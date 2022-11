Papa Francesco incontra 6mila studenti. Nella mattinata, nell’aula Paolo VI, in Vaticano, va in scena “Per-la-pace. Con-la-cura”. Intervengono Elisa Marincola, giornalista e portavoce di Articolo 21, Flavio Lotti in qualità di coordinatore della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità, Aluisi Tosolini e Fabiana Cruciani dirigenti scolastici e coordinatori della Rete Nazionale, Andrea Ferrari presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Italo Fiorin presidente della Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della Lumsa di Roma, Marco Mascia coordinatore della Rete Nazionale delle Università per la Pace e presidente del Centro Diritti Umani. Da segnalare anche l’intervento di Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Alla fine, il discorso del Santo Padre.

Nella nuova aula dei Gruppi Parlamentari, presentazione del Rapporto Svimez 2022. Dopo i saluti della vicepresidente della Camera, Anna Ascani, presentazione del rapporto da parte di Luca Bianchi, direttore generale Svimez. Intervengono Antonio Decaro presidente Anci e sindaco di Bari, Manuela Marani segretaria generale de L’Altra Napoli onlus, Eliano Russo ceo 3sun gigafactory Enel green power. Concludono Adriano Giannola presidente Svimez e Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr.

Nella sala dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, in via dell’Umiltà, “Mediterranean Day. Le best practice made in Italy per la tutela del mare”, con la presentazione del rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blu economy”. Convegno promosso da Fondazione UniVerde, Noto Sondaggi con Main partner Renexia Spa. Saluto di benvenuto di Esma Kakir presidente Associazione Stampa Estera in Italia. Presenta il rapporto Antonio Noto direttore Noto Sondaggi. Interventi di Alfonso Pecoraro Scanio presidente Fondazione UniVerde, Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Tatjana Hema coordinatrice United Nations Environment Programme, Mediterranean Action Plan – Unep/Map, Riccardo Toto direttore Generale Renexia, Livio de Santoli prorettore alla sostenibilità, Sapienza Università di Roma, Luigi Nicolais presidente Materias, Rosalba Giugni presidente Marevivo, Salvatore Quinci sindaco di Mazara del Vallo). Per le “best practice made in Italy per la difesa del mare”, Michele D’Amico direttore Generale Logiproject, Carmelo Barone amministratore delegato Castalia, Ferdinando Esposito direttore Tecnico Marnavi.

Connettere per includere: le infrastrutture digitali al servizio di cittadini e territori”: questo il titolo del talk moderato da Michelangelo Suigo direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit, con la partecipazione dei parlamentari Giulia Pastorella, Roberto Rosso e Antonio Nicita, Diego Galli direttore Generale Inwit, Marco Bussone presidente Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – Uncem. Chiuderà l’incontro Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’ innovazione digitale.

Nella sede del Partito Radicale, in via di Torre Argentina, ricordo di Mino Martinazzoli ministro della giustizia. Organizzato da Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, all’incontro parleranno Claudio Martelli e Giovanni Maria Flick.

Alla Casina Valadier verrà presentato il volume “Famiglia e Impresa. Storie di Cavalieri del Lavoro”, edito da Marsilio Arte. All’evento parteciperanno Maurizio Sella presidente Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Virman Cusenza, Luca De Michelis amministratore delegato Marsilio Editori, Stefano Micossi, già direttore generale Assonime, Nicoletta Spagnoli, presidente e amministratore delegato Luisa Spagnoli. Curato dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro ed edito da Marsilio Arte, il volume inaugura una collana dedicata alle storie dell’eccellenza dell’imprenditoria italiana. A introdurre il volume un saggio storico su “Le imprese di famiglia dei Cavalieri del Lavoro nella storia dello sviluppo industriale del Paese” a cura di Cecilia Dau Novelli. Le schede storiche sono state redatte da Brigida Mascitti, le interviste ai Cavalieri del Lavoro sono state realizzate da Cristian Fuschetto. Dall’industria manifatturiera al design, dalla moda all’agricoltura, dalla farmaceutica alla cantieristica navale, dalla logistica alle grandi infrastrutture, dal credito alla finanza, dall’editoria al turismo, fino alle nuove tecnologie informatiche, le vicende di queste settantacinque famiglie rappresentano una chiara testimonianza di come la grande tradizione imprenditoriale sappia rinnovarsi in soluzioni anticipatorie e, a volte, anche in discontinuità con il passato. Partendo da uno spaccato storico economico del Paese dall’inizio del Novecento a oggi, il volume raccoglie la storia delle famiglie che annoverano almeno due cavalieri del lavoro, di cui uno in attività. Per ciascuna delle settantacinque storie è stata redatta una sintesi dell’avventura imprenditoriale lungo l’arco di più generazioni, dal fondatore ad oggi, cui si accompagnano altrettante schede biografiche relative a tutti i componenti della famiglia insigniti dell’onorificenza.