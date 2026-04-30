La crisi energetica torna al centro dell’agenda economica e politica europea, intrecciandosi sempre più strettamente con le tensioni geopolitiche globali. È questo il quadro emerso a Milano, nella sede della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dove è stata presentata nei giorni scorsi la XIV edizione del Festival dell’Energia, in programma a Lecce dal 28 al 30 maggio. In uno scenario segnato dal perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina e dalle tensioni nello Stretto di Hormuz, il tema dell’energia si conferma leva strategica non solo per la crescita economica, ma anche per la stabilità e l’autonomia dell’Europa. Come sottolineato da Alessandro Beulcke, Presidente del Festival dell’Energia, l’obiettivo principale di questa edizione della kermesse è la divulgazione, perché l’energia non riempie solo le agende dei governi, è un tema che riguarda le nostre vite come individui e come popoli. È proprio questa interconnessione tra sicurezza, sviluppo, ambiente e innovazione a rendere la fase attuale particolarmente complessa, ma allo stesso tempo decisiva per il futuro dell’Europa.

Dal confronto tra istituzioni e imprese emerge una linea condivisa: la transizione energetica non può rallentare, nemmeno in una fase di forte instabilità internazionale. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha richiamato la necessità di proseguire con decisione nel percorso verso modelli sostenibili, facendo fronte comune, a livello nazionale ed europeo, e mettendo sul tavolo esperienze e competenze per sviluppare soluzioni innovative, indispensabili per garantire sviluppo equo e stabilità. L’assessore al Bilancio Emmanuel Conte ha sottolineato come sicurezza energetica e autonomia strategica rappresentano condizioni essenziali per garantire all’Europa un futuro di crescita e benessere.

È proprio attorno a questo equilibrio tra sicurezza, competitività e sostenibilità che si sviluppa il titolo dell’edizione 2026, “Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro”, che richiama la necessità di ridefinire il modello energetico europeo alla luce dei nuovi assetti globali. Le sfide sono molteplici, come ricorda Pierfrancesco Maran, Presidente Commissione per l’ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo, ponendo l’accento sulla necessità di un ulteriore cambio di passo. «La sfida dell’indipendenza energetica e di liberarci dalle fonti fossili è complessa», spiega Maran, «e l’unico modo per ottenere dei risultati è lavorarci tutti insieme e coinvolgere cittadini e imprese per ottenere dei risultati».

«L’energia è sicuramente un tema centrale in questo momento» spiega Claudia Colla, Direttrice della Rappresentanza della Commissione Europea a Milano. Dall’accelerazione sulle fonti rinnovabili allo sviluppo dei sistemi di accumulo, fino al ritorno del dibattito sul nucleare, in un contesto in cui la stabilità degli approvvigionamenti resta un fattore critico per l’industria e per la tenuta economica complessiva.

Accanto alla dimensione politica, si rafforza il ruolo delle imprese, chiamate a tradurre gli obiettivi della transizione in soluzioni concrete e sostenibili dal punto di vista economico. La trasformazione del settore energetico passa sempre più attraverso l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, elementi chiave per rendere il sistema più efficiente e resiliente. Tale trasformazione, però, necessita di un dialogo costante tra aziende e istituzioni, ricorda Leonardo Santi, Direttore Affari Regolatori e Istituzionali di E.ON in Italia.

In questo quadro, gli operatori energetici sono chiamati ad accelerare gli investimenti e a rafforzare la capacità di risposta alle crisi, in particolare sul fronte delle rinnovabili e della sicurezza delle infrastrutture. Parola chiave per Fausto Torri, Responsabile Energy e Utility Accenture, è reinventarsi.

Resta centrale anche il tema del rapporto tra sviluppo energetico e territori. Come evidenziato dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, la sfida non si esaurisce nella crescita della capacità installata da fonti rinnovabili, ma riguarda la capacità di trasformare questi investimenti in benefici tangibili per cittadini e imprese, rafforzando al contempo la sostenibilità ambientale e sociale.

Il Festival dell’Energia si propone così come uno spazio di confronto tra istituzioni, industria e mondo scientifico, con un programma che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e del Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. In questo contesto, il dialogo tra diversi livelli decisionali e tra pubblico e privato diventa un elemento decisivo per affrontare una transizione che non è solo tecnologica, ma anche economica e geopolitica.



