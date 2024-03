Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita il Punto Luce delle Arti di Ostia: è un centro ad alta densità educativa, aperto ai bambini agli adolescenti e ai loro genitori, coordinato da figure educative e animato da volontari. Il centro garantisce ai bambini e agli adolescenti spazi a loro misura dovetrovare opportunità di crescita e di sviluppo, e vanta Bulgari come partner del progetto. Il Punto Luce delle Arti sorge all’interno dei locali dell’ex Istituto Guttuso, puntando sulle attività laboratoriali di tipo culturale e artistico per gli adolescenti, per lo sviluppo delle soft skills.

A Pesaro oggi e domani assemblea nazionale annuale di Ali – Autonomie Locali Italiane: incontri e dibattiti con ospiti di rilievo nazionale, sindaci, rappresentanti del governo e delle istituzioni.

A Roma, nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche, presentazione della “XXVI Edizione del Rapporto sul Turismo Italiano (2022-2023)”. I temi approfonditi nell’ultima edizione includono alcune note questioni critiche per lo sviluppo del turismo in chiave sostenibile, dalla discrepanza tra domanda e offerta di lavoro, all’overtourism, alla valorizzazione dei luoghi periferici e meno conosciuti. “Il Rapporto può collocarsi in un quadro di ripresa del turismo internazionale a livello globale, come conferma anche l’ultimo Barometro Mondiale del Turismo (2024) dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, che indica un recupero dell’88% dei livelli pre-pandemici nel 2023, in crescita del 34% rispetto al 2022”, dichiara il curatore Alfonso Morvillo.

La Direzione Generale per il Tpl e la mobilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il supporto istituzionale di Asstra e Anci, ha organizzato la Giornata del Mobility Manager d’Area, che si terrà oggi a Roma presso la sala Emiciclo del dicastero, con il viceministro Edoardo Rixi. L’obiettivo della giornata di approfondimento e studio è quello di consolidare la rete dei mobility manager di area, includendo e informando anche gli enti che non hanno provveduto alla nomina del Mma, ed approfondire le tematiche riguardo l’incontro tra domanda ed offerta di mobilità, in particolare della mobilità pubblica e del trasporto pubblico locale.

A Palermo, “La Prima Presidente della Corte di Cassazione in dialogo con gli studenti di giurisprudenza”: Margherita Cassano parlerà nell’aula magna del dipartimento di giurisprudenza, dopo i saluti di Massimo Midiri Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo.

L’Istituto Affari Internazionali inaugura la serie di presentazioni presso le università italiane dell’edizione 2023 del suo annuale “Rapporto sulla politica estera italiana” presso l’Università di Siena. Il rapporto, sviluppato nell’ambito della Partnership strategica con la Fondazione Compagnia di San Paolo, è frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori dell’Istituto coordinati dal programma Politica Estera dell’Italia. L’evento di presentazione rappresenta un’occasione non solo per discutere su quella che è stata la politica estera italiana nel 2023 ma anche per individuarne possibili direttrici di sviluppo e nodi critici per il 2024, coinvolgendo studenti e docenti della facoltà di Scienze Politiche dell’ateneo.

All’Una Hotel di Lido di Camaiore domenica 24 e lunedì 25 si terrà la sedicesima edizione di Terre di Toscana, ormai appuntamento fisso e punto di riferimento per l’enologia toscana. Sono 140 le cantine che animeranno le due giornate, tra le qualiPietro Beconcini, Boscarelli, Capezzana, Il Colombaio di Santa Chiara, Il Marroneto, Pietroso, Quercia al Poggio, Riecine, Michele Satta, Terenzuola.

“Romics” sarà in scena dal 4 al 7 aprile a Fiera Roma, in 5padiglioni, con oltre 70mila metri quadrati espositivi. A firmare il manifesto ufficiale della XXXII edizione di “Romics” è Simone Bianchi, Romics d’Oro dell’edizione, con un tributo a Batman.Numerose le collaborazioni istituzionali, con il Ministero della Cultura e con il Centro per il libro e la lettura in tema di promozione del libro e della lettura attraverso l’assegnazione del Premio Nuovi Talenti conferito nell’ambito del Premio Romics del Fumetto 2024.

Il 26 marzo, nell’ambito del XXXIX corso di perfezionamento per le Forze di Polizia, si terrà la tavola rotonda “Ambiente, salute e alimenti: un triangolo sotto assedio”, nell’auditorium “Prefetto Carlo Mosca”. Prevista la partecipazione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.