Oggi a Roma nel Palazzo della Consulta presentazione della relazione annuale della Corte Costituzionale, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Oggi a Milano, Hotel Park Hyatt, incontro sul tema “Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolo”, organizzato da Doppelmayr, con Matteo Salvini ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Attilio Fontana presidente Regione Lombardia, Marco Bucci sindaco di Genova, Geronimo La Russa presidente Aci Milano, Giuseppe Calabrese a.d. Secursat.

Oggi a Bruxelles seconda giornata della conferenza interparlamentare sul tema “L’economia circolare”, organizzata dal Parlamento Fiammingo. La riunione rientra fra gli incontri organizzati nell’ambito della dimensione parlamentare della Presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea nel primo semestre del 2024. Il Parlamento belga ha deciso, in coerenza con la natura federale del rispettivo sistema costituzionale, di organizzare le riunioni interparlamentari nel corso del proprio semestre di Presidenza in collaborazione con i parlamenti regionali.

Oggi a Milano incontro su “Caregiver, mutamenti demografici e nuove esigenze di tutela in una società in cambiamento”, organizzato da Intesa Sanpaolo.

Martedì a Roma presentazione di “Cibus”, Salone internazionale dell’alimentazione giunto alla sua edizione numero 22, con Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Paolo Mascarino presidente Federalimentare, Matteo Zoppas presidente Ice; Antonio Cellie a.d. Fiere di Parma.

Martedì a Roma nel Campus Luiss, “The Dome”, in viale Romania, “Final Event Prima Edizione Next Gen Days”, organizzato da Confindustria, Luiss e Osservatorio Imprese Estere, con Barbara Beltrame Giacomello vice presidente Confindustria per l’Internazionalizzazione. Lo scorso anno le giornate formative si sono svolte presso Basf Italia, Novartis Italia, Gruppo Nestlé in Italia e Kering Italia. Inoltre, è stata realizzata una giornata in Accenture dedicata alla elaborazione di un project work. Le giornate formative nel 2024 si svolgeranno presso Birra Peroni, Siemens, Toyota Material Handling Italia, Volkswagen Group Italia. Tra i partecipanti alle tavole rotonde, Marco Travaglia presidente e a.d. Gruppo Nestlé in Italia, Floriano Masoero a.d. Siemens Italia, Marcus Osegowitsch presidente e a.d. Volkswagen Group Italia.

A Roma è aperta al pubblico fino al 3 novembre, nel Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, la mostra “Note Perdute. Il restauro del Liuto di Vendelino Tieffenbrucker”, dedicata alla valorizzazione del particolare strumento musicale del XVI secolo ridotto a “rudere”, realizzato grazie al generoso finanziamento della Fondazione Paola Droghetti onlus e alla condivisione del progetto con il corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia: un caso virtuoso di partecipazione tra soggetti privati e istituzioni dello Stato. Si tratta di un liuto con la cassa aperta e mancante del piano, perduto probabilmente in occasione della sua trasformazione in mandola, il cui autore è un illustre liutaio tedesco trapiantato in Italia, come si legge nella etichetta di carta incollata nella cassa, “In Padua Vendelinus Tieffenbrucker”. Insieme al liuto vengono esposti chitarroni, arciliuti, tiorbe e strumenti modificati che consentiranno al visitatore di spaziare tra la molteplicità di strumenti a corde pizzicate che animavano il panorama musicale del Cinque e Seicento. Si tratta di uno strumento presente nei più varieganti ambienti del tempo legati al sacro, alla vita di corte o a quella civile e addirittura paesana. La pratica dello strumento fu riservata nel Rinascimento a musicisti professionisti, per poi diffondersi agli amatori appartenenti alle famiglie aristocratiche e agli strati più alti e culturalmente raffinati della società e infine anche agli ambienti meno colti.

Il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali è un luogo che per varietà ed estensione cronologica delle collezioni offre temi di studio e materiali per la messa a punto di linee guida operative e buone pratiche per la definizione di piani di manutenzione programmata o interventi complessi. Il progetto di restauro testimonia l’impegno costante della Fondazione nel supportare i giovani laureati nel settore del restauro e della conservazione artistica, fornendo loro l’opportunità di acquisire esperienza pratica e di entrare nel mondo del lavoro, con Vincenzo Ruggieri, presidente della Fondazione Paola Droghetti onlus, promotore infaticabile di iniziative culturali. Nel caso del liuto in questione, un prezioso esempio di strumento musicale storico, la Fondazione ha affidato il lavoro di restauro a Riccardo Angeloni, primo laureato presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia, unica sede in Italia a offrire il sesto percorso formativo professionalizzante dedicato agli strumenti musicali, strumenti e strumentazioni della scienza e della tecnica, previsto dalla riforma dell’insegnamento del restauro.