Al Senato, “seguito della discussione del disegno di legge: (345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

Le commissioni di Camera e Senato, congiunte, riunite, delle politiche dell’Unione Europea, svolgono l’audizione del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, sulle relative linee programmatiche.

A Roma va in scena l’assemblea nazionale di Coldiretti, presso il Centro Congressi Rospigliosi. Con Ettore Prandini presidente Coldiretti, Giancarlo Giorgetti ministro dell’Economia, Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Raffaele Fitto ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Marina Elvira Calderone ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

A Roma Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, presenta la relazione annuale al Parlamento del Colaf, Comitato nazionale per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione Europea. A Palazzo Giustiniani.

Alla Farnesina, sede del ministero degli Affari esteri, conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo dal tiolo: “La diplomazia italiana al servizio del Paese in un mondo che cambia”. Sessione inaugurale con interventi del segretario generale della Farnesina Ettore Francesco Sequi, del vice presidente e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, e keynote speech del presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Seguirà una sessione su “Le priorità della politica estera italiana”, con gli interventi di Tajani e dei presidenti della commissione Esteri della Camera Giulio Tremonti, e del Senato Stefania Craxi.

A Roma, evento di presentazione del progetto Dmo, modello di gestione strategica del turismo della Regione Lazio e realizzato da Luiss Business School. A Villa Blanc, in via Nomentana.

Fondazione Ottimisti & Razionali e Inwit promuovono la quarta tappa del “TourFor5G”. Presenti, tra gli altri, Matteo Campora assessore transizione ecologica e smart city del Comune di Genova, Oscar Cicchetti presidente Inwit, Raffaella Paita capogruppo di Azione/Italia Viva – Senato della Repubblica. Presso Palazzo Tursi, nel salone di rappresentanza.

Una delle mostre più visitate in Italia? “Nel tuo tempo”, nel fiorentino Palazzo Strozzi, con protagonista Olafur Eliasson, un’esposizione che fin dalla sua apertura ha mantenuto una costante attenzione in termini di pubblico, superando le 100mila presenze. Curata da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, la mostra è il risultato del lavoro diretto dell’artista sugli spazi dell’edificio con installazioni storiche e nuove produzioni, che ne sovvertono la percezione, impiegando l’edificio stesso come strumento per creare arte. Il palazzo rinascimentale diviene infatti un corpo dinamico in cui elementi architettonici come finestre, soffitti, angoli e pareti diventano protagonisti attraverso interventi che utilizzano luci, schermi, specchi o filtri colorati. Eliasson presenta così una pluralità di possibili narrazioni con l’obiettivo di una nuova consapevolezza dello spazio da parte del pubblico. Oltrepassando i confini e i limiti fisici di uno spazio, la mostra Nel tuo tempo mette in discussione la distinzione tra realtà, percezione e rappresentazione. Con luci e ombre, riflessi e colori l’artista coinvolge l’architettura rinascimentale in un suggestivo percorso di opere, tra cui una grande installazione site specific per il cortile e uno speciale progetto d’arte digitale creato utilizzando la tecnologia Vr, presentato al pubblico per la prima volta a Palazzo Strozzi. La mostra è ideata da Eliasson e promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e Studio Olafur Eliasson, main supporter Fondazione Cr Firenze, sostenitori Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi, Intesa Sanpaolo. Con il sostegno di Fondazione Hillary Merkus Recordati, Maria Manetti Shrem, Città Metropolitana di Firenze.

Il Salotto di Adelaide al Vilòn Roma continua a meravigliare. Vip di ogni parte del mondo arrivano per entrare nelle sale di Palazzo Borghese e gustare un aperitivo. Ora poi ci sono “commistioni intriganti tra fine dining e fine drinking così come nel nuovo menu allo studio con un food pairing tutto nuovo e alcuni piatti liquidi e cocktail solidi” anticipa Federico Graziani, nuovo resident bartender, un vero professionista della mixology. Con il suo arrivo del nuovo bartender non mancano drink fuori dagli schemi classici, oltre ai grandi classici, dal Negroni al Martini. Classe 1997, grande estro nel bere miscelato, la sua è una mixology di ricerca che si contraddistingue per ingredienti e tecniche all’avanguardia, drink puliti e minimal, abbinamenti inusuali. La tradizione, mai abbandonata, diventa un viatico per esplorare nuove angolature del gusto. Sperimentazione e alchimia di gradazioni e sapori. Una drink list con 16 cocktail, tra cui anche un alcol free e un vegan, i cui nomi a parte il Viròsa e Gi.No, quasi un divertente calembour, prendono ispirazione da Henri Rousseau, l’artista “naif” di fine ottocento più noto come Rousseau il Doganiere.