Interverranno il procuratore generale Pio Silvestri e il presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco.

A Montecitorio la commissione Finanze della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, svolge le audizioni di Fit – Federazione italiana tabaccai, Sts – Sindacato totoricevitori sportivi, Acadi – Associazione concessionari di giochi pubblici, Agsi – Associazione gestori scommesse Italia, Astro-Assotrattenimento2007, Egp-ipe, Eurobet, Logico – Lega operatori di gioco su canali online, Sapar – Associazione nazionale gestori gioco di Stato.

A Palazzo San Macuto la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l’audizione del ministro della Salute Orazio Schillaci.

Nella Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dei Carabinieri. Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti interviene al posto del ministro Guido Crosetto alla scuola ufficiali dei Carabinieri.

A Palazzo San Macuto la commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l’audizione di Giuseppe Amato, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Domani a Montecitorio il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana interverrà alla presentazione del rapporto del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione “Utilizzare l’intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare”.

Domani sera partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco, a Roma allo Stadio Olimpico. Oltre cinquantamila i biglietti già venduti e circa tremila tifosi previsti provenienti dalla Germania che riempiranno il settore ospiti.

A Roma La Fondazione Nicola Del Roscio presenta “Ghostwriting Paul Thek: Time Capsules and Reliquaries”, mostra personale di Alessandro Di Pietro, realizzata grazie al sostegno dell’Italian Council, programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e curata da Peter Benson Miller e Cornelia Mattiacci. Il percorso espositivo si compone di un nucleo di nuove sculture, un dipinto e un’opera video, concepiti in relazione alla vita e all’opera dell’artista americano Paul Thek (1933-1988). Durante la residenza presso l’American Academy di Roma nel 2017, Di Pietro ha iniziato a lavorare a una storia immaginaria in cui Thek non sarebbe prematuramente scomparso, ma avrebbe proseguito post mortem la sua pratica di artista. Fondendo consapevolmente realtà e finzione, il progetto evoca l’impatto di Thek nel lavoro degli artisti di oggi.

Aprirà al pubblico il 17 febbraio, e sarà sino al 21 aprile, “Manuel Felisi. 1:1”, mostra dell’artista Manuel Felisi, curata da Gabriele Simongini e allestita negli spazi del Museo Carlo Bilotti, nel cuore di Villa Borghese. L’esposizione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, prodotta e organizzata dalla Galleria Russo con il sostegno del Gruppo Banca del Fucino, presieduto da Mauro Masi, in collaborazione con la Fondazione Bioparco di Roma e in media partnership con National Geographic Italia.