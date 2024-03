A Roma, nell’aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, “La riforma fiscale, attuazione e prospettive”, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo.

A Firenze, nel palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Toscana guidata da Eugenio Giani.

Al Senato, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto riferisce sullo stato di attuazione del Pnrr.

Nel Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, incontro dell’Ordine nazionale dei Tecnologi alimentari e Federalimentare su “Ricerca e tecnologie per il futuro dell’industria agroalimentare”, con il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio.

Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega, afferma: “È impossibile scendere a patti con l’ambientalismo ideologico di questa maggioranza europea. Nonostante gli sforzi della Lega, ancora una volta gli interessi delle famiglie italiane e delle imprese zootecniche sono stati messi in secondo piano dal Parlamento di Strasburgo, che ha approvato oggi i provvedimenti sulle case green e sulle emissioni agricole e industriali. Le ennesime due eco-follie che i nostri europarlamentari sono riusciti a correggere solo parzialmente, arrivando così a compromessi che riteniamo comunque insufficienti e che quindi non abbiamo votato. Per quanto riguarda in particolare la direttiva sulle emissioni, ci auguriamo che il Consiglio europeo rigetti questo testo, che aumenta ulteriormente il carico burocratico e finanziario sulle imprese che allevano suini e pollame, senza apportare reali benefici all’ambiente”.

A Roma, alla Luiss, presentazione del libro “Uguali per Costituzione: storia di un’utopia incompiuta dal 1948 ad oggi”, del direttore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione Ernesto Maria Ruffini.

Nella Capitale, a Palazzo Valentini, presentazione del Progetto ”Talmud e Biblioteche nel territorio metropolitano di Roma”, cinque tappe alla scoperta di uno dei testi più importanti della storia ebraica, con il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Pierluigi Sanna, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il presidente del Progetto Talmud Rav. Riccardo Di Segni e la direttrice del Progetto Talmud Clelia Piperno. Valorizzare e implementare le biblioteche di Roma e provincia, con la donazione della collana della traduzione in italiano del Talmud Babilonese e tutte le iniziative ad essa connesse, servirà a favorire la fruizione di un testo sacro, la conoscenza dello stesso e a comprendere come attualizzare i valori che porta con sé. In questo modo ogni cittadino può scoprire gli insegnamenti di un’opera che ha caratterizzato l’ebraismo e la storia europea e non solo.

Arredi polifunzionali per una casa ibrida da vivere in tutte le sue potenzialità: dal 16 al 24 marzo Casaidea 2024 porta in mostra alla Fiera di Roma le soluzioni di oltre 150 aziende con idee e tendenze per rinnovare ambienti interni ed esterni della propria abitazione. La manifestazione, organizzata da Moa Società Cooperativa, giunge quest’anno alla sua edizione numero 48 ed è un appuntamento fieristico atteso da migliaia di visitatori che potranno scoprire in nove giorni anteprime e novità per l’abitare altamente qualificate e specializzate, soluzioni all’insegna di stile in un mix tra innovazione e tradizione.

Una serata alla scoperta del mondo Omnia, del nuovo Convention Center dell’Hotel Shangri-La Roma e non solo: “L’essenza del viaggio” è l’evento ideato per riunire gli amici del settore, ieri sera, per presentare l’ultimo progetto e annunciare le attività future. Invitando l’assessore per i Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Ceo di Omnia Hotels Francesco Lazzarini, insieme al fratello Riccardo e ai genitori Lorenzo e Annamaria, ha raccontato lo sviluppo della società, che in pochi anni ha portato avanti un importante progetto di riqualificazione di edifici strategici per la città di Roma: “Abbiamo portato avanti l’eredità dei nostri genitori e abbiamo continuato ad investire sulla città: ne sono un esempio il nuovo Hotel St. Martin, che ha rimesso in luce un edificio in disuso, il Rose Garden Palace, completamente ristrutturato a seguito dell’acquisizione, l’Hotel Imperiale che per la fine dell’anno tornerà a brillare su via Veneto. A breve inizierà anche la ristrutturazione dell’ultimo acquisto accanto al Teatro dell’Opera, che abbiamo si chiamerà Aria Palace, in omaggio proprio alla lirica”. Il nuovo Omnia Convention Center dell’Hotel Shangri-La Roma, immerso nel verde del quartiere Eur, offre 13 sale riunioni dotate di tecnologie all’avanguardia per eventi privati e aziendali, con 2 sale plenarie, ognuna scomponibile in ulteriori 3 spazi, un salone di circa 400 mq con ampia vetrata, per accogliere i servizi ristorativi, una grande cucina ad hoc, un’area esterna con terrazza e ulteriori sale all’interno dell’hotel.