Lunedì 30 gennaio: nella sede del Consiglio di Stato, a Palazzo Spada, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cerimonia di insediamento del presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, e presentazione della “Relazione sull’attività della Giustizia Amministrativa” per il 2022.

A Roma nello Spazio Esperienza Europa “David Sassoli” di piazza Venezia incontro su “Metaverso tra utopie e distopie: orizzonti e sfide della protezione dei dati”, organizzato dal Garante per la Protezione dei dati Personali. Ai lavori, aperti dal presidente dell’Autorità Garante Pasquale Stanzione, seguiranno le relazioni di Luciano Violante, presidente della Fondazione “Leonardo – Civiltà delle Macchine”, e Sebastiano Maffettone, professore di Filosofia Politica e direttore Ethos – Luiss Business School. I componenti dell’autorità Guido Scorza e Agostino Ghiglia coordineranno rispettivamente le sessioni dedicate a “La vita online” e “Antropologia del Metaverso”.

Nel mese di marzo apriranno i primi 18 sportelli del progetto “Polis – la Casa dei servizi digitali” di Poste Italiane, che prevede di realizzare in 6.933 uffici postali, in comuni con meno di 15mila abitanti, uno sportello unico in cui saranno erogati una serie di servizi della Pubblica amministrazione ora sparsi tra vari uffici. Nasceranno inoltre 250 sedi per il co-working. I primi tre cantieri sono in fase di completamento a Fara in Sabina in provincia di Rieti, Campagnano di Roma e San Felice Circeo, in provincia di Latina. Accanto agli uffici postali troveranno posto colonnine di ricarica, per un piano complessivo di 5mila postazioni. Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste, sottolinea che «in molti comuni davanti agli uffici postali abbiamo ampie aree: intendiamo dedicarle a spazi sociali. All’esterno degli uffici installeremo armadi digitali con i quali erogare servizi con un’operatività 24 ore su 24». La presentazione del progetto si terrà a Roma lunedì 30 gennaio presso il “Centro Congressi La Nuvola”, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Martedì 31 gennaio al cinema Giulio Cesare di Roma proiezione speciale, introdotta in streaming da Roger Waters di “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando” il seguito ideale di “Piigs”, fortunato documentario del 2017 degli stessi autori Federico Greco e Mirko Melchiorre. Prodotto da Alessandro Pezza e Marco Tempera, il film parte da Cariati, in Calabria, dove un manipolo di ribelli di ogni età decide di protestare come nessuno ha mai osato fare, occupando l’ospedale con l’obiettivo di ottenerne la riapertura.

Il processo di espansione di Jysk in Italia continua con la prima di una lunga serie di inaugurazioni nel 2023. E, con le nuove aperture, si moltiplicano a livello locale le assunzioni. Sono infatti più di cento le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale. Per lo store di Ancona sono aperte le posizioni di store manager, deputy store manager e sales assistant. Ad Ancona venerdì 3 febbraio Jysk inaugura il suo primo punto vendita nelle Marche. Per dare il benvenuto ai nuovi clienti del capoluogo marchigiano e dintorni nel mondo dello Scandinavian Sleeping & Living è stata organizzata una vendita straordinaria. L’inaugurazione dello store di Ancona è un’occasione da non perdere per scoprire la magia dello stile scandinavo di Jysk e cosa significa dare un tocco hygge alla propria casa. Espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe, con l’h iniziale un po’ aspirata, e rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, sul senso di comunità e comodità. Lo store di Ancona è stato realizzato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi Jysk a livello globale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. “Con l’apertura del 77° punto vendita in Italia prosegue il nostro ambizioso piano di espansione. La prossima apertura nelle Marche sarà a San Benedetto del Tronto” afferma Cesare Bailo, country manager Jysk Italia, e “il nostro obiettivo è quello di aprire almeno trecento nuovi negozi in Italia e di rinnovare tutti i negozi esistenti entro la fine del 2024”. Di pari passo con le aperture dei nuovi negozi si moltiplicano a livello locale le assunzioni.

Milano si appresta ad ospitare la presentazione del volume “Gli anni d’oro della canzone francese 1940-1970”, libro fresco di pubblicazione edito da Gremese che ripercorre il trentennio aureo della canzone francese del Novecento attraverso le carriere dei suoi protagonisti assoluti: Édith Piaf, Johnny Hallyday, Juliette Gréco, Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Dalida, Charles Aznavour e molti altri che insieme a loro hanno variamente incarnato il gusto e lo spirito inconfondibili della grande chanson popolare. Nel pomeriggio di venerdì 3 febbraio presso la Sala Cafè Rouge del Teatro Franco Parenti, i due autori Giangilberto Monti e Vito Vita dialogheranno insieme a Paolo Pasi per offrire un approfondimento storico di questo importante segmento della musica d’Oltralpe condito da esecuzioni musicali dal vivo dei due autori accompagnati al pianoforte da Fabrizio Bernasconi. L’itinerario traccerà le tappe delle molteplici sinergie di confine tra la cultura francese e quella italiana che, dal secondo dopoguerra in poi, si influenzarono a vicenda in molti ambiti, tra i quali proprio la musica, che vide incrociare la poesia dei chansonniers all’arte del belcanto e al cantautorato italiano: impossibile non citare, in questo senso, Georges Brassens il cui estro creativo ispirò Fabrizio De Andrè o Jacques Brel e Yves Montand che segnarono la teatralità di Giorgio Gaber. Ma si tracceranno anche i profili di alcuni dei più rilevanti artisti francesi che contribuirono a far conoscere nel mondo la chanson française attraverso nuovi stili: Serge Gainsbourg, che aprì la strada alle sperimentazioni musicali degli anni a venire, Claude François che esportò il music-hall e firmò melodie senza tempo, Johnny Hallyday, che importò il rock’n roll in Europa più di quanto fecero i suoi epigoni londinesi. Il volume, disponibile anche in lingua francese per Gremese France, presenta ai lettori un racconto biografico denso di dettagli e valorizzato da numerose immagini con esibizioni, copertine di dischi, immagini promozionali, fugaci scampoli di vita privata. Il libro è inoltre arricchito da minuziose appendici discografiche riportate nel volume per ciascun artista, con tutte le incisioni realizzate in Italia e/o le reinterpretazioni ad opera di cantanti nostrani.

È Rum Diplomático il vincitore della categoria Trending Rum del 2022, secondo il report annuale di Drinks International, la classifica globale del mondo spirit stilata dall’omonimo magazine, prestigioso punto di riferimento e analista del settore. Il rum super-premium, presente nei migliori cocktail bar del mondo da più di un decennio e distribuito in Italia da Compagnia dei Caraibi, è stato riconosciuto migliore trend tra i rum a livello internazionale, posizionandosi anche tra i Best-selling Rum, come quarto rum più venduto al mondo. È la prima volta che Rum Diplomático raggiunge il primo posto nella categoria confermando la leadership acquisita negli ultimi anni a livello globale tra i rum super-premium. La complessità unica del distillato, l’eleganza e la morbidezza al palato, sono il risultato di un metodo unico di tripla distillazione, basato sull’utilizzo di un alambicco pot still, del Barbet di produzione francese e del Batch Kettle proveniente dal Canada. Rum Diplomático riposa poi in botti di quercia precedentemente utilizzate per il bourbon finché non raggiunge il perfetto punto di maturazione. Negli ultimi nove anni Rum Diplomático è stato apprezzato dai top mixologist e opinion leader della spirits industry e la vetta della classifica di Drinks International sancisce definitivamente l’ingresso del distillato venezuelano nelle abitudini di acquisto dei migliori locali a livello globale.

Florence Cocktail Week torna a Firenze dal 17 al 23 aprile. A precedere la settimana edizione della kermesse dedicata al bere consapevole e di qualità, la quarta edizione di Tuscany Cocktail Week, che si svolgerà nelle province toscane dal 10 al 16 aprile. Per l’edizione 2023 Fcw vuole dar voce alle nuove generazioni di Bartender, coinvolgendo i giovani bartender under 25 in una guest che li vedrà protagonisti dietro al bancone, da soli o accanto alle star della miscelazione, dei cocktail bar #FCW23 e #TCW23. Fcw Young Guest Bartender è un’iniziativa indirizzata agli under 25 di tutto il territorio nazionale che non si sono mai cimentati in una guest. I bartender interessati potranno autocandidarsi tramite call to action sui social media Fcw. L’organizzazione selezionerà i diversi candidati, che verranno provvisti di un elenco delle aziende disponibili a sponsorizzare e a dare visibilità alla loro guest e con le quali potranno entrare in diretto contatto. “I bartender di successo sono in primis imprenditori di se stessi”, spiega Paola Mencarelli, ricordando che “in questi anni la figura del barman si è affermata come attore principale del cocktail bar, che può considerarsi a tutti gli effetti un’azienda. Proprio per questo è importante fornire indicazioni e spunti ai giovani che vogliono crescere in questa professione, ma che non sempre hanno gli strumenti o il metodo corretto per fare per questo passo”. Gli Young Bartender selezionati dovranno dimostrare il proprio talento ma anche la propria professionalità nel contattare un’azienda, decidere e richiedere i prodotti da utilizzare, elaborare la cocktail list della serata, realizzare la locandina dell’evento, presentare la guest a uno dei cocktail bar partecipanti e lanciare sui social la propria guest. Ad aiutare i giovani bartender un tutor d’eccezione: Antonio Ferrara, bar manager di Aman Venice, al quale i partecipanti under 25 potranno chiedere consigli e suggerimenti. Una giuria anonima di esperti del settore valuterà poi la guest più interessante che sarà annunciata a fine manifestazione.