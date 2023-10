A Longarone, questa mattina, cerimonia commemorativa del sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. A seguire, una visita all’area della diga.

Ad Amburgo, riunione del consiglio dei ministri franco-tedesco con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente della repubblica francese Emmanuel Macron.

A Firenze, nel Palazzo Vecchio, apertura degli “Stati generali della diplomazia culturale”, un’occasione di incontro e confronto dei direttori e delle direttrici degli Istituti Italiani di Cultura sia con enti pubblici sia con organismi privati, sulla promozione della cultura e della lingua italiana all’estero. I lavori avranno inizio nella mattinata con i saluti istituzionali del sindaco di Firenze Dario Nardella, del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani.

A Reggio Calabria, nella sede della prefettura, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi presiede la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A Roma la Pontificia Università Gregoriana ospita il convegno sui nuovi documenti sul pontificato di Pio XII e i rapporti tra ebrei e cristiani, con la partecipazione del Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni.

A Roma, nel cinema Barberini, presentazione del “Mia – Mercato internazionale audiovisivo 2023”.

A Roma, nell’Archivio di Stato, La7 presenta “Una giornata particolare” di Aldo Cazzullo, con il direttore di rete Andrea Salerno.

A Roma, nel Palazzo delle Esposizioni a via Nazionale, presentazione della mostra dedicata all’arte fotografica di Don McCullin, curata da Simon Baker direttore della Maison Européenne de la Photographie di Parigi, in stretta collaborazione con Tim Jefferies della Hamiltons Gallery di Londra, e con l’assistenza di Catherine Fairweather e Jeanne Grouet. La mostra è promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo. Da segnalare anche la più importante retrospettiva finora dedicata all’artista ucraino Boris Mikhailov, nato nel 1938 a Kharkiv, sempre nel Palazzo delle Esposizioni: da oltre cinquant’anni sviluppa un corpus di lavori fotografici sperimentali che esplorano temi sociali e politici, con Mikhailov che riesce a elaborare fotografia documentaria, lavoro concettuale, pittura e performance. Concepita in stretta collaborazione con l’artista, la mostra riunisce centinaia di immagini che attingono a più di venti delle sue serie più importanti, fino ai lavori più recenti. La Barca di Pietro entra a far parte delle collezioni dei Musei Vaticani. Papa Francesco ha benedetto il prezioso manufatto, ricevuto in dono lo scorso 15 marzo dalla storica famiglia di armatori Aponte. Realizzata a mano dagli Aprea, maestri d’ascia della penisola sorrentina, in collaborazione con l’Istituto Diplomatico Internazionale, l’imbarcazione è la fedele riproduzione dell’antica e originale “Navicella di Pietro” ritrovata nel 1986 sul fondo del lago di Tiberiade e oggi custodita nel museo Yigal Allon di Ginosar, in Galilea. Da martedì 10 ottobre l’imponente battello a vela, lungo quasi 9 metri per 2, troverà la sua scenografica e definitiva collocazione all’ingresso dei Musei Vaticani, adagiata alla base della moderna rampa elicoidale denominata anche Via del Mare. La Barca di Pietro accoglierà, con la sua forte carica simbolica e spirituale, tutti i pellegrini e i turisti in partenza per il loro suggestivo “viaggio” alla volta delle bellezze dei Musei del Papa, ovvero nella “Casa di tutti”, secondo un’espressione cara a Papa Francesco. Domani, martedì, la presentazione con Maurizio Aponte, direttore generale di Navigazione Libera del Golfo.