A Venezia, nel Teatro Goldoni, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cerimonia di consegna del Premio Ugo La Malfa per la Cooperazione Internazionale. Il premio, alla sua prima edizione, è stato istituito per iniziativa della Fondazione Ugo La Malfa, dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Enciclopedia Treccani, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il contributo della Fondazione Teatro Stabile del Veneto–Teatro Nazionale. Sarà premiata la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, preceduta da una laudatio del governatore onorario della Banca d’Italia Ignazio Visco.

A Roma, nel Campus Luiss di viale Pola, presentazione del libro di Amedeo Lepore “The Cassa per il Mezzogiorno, the World Bank and the Model for Italian Economic Development”. Dopo i saluti di Luigi Gubitosi presidente Università Luiss Guido Carli, interventi di Giuliano Amato presidente emerito della Corte costituzionale, Paola Severino presidente Luiss School of Law, Valentina Meliciani direttore Luiss Institute for European Analysis and Policy, Claudio De Vincenti già ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno nel governo guidato da Paolo Gentiloni, Marco Doria presidente della Società Italiana degli Storici Economici, Vito Grassi componente cda Luiss e Imprenditore.

A Milano, nello Spazio The Mill in via Cappuccio, presentazione del libro “La verità sul dossier mafia-appalti” di Mario Mori e Giuseppe De Donno, organizzata dall’Associazione Mille Milanesi Liberi Europei.

A Roma, a Villa Doria Pamphilj, nel Casino del Bel Respiro, XIII edizione del Premio De Sanctis. Per la letteratura ha vinto Eraldo Affinati ha vinto con “Delfini, Vessilli, Cannonate. Autobiografia letteraria”, pubblicato da Harper Collins Italia. Premiato anche il regista e sceneggiatore Marco Bellocchio per la carriera pluridecennale. Organizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Premio De Sanctis Letteratura vede tra gli altri premiati dalla giuria, presieduta da Giorgio Ficara: per il saggio breve, Sara De Simone con “La vita della vita. Diari (1903 – 1923) di Katherine Mansfiel”; premio speciale della giuria a Massimo Bacigalupo per “Ezra Pound. Un mondo di poesia” e premio per il giornalismo a Giovanna Botteri corrispondente Rai da Parigi. Ficara sottolinea che “il voto per l’edizione 2024 è stato unanime e ha inteso premiare artisti che si sono distinti nel loro campo, in un frangente storico particolarmente doloroso. Affinati è un grande scrittore che ha sempre considerato la letteratura uno strumento privilegiato di resistenza etica e ha saputo coniugare il sentimento di pietà e attenzione per gli ultimi facendone tutt’uno con l’insegnamento dell’italiano nella scuola”. Di grande rilievo anche il premio per la carriera a Bellocchio, personalità di “straordinaria coerenza poetica e impegno politico”. La cerimonia di premiazione sarà condotta da Mariarita Grieco vicedirettore Tg1.

Nella Libreria Libraccio di Roma presentazione dei libri di Alberto Aghemo presidente della Fondazione Matteotti “La scuola di Matteotti. Un’idea di libertà, istruzione, democrazia e riscatto sociale” e “Matteotti” di Piero Gobetti, con l’introduzione di Giancarlo De Cataldo. Presenti l’assessore alla cultura del Comune di Roma e scrittore Miguel Gotor e il segretario generale della Cgil Roma Lazio Natale Di Cola, modera la direttrice di Left Simona Maggiorelli

Domani pomeriggio a Roma, nel Teatro Argentina, presentazione di “Il libro nero di Hamas. L’antisemitismo islamico e il miraggio dei due Stati” di Carlo Panella, evento organizzato da Associazione Setteottobre. L’autore dialoga con l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti e Giovanna Reanda. Introduce l’incontro Stefano Parisi.

Mercoledì a Roma il Ministero della Cultura ospiterà la presentazione di “La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità”, evento in programma il 7 giugno all’Arena di Verona promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con la Fondazione Arena di Verona, per celebrare l’arte del canto lirico italiano riconosciuta patrimonio dell’umanità: 500 artisti si esibiranno in mondovisione con la partecipazione straordinaria di Riccardo Muti e dei più grandi nomi dell’opera mondiale. Interverranno il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona e vicepresidente dell’Anfols Cecilia Gasdia e il vicedirettore artistico della Fondazione Arena di Verona Stefano Trespidi. Parteciperà l’attrice Cristiana Capotondi.