Mercoledì, nella nuova aula dei gruppi parlamentari in via di Campo Marzio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, il presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo aprono il nuovo corso – concorso per dirigenti organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione presieduta da Paola Severino.

Nella mattinata di mercoledì si svolge la presentazione delle iniziative per il “Giorno della Memoria” patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni. L’incontro avrà luogo presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

Nell’agenda della commissione bicamerale del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, più noto come Copasir, è in programma l’audizione del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

«Un incontro utile e stimolante e un momento ulteriore per ribadire l’importanza, il valore e l’eccellenza del cibo Made in Italy»: così Renato Zaghini, presidente del Grana Padano, commenta la visita del ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a Desenzano del Garda, presso la sede del Consorzio del prodotto Dop più consumato al mondo. «Il Consorzio rappresenta il più grande player italiano del latte che conta su 4mila stalle iscritte, 142 caseifici attivi, 200 stagionatori e confezionatori e 50mila persone coinvolte nel sistema che nel 2022 ha prodotto 5.212.103 forme. Ogni anno 2,7 milioni di tonnellate di latte sono trasformate in Grana Padano, ma sono 3,4 milioni le tonnellate di latte raccolte dai nostri caseifici, che oltre al Grana Padano producono, a seconda delle zone, altri formaggi DOP, sia molli che stagionati, mentre il Trentingrana fa parte della Dop Grana Padano», ha puntualizzato Zaghini, e «questa posizione ci rende portavoce delle preoccupazioni e delle esigenze che accomunano tutti i produttori delle Dop e delle Igp». Tra le questioni sollevate dal cda in occasione della visita del ministro, la richiesta di vigilare con attenzione e condivisione sulle nuove norme che regolamenteranno i prodotti Dop e Igp, in via di emanazione a Bruxelles e sulle quali si dovrà far sentire tutto il peso che deriva dall’indiscusso primato italiano nella “Dop economy europea”. I produttori di Grana Padano hanno ringraziato il governo per non aver abbassato la guardia sull’ingannevole sistema di etichettatura “Nutriscore” e chiedono di continuare ad opporsi alla strumentale criminalizzazione del cibo di origine animale, alimentata dalle lobby dei produttori di alimenti sintetici. Per Zaghini «servono anche norme precise e coraggiose nelle nostre attività di tutela e vigilanza contro le contraffazioni e soprattutto contro le evocazioni che numericamente e come impatto economico a nostro danno sono più rilevanti delle contraffazioni. Maggiore chiarezza delle norme quindi e un’organizzazione del ministero più efficace mediante l’instaurazione di una direzione unica con competenze sulle Dop Igp, così da garantire un indirizzo operativo univoco ed evitare l’instaurarsi di diversità di vedute e interpretazioni tra uffici». All’incontro con il Ministro Lollobrigida erano presenti i 27 consiglieri del Consorzio e i componenti del collegio sindacale. Lollobrigida ha ringraziato i vertici del Consorzio Grana Padano per il contributo di idee e proposte, che saranno base preziosa per il lavoro del governo nei prossimi mesi a sostegno del settore.

Alberto Carrozzo, country manager e presidente del consiglio di amministrazione di Paramount Italia, ora rappresenta Viacom International Media Networks Italia all’interno di Confindustria Radio Televisioni. Carrozzo entra far parte del consiglio di presidenza e del consiglio generale dell’associazione: è stato designato come sostituto di Jaime Ondarza nella rappresentanza in Crtv, in seguito del passaggio di quest’ultimo a Fremantle in qualità di ceo Southern Europe. Carrozzo è in Viacom Cbs Italia da giugno 2020, entrando a far parte del gruppo Mtv/Viacom nel 2007 ricoprendo negli anni diversi ruoli, tra cui director financial planning & analysis nel cluster Southern and Western Europe, Middle East and Africa e in seguito vp finance & strategy di Vimn Italia, Middle East e Turchia, occupandosi del coordinamento dell’area finanziaria e amministrativa di questi mercati.

Mercoledì pomeriggio a Roma, presso l’Hotel Nazionale di piazza Montecitorio, tavola rotonda di presentazione del documento di posizionamento e orientamento intitolato “Il ruolo e il contributo dell’e-commerce e del digital retail alla crescita dell’Italia”. Si tratta di un’analisi realizzata da Consorzio Netcomm in collaborazione con The European House – Ambrosetti e con la partecipazione di Amazon, Gls Italy, Meta e Nexi: l’incontro servirà ad approfondire i temi strategici di maggiore rilievo per il mercato italiano del commercio elettronico. Previsti gli interventi del presidente del Consorzio Netcomm Roberto Liscia, del partner e responsabile dell’area scenari e Intelligence di The European House – Ambrosetti Lorenzo Tavazzi, del group area managing director Gls Italy Klaus Schädle, del direttore categorie largo consumo in Europa di Amazon Giorgio Busnelli, dell’head of e-commerce di Nexi Dirk Pinamonti, del componente del collegio del Garante per la Protezione dei Dati Personali Guido Scorza, del direttore del dipartimento affari legali del Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato Giovanni Calabrò.

Torna finalmente in presenza il congresso nazionale di Aideco, l’Associazione italiana di dermatologia e cosmetologia presieduta da Leonardo Celleno, in programma il 19 gennaio a Roma, presso l’Hotel Marriot Courtyard Rome Central Park. Giunto alla sua edizione numero 13, l’incontro affronterà le tematiche più attuali ed importanti della dermatologia e cosmetologia con la consueta vivacità che ha sempre contraddistinto i congressi dell’Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia, coinvolgendo medici e operatori di settore che si occupano della salute e del benessere di pelle e dei suoi annessi come i capelli. Dal tema della sostenibilità che coinvolge l’industria cosmetica e dermo-cosmetica e le aspettative dei consumatori nei confronti di tutti i prodotti di consumo (questi infatti devono essere sempre più “green” in relazione alla ormai necessaria transizione ecologica per il bene del pianeta), alla fisiologia cutanea, cardine indispensabile per chi si occupa di cosmetologia, alla terapia dermatologica, profondamente cambiata nel corso degli ultimi anni, con una specifica sessione dedicata soprattutto per i giovani dermatologi per un aggiornamento sulle nuove terapie di oggi e quelle del prossimo futuro. Con particolare attenzione ai più giovani, la sessione di tricologia vede riuniti i migliori esperti italiani che forniranno linee guida per una corretta diagnosi e un valido trattamento della caduta dei capelli. Infine, con uno sguardo al futuro, viene sviluppato il tema della cute senile, dal prurito alla dermatoporosi, rivolto ad una ampia fascia della popolazione che invecchia sempre più.