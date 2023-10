Giornata palermitana per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parteciperà alla sessione conclusiva del convegno di studi “La Giustizia al servizio del Paese”, organizzato dalla Corte dei Conti presieduta da Guido Carlino, con sessioni moderate dai giornalisti Gianni Trovati, Lorenzo Salvia, Lirio Abbate e Vincenzo Morgante. Senza dimenticare la cerimonia d’inaugurazione del Palermo Marina Yachting, frutto di tre anni di lavoro e 30 milioni di euro di investimenti, con il presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti.

A Roma, nel Campus Luiss di viale Pola, nell’aula magna intitolata a Mario Arcelli, convegno su “Le nuove imposte sui redditi a cinquant’anni dai decreti del 1973”, con relazione introduttiva di Franco Gallo, presidente emerito della Corte Costituzionale, professore emerito di Diritto Tributario, Università Luiss Guido Carli, su “Capacità contributiva, solidarietà e discriminazione qualitativa dei redditi”. Parlerà anche Vieri Ceriani, consigliere speciale del Commissario europeo Paolo Gentiloni, su “La revisione delle Tax expenditures”.

Sabato 14 ottobre torna la Giornata dell’Ordine di Malta. Questa quarta edizione, oltre che alle 34 piazze italiane, vedrà coinvolte anche altre 10 nazioni, divenendo la Giornata Mondiale dell’Ordine di Malta. Una giornata per far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dai volontari al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità e allo stesso tempo presentare i diversi progetti e le iniziative che l’Ordine ha strutturato negli anni, a livello locale e nazionale ed internazionale, in favore delle fasce della popolazione più vulnerabili. In Italia l’Ordine di Malta opera attraverso tre Gran Priorati e Delegazioni che assistono i bisognosi con mense, distribuzione di pasti in strada, con vestiario e con diversi progetti di assistenza.

Sky Studios, l’hub paneuropeo per lo sviluppo e la produzione dei contenuti Sky Original, riorganizza il leadership team in Italia a seguito dell’uscita di Sonia Rovai, Senior Director Scripted Productions. Da oggi, i team di Commissioning, In-House Productions, Content Coordination & Development e Promotion & Talent Management passeranno a diretto riporto di Nils Hartmann, Evp Sky Studios per l’Italia. Le aree saranno guidate da quattro manager di esperienza, cresciuti internamente a Sky grazie al loro importante contribuito al successo delle serie Sky Original. Erica Negri guiderà il team Commissioning e si occuperà delle partnership creative con produttori esterni, dopo una lunga esperienza in diverse case di produzione in Italia e all’estero, Negri è entrata in Sky Studios Italia nel 2016 ed è stata produttore esecutivo di molti Sky Original di successo, tra cui Diavoli, Django e Petra. Chiara Cucci avrà la responsabilità dell’area In-House Productions e di alcuni dei titoli Sky Original più importanti. Nel corso della sua carriera a Sky, Cucci ha seguito tutte le stagioni di Gomorra ed è ora impegnata nello sviluppo e nella produzione esecutiva della seconda stagione di Blocco 181 e della serie Dostoevskij scritta e diretta dai fratelli D’Innocenzo. A Emanuele Marchesi la guida del team Content Coordination & Development di Sky Studios, per lo sviluppo dei nuovi progetti e il coordinamento creativo ed editoriale. Da tanti anni in Sky, ha supervisionato la scrittura di tantissime serie Sky come Gomorra, ZeroZeroZero, Il Re, Romulus e Domina. Martina Ceramicola si occuperà di Promotion & Talent Management, gestendo i rapporti con i talent, la comunicazione interna dei titoli Sky Original e la partecipazione ai festival. Entrata nel 2016 in Sky, nel team Original Productions, Ceramicola ha lavorato come Production Assistant per poi specializzarsi nel coordinamento della comunicazione e relazioni con i talent.