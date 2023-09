In Sicilia, a Piazza Armerina e a Catania, visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il presidente della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier. I due capi di stato a Piazza Armerina sorvoleranno in elicottero le zone interessate dagli incendi degli ultimi mesi, e poi visiteranno la Villa Romana del Casale. Quindi si recheranno all’Associazione Don Bosco 2000 dove verrà presentata l’attività dedicata all’accoglienza e all’integrazione dei migranti. Ultima tappa nel pomeriggio a Catania, dove è prevista la visita allo stabilimento 3Sun Gigafactory di Enel green Power. Nella giornata di ieri, visita di al museo di Palazzo Bellomo e presso la storica Fonte Aretusa a Ortigia. Da sottolineare la cerimoni al Teatro comunale di Siracusa nel centro storico di Ortigia, con l’ex ministro della Giustizia Paola Severino, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il prefetto Giusi Scaduto e il sindaco della città aretusea Francesco Italia. I due presidenti sono entrati in Teatro sulle note dell’inno italiano e dell’inno tedesco suonate dall’orchestra del liceo classico “Tommaso Gargallo”.

Questa mattina nella sede romana di Agcom, in via Isonzo, incontro su “Pluralismo e diritto d’autore al tempo dell’intelligenza artificiale” con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini

A San Giovanni in Laterano, celebrazioni per il santo patrono della Guardia di finanza, con una messa in onore di San Matteo, con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

A Roma, nel ministero dell’Ambiente guidato da Gilberto Pichetto Fratin si svolgerà la prima riunione della “Piattaforma per il nucleare”.

Nella Città del Vaticano briefing per la presentazione del calendario e dell’elenco dei partecipanti alla XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.

Questa sera a Roma, al Maxxi, Nicolas Ballario presenta il libro di Luca Beatrice “Le vite. Un racconto provinciale dell’arte italiana”.

Partirà il 22 settembre il programma di formazione e mentoring “Undertaking Business in Culture”, promosso dalla Fondazione e dal Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (Iccrom). Per venti giovani imprenditori del settore culturale e creativo, 17 africani e 3 italiani, iniziano undici settimane di workshop e seminari, con l’obiettivo di convertire le idee in progetti sostenibili e innovativi per la gestione del patrimonio culturale, avviare partenariati e progetti di gemellaggio tra istituzioni italiane e africane di Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zimbabwe. Per i partecipanti, la guida di esperti impegnati nel settore pubblico e privato dei Paesi coinvolti, in incubatori di startup, cooperative, Ong, fondazioni e associazioni.