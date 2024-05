La corsa a USA 2024 continua e riprende con l’avvio a conclusione del processo in corso a New York a Donald Trump, accusato d’avere cercato, con successo, ma con metodi illegali, di tenere nascoste agli elettori informazioni a lui pregiudizievoli nella campagna per USA 2016. Si prevede – ma non ve n’è certezza – che la difesa non chiami a testimoniare l’ex presidente, che pure aveva detto di volerlo fare. Il dibattimento potrebbe, quindi, giungere in tempi brevi alla requisitoria dell’accusa e alle arringhe della difesa. La giuria potrebbe addirittura riunirsi prima del prossimo weekend.

Ieri, il presidente Joe Biden ha affrontato e superato un difficile test, intervenendo alla cerimonia di laurea del Morehouse College di Atlanta, in Georgia, l’Università di Martin Luther King. Accolto da applausi, ma anche da contestazioni pro-palestinesi, il presidente ha assicurato il suo sostegno “”alle proteste pacifiche e non violente”, definendo “strazianti” le scene del conflitto nella Striscia di Gaza. Rivolto agli studenti, Biden ha detto: “Le vostre voci vanno ascoltate e io vi prometto che le ascolterò … Chiedo una tregua immediata e la liberazione degli ostaggi … L’unica soluzione è quella dei due Stati …”, denunciando “la crisi umanitaria” in corso.

USA 2024: Politico, campagna Trump ha speso tutto quello che ha raccolto

La campagna di Donald Trump ha speso quasi tutto quello che ha fin qui raccolto in 15 mesi: a fine marzo, aveva bruciato 217 milioni di dollari, spese suddivise più o meno equamente tra raccolte fondi, oneri legali e campagna vera e propria, dopo averne rastrellati poco meno di 220.

Trump non è al verde – a fine marzo, aveva 45 milioni di dollari sul conto della campagna -, ma l’alto tasso di spesa limita la sua capacità di accumulare liquidità. Lo scrive, analizzando i conti, Politico, che evidenzia un forte svantaggio del magnate candidato nei confronti del suo rivale Joe Biden.

Per questo l’ex presidente ha apportato modifiche significative alle modalità delle operazioni di raccolta fondi della sua campagna e del Comitato nazionale repubblicano e sta anche cercando di monetizzare l’utilizzo della sua immagine da parte di altri candidati repubblicani. Il processo penale in corso a suo carico a New York può paradossalmente rappresentare un flusso di entrate significativo, dato che la sua campagna riesce a raccogliere risorse per fare fronte ai problemi legali del magnater..

USA 2024 in pillole