A Roma, nel ministero della Cultura guidato da Gennaro Sangiuliano, presentazione del Padiglione Italia della Biennale Arte 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea.

Oggi a Roma, nell’Associazione Civita, presentazione di “Evoluzione della povertà energetica in Italia”, con il presidente del Banco dell’Energia Roberto Tasca.

Nell’Istituto Maria Bambina, a Roma, oggi è in programma la cerimonia ufficiale del premio internazionale “Economia e società”. L’opera dal titolo “Vulnerability. Towards a more humane ethics” di Carolina Montero Orphanopoulos, ha vinto per la sezione pubblicazioni. L’evento sarà presieduto dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. La laudatio dell’opera premiata sarà pronunciata dal cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, presidente della Ggiuria. Il Premio è promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, e viene conferito ogni due anni a pubblicazioni in ambito economico e sociale “che si contraddistinguono per fornire un contributo originale all’approfondimento e all’applicazione della Dottrina sociale della Chiesa e sono di riconosciuta solidità dottrinale, nonché comprensibili al grande pubblico”.

Oggi, su iniziativa del vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, a Montecitorio, nella sala della Regina si terrà un confronto sul processo di revisione del Pniec – Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, con al centro dell’attenzione decarbonizzazione, sviluppo, innovazione e lavoro. L’Italia è tenuta ad inviare alla Commissione europea la versione finale dell’aggiornamento del Piano entro il 30 giugno: in assenza di una legge clima, il Pniec costituisce lo strumento chiave per la definizione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi 2030 di riduzione delle emissioni. E’ in programma un intervento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, oltre ai contributi dei parlamentari Chiara Braga, Mauro Rotelli, Enrico Cappelletti, Erica Mazzetti, Gianpiero Zinzi e Filiberto Zaratti. E dell’ex ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, direttore scientifico Asvis.

Oggi l’Ais – Associazione Infrastrutture Sostenibili presenterà nella Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” il position paper “Stakeholder Engagement e infrastrutture sostenibili: l’importanza del dialogo con le comunità locali”. Si tratta di un documento strategico, un contributo delle grandi imprese alla velocizzazione per realizzare opere sostenibili, volto a favorire un moderno ed efficace modo di gestire lo stakeholder engagement, riducendo i conflitti. Interverranno il presidente della commissione Ambiente del Senato Claudio Fazzone, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani e il presidente di Ais Lorenzo Orsenigo.

Il Premio Internazionale Tommaso d’Aquino 2024, assegnato dal Circolo San Tommaso d’Aquino, sarà conferito al reverendo Mauro Mantovani, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana. La cerimonia si terrà il 9 marzo ad Aquino nella chiesa di Santa Maria della Libera. L’evento sarà concluso da un intervento dell’ambasciatore di Lituania presso la Santa Sede, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, e da un indirizzo conclusivo del cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine del Santo Sepolcro. Mantovani, prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano, è stato rettore della Pontificia Università Salesiana e decano delle facoltà di Filosofia e di Scienze della Comunicazione, oltre che componente della Pontificia Accademia San Tommaso d’Aquino.

Giovedì sera nell’Accademia d’Ungheria in Roma si terrà il finissage della mostra “Vera Molnár: Variazioni Icone”, a cura di Francesca Franco. Seguirà un concerto di pianoforte e violoncello.

Giovedì a Bari, al Teatro Piccinini, Maria Piccarreta segretario regionale del Ministero della Cultura – Puglia promuove un incontro con Edoardo Tresoldi dal titolo “A regola d’arte” per raccontare alla città la natura e lo spirito dell’opera che l’artista milanese realizzerà nell’area archeologica di San Pietro, a Bari vecchia. Insieme a Piccarreta e Tresoldi, interverranno tra gli altri il sindaco di Bari Antonio Decaro, il rettore dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ Stefano Bronzini, il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino, il direttore fenerale per la Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Conclusioni di Luciano Canfora.