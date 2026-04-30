Il Regno Unito ha un nuovo ambasciatore in Italia. Stephen Hickey è stato nominato Ambasciatore di Sua Maestà presso la Repubblica Italiana e Ambasciatore non residente presso la Repubblica di San Marino. Assumerà l’incarico nel giugno 2026, succedendo a Lord Llewellyn, che lascia Roma per assumere un nuovo ruolo come Direttore politico del Foreign Commonwealth and Development Office e Direttore generale per gli Affari politici.

Hickey porta a questo incarico una carriera diplomatica costruita prevalentemente attorno al Medio Oriente e all’Europa. Dal 2022 ricopre il ruolo di Direttore per il Medio Oriente e il Nord Africa presso l’FCDO, dopo aver guidato la missione britannica a Baghdad come Ambasciatore di Sua Maestà tra il 2019 e il 2021. In precedenza aveva operato come Ambasciatore e Coordinatore politico presso la missione permanente del Regno Unito alle Nazioni Unite di New York dal 2015 al 2019, e come vice-capo missione al Cairo tra il 2013 e il 2015.

Il suo profilo include esperienze in contesti di crisi: nel 2011 ha guidato la missione del Regno Unito a Bengasi come Capo della Missione, dopo aver ricoperto il ruolo di vice-capo missione a Damasco nel biennio precedente. Ha inoltre servito come Consigliere politico a Pretoria nel 2011-2012.

Sul versante europeo, tra il 2003 e il 2006 Hickey ha lavorato presso la rappresentanza britannica a Bruxelles come Secondo Segretario per le Relazioni Esterne, ricoprendo anche il ruolo di Presidente del gruppo di lavoro dell’UE su Medio Oriente e Nord Africa durante la presidenza britannica dell’Unione. Prima di questo incarico aveva prestato servizio a Nicosia come Secondo Segretario commerciale e presso la missione britannica a Ginevra per la Commissione ONU per i Diritti Umani, entrambi nel 2003. Tra il 2007 e il 2010 ha ricoperto il ruolo di Segretario particolare del Ministro degli Affari Esteri britannico.

Hickey ha avviato la propria carriera diplomatica nel 2001 come funzionario responsabile per l’Asia multilaterale presso il Dipartimento Sud-Est Asiatico del Foreign and Commonwealth Office, prima di passare alla rappresentanza britannica presso l’Unione Europea a Bruxelles nel 2002 come Secondo Segretario per le Relazioni Esterne, e poi a Nicosia e Ginevra nel 2003.