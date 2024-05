A Roma, in via Caetani, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana partecipano alla deposizione di una corona in occasione dell’anniversario numero 46 dell’uccisione di Aldo Moro.

A Roma nell’Auditorium della Conciliazione sono in programma gli “Stati Generali della Natalità”, con il ministro della Famiglia Eugenia Roccella, degli Affari Esteri Antonio Tajani, dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione del “Villaggio della salute della donna” allestito presso il Circo Massimo in occasione della XXV edizione della “Race for the Cure”.

L’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia partecipa alla tavola rotonda “Planetary Health: One People, One Planet, One Health” presso il Campus Luiss.

A Roma, nel Campus Luiss, presentazione del libro “L’Europa e la Sovranità. Riflessioni italo-francesi (1897-2023)” a cura di Maria Elena Cavallaro, Gaetano Quagliariello e Dominique Reynié. Dopo i saluti di Paola Severino presidente Luiss School of Law, e l’introduzione di Sergio Fabbrini head del Dipartimento di Scienze Politiche Università Luiss Guido Carli, discutono del volume Piero Fassino , Gilles Gressani, Marc Lazar, Giovanni Orsina.

A Roma, nella sede della Consob, seminario su “La tokenizzazione di strumenti finanziari – Prospettive per il mercato italiano”. Partecipano, tra gli altri, Piero Cipollone componente del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, e Paolo Savona presidente Consob.

A Roma, a Palazzo Chigi, incontro sull’aggiornamento delle attività previste dal “Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici”, con Alfredo Mantovano sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Antonio Tajani vicepremier e ministro degli Affari Esteri.

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene all’inaugurazione della Casa del Giardinaggio capitolina riqualificata con lavori di manutenzione straordinaria.

A Roma l’Istituto Centrale per la Grafica presenta la mostra realizzata con le opere degli artisti che hanno preso parte alla undicesima edizione del Premio Leonardo Sciascia «amateur d’estampes». Nato nel 1998 per iniziativa degli Amici di Leonardo Sciascia, d’intesa col Comune di Milano, il premio si è andato affermando tra i più prestigiosi appuntamenti internazionali sulla grafica d’arte nel suo intimo rapporto con la letteratura. Anche quest’anno in occasione del Premio, l’Istituto centrale per la grafica presenta una mostra collaterale dedicata ad un incisore legato allo scrittore siciliano. Dopo Alberto Manfredi, Leonardo Castellani, Jean Pierre Vélly, Luigi Bartolini, Mino Maccari e Piero Guccione, è questa la volta di un omaggio a Mario Calandri con la mostra La difficile arte. Dopo la prima tappa romana, la mostra proseguirà a Venezia, Firenze, Milano, Fabriano. La premiazione dei primi tre artisti classificati avrà luogo il 13 febbraio 2025 al Castello Sforzesco di Milano.