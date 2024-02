A Firenze, inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Università degli Studi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. L’evento darà l’avvio ufficiale alle manifestazioni per i cento anni dell’ateneo: dopo il saluto del ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, la rettrice Alessandra Petrucci esporrà la sua relazione annuale. La prolusione sarà affidata alla direttrice dei Programmi di osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea Simonetta Cheli.

Alla Camera dei Deputati presentazione del nuovo direttore del Secolo d’Italia, Antonio Rapisarda. Il consiglio d’amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale, su proposta del presidente della società editrice del Secolo d’Italia Filippo Milone e del direttore editoriale Italo Bocchino, ha indicato Rapisarda direttore responsabile del quotidiano e Annalisa Terranova vicedirettore.

Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, firmeranno una dichiarazione di intenti dedicata al futuro dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’evento si svolgerà in occasione dell’anniversario numero 40 dalla firma dell’Accordo di modificazione del Concordato, che sancì l’adeguamento dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ai principi della Costituzione, nella sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede con la Fondazione Bettino Craxi Ets. Nel corso dei lavori interverrà, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani.

A Torino nel grattacielo Intesa Sanpaolo presentazione del libro “Sapremo fare la nostra parte. Testimonianza di un imprenditore banchiere, Enrico Salza”, a cura di Giuseppe Russo, con il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro. Il volume offre una ricostruzione storica e critica del ruolo di Salza nell’Istituto bancario San Paolo di Torino, di cui sono in luce le tappe di crescita così come il percorso che ha portato alla fusione con Intesa. La storia bancaria d’Italia e l’evoluzione di Torino costituiscono lo sfondo e lo scenario del volume, che vuole essere un contributo alla storia economica e sociale, un esempio contemporaneo di liberalismo civico.

A Washington il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni incontra il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti d’America Janet Yellen e il presidente e ceo del Center for American Progress Patrick Gaspard.

A Montecitorio, informativa urgente del governo con la partecipazione del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria.

A Roma, nel ministero della Cultura guidato da Gennaro Sangiuliano, presentazione della mostra “Guercino. Il mestiere del pittore”, in programma dal 23 marzo al 28 luglio nelle sale Chiablese dei Musei Reali di Torino. A partire dal nucleo di dipinti e disegni delle collezioni della Galleria Sabauda e della Biblioteca Reale, saranno visibili oltre cento opere di Guercino e di artisti coevi come i Carracci, Guido Reni e Domenichino, provenienti da più di trenta importanti musei e collezioni, come il Prado di Madrid.

A Roma presentazione del V rapporto dell’Osservatorio Burocrazia Cna dal titolo “Alla ricerca dei mestieri smarriti nel dedalo dei rapporti Stato-Regioni”. Interverrà, tra gli altri, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Oggi, a Roma, nella sede della Fondazione Marco Besso, inaugurazione della mostra delle artiste Tania Kalimerova e Marussia Kalimerova. Saluti istituzionali presieduti da Todor Stoyanov, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Bulgaria nella Repubblica Italiana. Interverrà, tra gli altri, Jana Yakovleva, direttore dell’Istituto Bulgaro di Cultura a Roma.

A Montecitorio, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana in occasione della proiezione dello speciale di Rai Cultura “L’odissea giuliano-dalmata: dalle foibe all’esodo”, per il Giorno del Ricordo

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sarà presente alle operazioni di sgombero e rimozione dei rifiuti presso l’ex Mattatoio di Testaccio. L’intervento sarà svolto dalla Polizia Locale di Roma Capitale, l’Unità Spe – Sicurezza pubblica emergenziale, in collaborazione con Ama.

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi effettua un sopralluogo al cantiere di messa a dimora di nuove alberature al Parco di Centocelle.

Banco Bpm, conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati del quarto trimestre 2023, con il ceo Giuseppe Castagna.