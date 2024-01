Ad Aosta, nel palazzo regionale, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta Renzo Testolin, firmano l’accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto.

Oggi a Palazzo Chigi è in programma il consiglio dei ministri.

A Cologno Monzese incontro su “2024: Sviluppi Digital l’innovazione Mediaset”, con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset.

A Roma nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo, funerali di Sandra Milo.

Nella sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva presso il Senato della Repubblica incontro sul tema “Il suicidio dell’Occidente”, organizzato dalla Commissione Biblioteca e Archivio Storico del Senato della Repubblica. Interverranno il cardinale Angelo Bagnasco arcivescovo emerito di Genova, Marcello Pera presidente della Commissione per la Biblioteca e l’Archivio storico del Senato, Alfredo Mantovano sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Marco Invernizzi responsabile nazionale di Alleanza Cattolica, Domenico Airoma vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. Modererà Francesco Pappalardo, responsabile della Biblioteca del Senato.

Oggi al Copasir audizione del direttore di Aise, Giovanni Caravelli.

Nella sede romana di Federtennis, conferenza stampa del campione italiano Jannik Sinner.

A Roma, nella libreria Feltrinelli in via Appia Nuova, presentazione del libro “E noi splendiamo, invece”, di Alessandro Zan. Interverrà la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, modererà Daniela Preziosi.

A Verona si apre l’edizione numero 116 di “Fieragricola”: taglio del nastro con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Dal 31 gennaio 2024 entrano in vigore la “Carta della cultura Giovani” e la “Carta del merito”, i nuovi strumenti elettronici predisposti dal Ministero della Cultura in sostituzione del Bonus Cultura 18 App e finalizzati allo sviluppo e al potenziamento della diffusione della cultura tra i giovani. Ciascuna è individuale, nominativa e del valore nominale di 500 euro ed è utilizzabile entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati sulla piattaforma. Le carte sono cumulabili tra loro, e possono essere usate per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo; per l’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; per musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva. Con le carte è, inoltre, possibile acquistare anche titoli di accesso a musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali. Il credito può essere usato inoltre per partecipare a corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere.

Set naturale con vista su Roma, Maio Restaurant & Rooftop, all’ultimo piano di Rinascente Roma via del Tritone, scalda i fornelli. Giovedì 8 febbraio festa di Carnevale, dedicata al mondo del cinema: il sogno per chiunque di trasformarsi in attore o attrice per un evento o anche omaggiare il film preferito con una maschera originale. E il cinema è anche nei piatti creati dallo chef Luca Seveso: “la ricotta di Ro.Go.Pa.G.” da Pier Paolo Pasolini, ovvero ricotta di bufala, ricotta salata, carciofi e miele; “il sugo di Clemenza” dal “Padrino”, ovvero spaghetti con le polpette; “dichiarare il secondo” da “Vacanze di Natale”, ovvero pollo in sugo di peperone; e come dessert la pavlova alla “Pulp Fiction”, oltre alle tradizionali frappe e castagnole. Accompagnamento musicale della serata affidato al piano bar di Walter Ciuffo Confortini, special guest dal Tartarughino.