A Roma, cerimonia di intitolazione Palazzo del Consiglio Superiore della Magistratura a Vittorio Bachelet, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alla Camera dei Deputati, nella commissione Finanze, audizione sul dl Superbonus del direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

Nella sede del ministero delle Infrastrutture e trasporti, conferenza dei servizi istruttoria per il Ponte sullo Stretto di Messina. Per la città di Villa, ci sarà il sindaco Giusy Caminiti, a Roma con il responsabile dell’Ufficio tecnico Salvatore Foti e il presidente del civico consesso Caterina Trecroci. Da remoto seguiranno i lavori il presidente della Commissione Territorio, Pietro Idone, insieme ai tre capigruppo consiliari Marco Santoro, Filippo Lucisano e Enzo Calabrò. Presenti anche il sindaco di Messina, Federico Basile, e online il sindaco della Città Metropolitana di Reggio, Giuseppe Falcomatà, con gli uffici Pianificazione, Mobilità e Trasporti dell’ente, così come il primo cittadino di Campo Calabro, Sandro Repaci, affiancato dal responsabile dell’Ufficio tecnico.

A Roma, nella sede dell’Associazione della Stampa Estera, presentazione di lancio di “Eco”, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri. Interverranno l’editore Enrico Mentana, Annamaria Furlan e Alberto Baban. Nato per rispondere alla domanda crescente di informazione di qualità sui temi economici, per fornire strumenti utili nelle scelte di tutti i giorni e nel formarsi un’opinione su questioni di portata più generale. Parleranno soprattutto i dati, con un linguaggio semplice, ma senza banalizzazioni e senza negare la complessità dei problemi.

Mille interventi in tutto il territorio nazionale nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026. L’importo complessivo dei lavori è pari a 235.424.970,15 euro, nel decreto firmato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Per il solo 2024 l’importo finanziato, con risorse di bilancio del Ministero della Cultura, è di 63.710.789,33 euro. Di questi fondi 14.945.633,89 di euro (23,46% delle risorse) vengono destinati all’archeologia, 27.209.564,46 (42,71%) a belle arti e paesaggio, mentre ai musei andranno 12.448.948,98 (19,54%). Per gli archivi 3.710.331,00 (5,82%) per le biblioteche 5.396.311,00 di euro (8,47%). Sul triennio 2024-2026, al settore delle belle arti e paesaggio andranno 86.535.304,36 milioni, ai musei 66.604.660,17 milioni, all’archeologia 43.754.364,17 milioni, alle biblioteche 19.929.810,05 e agli archivi 18.600.831,40 milioni di euro.

Quanto, poi, alla ripartizione territoriale di questi fondi, la cifra più grande, nel triennio in questione, spetta ai progetti del Lazio con 38.844.632,56 di euro con 133 progetti finanziati, un po’ meno alla Campania con 34.289.484,50 di euro a fronte di 125 progetti finanziati. A seguire, Toscana e Piemonte con oltre 25 milioni di euro ciascuno, per 138 e 66 progetti finanziati rispettivamente. Poi la Lombardia con 17.072.330 di euro per 59 interventi, il Veneto con 16.623.067,94 di euro per 67 interventi e poi l’Emilia Romagna con 10.567.847,54 di euro con 10 progetti di interventi. “Il piano triennale 2024-‘26 rappresenta l’architrave dell’impegno finanziario che abbiamo a disposizione per intervenire concretamente per tutelare e valorizzare il ricchissimo patrimonio culturale della Nazione. Si tratta di cifre molto importanti e consistenti che vogliamo vedere trasferite in opere concrete in tutta Italia. Nostra cura, con la collaborazione delle strutture periferiche del Ministero, sarà quella di seguire l’andamento di questi interventi e provare a reperire ancora maggiori fondi per poter aggiungere altri progetti a quelli per ora inseriti nel piano”, dichiara il ministro Sangiuliano.

“Due personaggi chiave della nostra organizzazione, il cui impegno è più che mai attuale, entrano a far parte di quella che l’artista napoletano chiama la ‘tribù umana’. ne siamo onorati e vogliamo con questi ritratti ribadire un messaggio di uguaglianza, di umanità e di pace”, afferma il segretario generale Flai Cgil Nazionale Giovanni Mininni, commentando i dipinti che ritraggono Giuseppe Di Vittorio e Argentina Altobelli realizzati dallo street artist Jorit. Le due opere verranno mostrate al pubblico oggi in via Leopoldo Serra a Roma, alla presenza dell’artista e autore.

A Torino, per celebrare i 300 anni del Museo di Antichità (1724-2024), i Musei Reali presenteranno la mostra “La Scandalosa e la Magnifica”, dedicata ai reperti provenienti gli scavi di Industria – Bodincomagus (Monteu da Po) che sarà aperta al pubblico dal 23 aprile al 10 novembre, e un inedito percorso archeologico che, dal Teatro Romano, ripercorre le antiche sussistenze delle basiliche paleocristiane, con particolare riferimento al Salvatore. Festa pubblica di inaugurazione nella serata del 22 aprile, con apertura straordinaria serale del Museo di Antichità.