A Roma, nel Palazzo Inail, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla presentazione della relazione annuale dell’Inail.

A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve il primo ministro della Malesia, Anwar bin Ibrahim.

A Montecitorio, nella sala della Regina, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana formula il suo indirizzo di saluto alla presentazione del volume “Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune”. Subito dopo, nello studio del Presidente, incontra l’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Hans-Dieter Lucas.

A Roma, nella sede di Confcommercio, assemblea generale di Unione Italiana Vini, l’associazione delle imprese italiane del vino dal 1895, con il titolo “Tra protezionismo, incertezza e competitività: il vino alla partita decisiva”. Con Paolo Castelletti, segretario generale Unione Italiana Vini; Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze; Valentino Valentini, viceministro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Carlo Flamini, responsabile Osservatorio del Vino Uiv; Oriana Romeo, senior analyst dell’Area Studi di Mediobanca; Luigi Mattiolo, presidente italiano di Villa Vigoni; Mario Baldassarri, economista, docente universitario, già viceministro dell’Economia; Lamberto Frescobaldi, presidente Unione Italiana Vini.

A Roma il sindaco di Roberto Gualtieri partecipa alla serata speciale dedicata ad Ostia nell’ambito della manifestazione capitolina “Felicittà” con un percorso attraverso vari eventi iniziando da “The Spot Skate Park”. Quindi, interviene alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica “Viale Mariangela Melato, Attrice” a Villa Borghese. Saranno presenti familiari, colleghi dell’artista e la Squadra d’Onore della Polizia Locale di Roma Capitale. Infine, nel complesso Eni del Gazometro Ostiense, sarà presente alla serata inaugurale di “Videocittà 2025”, ottava edizione del Festival della Visione e della Cultura Digitale.

Due preziosi codici del XVII e XVIII secolo tornano a risplendere grazie alla loro trasposizione in digitale. Con quest’azione di recupero si arricchisce il cammino di Saint Francis’ Ways, il progetto di valorizzazione del patrimonio francescano e degli itinerari europei connessi. Il primo intervento riguarda l’erbario di Fra Fortunato da Rovigo, conservato al Museo di Storia Naturale di Verona. Fra Fortunato, nato nel 1639 ed entrato in convento ventenne, realizzò il suo erbario sul Monte Baldo, nelle Prealpi Gardesane, al suo tempo famoso per la ricchezza della sua flora. La raccolta costituisce ancora oggi un prezioso documento di storia naturalistica e che, grazie alla digitalizzazione, potrà divenire di facile consultazione per ricercatori, studiosi e appassionati. Il secondo documento è l’opera di un importante autore francescano, Fra Giuseppe da Spello, frater infirmarius che compose nel 1746 un erbario con exsiccata. L’edizione dell’erbario è in fase di pubblicazione ed è stato definito “un’opera rara per sapienza, per originalità, infine e soprattutto per bellezza”. Il volume contiene una ricca raccolta di semplici, cioè piante officinali, corredate da nome e caratteristiche per l’utilizzo in farmacia. La trasposizione in formato digitale permetterà di rendere questa straordinaria raccolta, finora inedita, patrimonio collettivo. La digitalizzazione dei due documenti, progettata e coordinata da Saint Francis’ Ways, è finanziata dal bando Tocc per la transizione digitale degli organismi culturali e creativi, avviso emesso dal Ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr.

Appuntamento con Sportcity Day. La quinta edizione, in programma il prossimo 21 settembre, sarà presentata su iniziativa dei senatori Guido Quintino Liris e Daniela Sbrollini martedì 15 luglio a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana. Saranno oltre 160 le città che parteciperanno alla proposta della Fondazione Sportcity di trasformare gli spazi urbani in poli del benessere, con attività fisiche e sociali nelle quali saranno coinvolte tutti i cittadini i quali, per una giornata, saranno protagonisti, dal mattino al tramonto, nelle piazze, nelle strade e nei parchi dove ci si potrà cimentare nelle diverse discipline, interagendo con gli stakeholder del proprio territorio sotto la attenta guida di tecnici preparati e di atleti di spessore nazionale ed internazionale. Una grande alleanza per combattere la sedentarietà e la dipendenza dal “cattivo utilizzo” degli smartphone.

Il 21 settembre saranno oltre 600mila le persone coinvolte, da nord a sud della penisola, con la possibilità di praticare oltre 100 diverse attività sportive, proposte da oltre 500 realtà associative e da oltre 1.500 operatori che avranno il compito di promuovere e diffondere compiutamente la filosofia della ‘Repubblica del Movimento’ che in pochi anni ha radicalmente cambiato il modo di intendere lo sport, mettendo in primo piano il benessere psico-fisico, trasformando i centri urbani in vere e proprie “hub della salute”. Confermata la sinergia con la Fondazione Sportcity del Ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità ambientale, al fianco dell’evento dal 2023, che sta valorizzando lo sport come strumento per diffondere una nuova cultura dell’educazione ambientale in tutte le fasce della popolazione. Un obiettivo sul quale il Mase sta puntando forte, tanto che per la prima volta nella storia ha affidato una delega allo sport, nello specifico al sottosegretario Claudio Barbaro. A Palazzo Madama saranno presenti: Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani; Claudio Barbaro, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Guido Quintino Liris, senatore commissione Permanente del Senato, presidente Intergruppo parlamentare sullo sport nelle città e nelle aree interne; Daniela Sbrollini, senatrice commissione Permanente del Senato, presidente Intergruppo Parlamentare sulla qualità di vita nelle città; Roberto Pella, vicepresidente Anci; Svetlana Celli, in rappresentanza dei presidenti dei Consigli Comunali; Luciano Buonfiglio, presidente Coni; Giunio De Sanctis, presidente Comitato Italiano Paralimpico; Marco Mezzaroma, presidente Sport e Salute.

In chiusura degli appuntamenti estivi con l’antiquariato di eccellenza, torna puntuale a fine agosto la più antica e intramontabile Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato in Italia, “Cortonantiquaria”, in programma dal 23 agosto al 7 settembre nel borgo toscano, in uno degli edifici storici più significativi della città, il Centro Convegni nell’ex convento di Sant’Agostino. Una rassegna nata nel lontano 1963 che punta la sua forza sulla qualità e il pregio delle proposte dei selezionatissimi espositori, sulla location storica di assoluto fascino e sull’inevitabile coinvolgimento dell’intera località. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cortona e da Cortona Sviluppo con la direzione artistica di Furio Velona: arte, storia e preziosi manufatti di epoche e provenienze diverse s’intrecciano, con raffinatezza, nel cuore antico della città, consentendo agli appassionati, ai turisti e agli specialisti di immergersi tra oggetti incredibili in un tutt’uno con l’atmosfera di Cortona, etrusca d’origini ma medievale nell’aspetto. Proprio per questo Cortonantiquaria quest’anno avrà anche un richiamo specifico, negli allestimenti, nelle atmosfere e nelle scelte di alcuni oggetti proposti, al suggestivo contesto culturale e storico rievocato dalla mostra allestita al Maec di Cortona e diffusa anche in città “Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica”. L’esposizione riunisce per la prima volta i quattro laudari cortonesi conservati in varie biblioteche in Italia, a partire dall’eccezionale Laudario di Cortona (il codice 91) la più antica raccolta esistente di canti in lingua italiana, proveniente dal Convento di San Francesco e dal 1866 custodita nella Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca di Cortona: un vero unicum che riporta alle radici della tradizione musicale e letteraria.