Questa mattina alla Rai, nella sede di viale Mazzini, cerimonia di intitolazione della sala degli Arazzi a Sergio Zavoli, con la presidente Marinella Soldi e l’a.d. Roberto Sergio.

Oggi a Roma, nella sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, in vicolo Valdina, incontro su “Pnrr e Fondi europei 2021-2027: opportunità e sfide per le Province italiane e lo sviluppo dei territori”, con Filippo Scerra questore della Camera dei Deputati, Alessandro Giglio Vigna presidente XIV Commissione Politiche dell’Ue della Camera dei Deputati, Marco Villani vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piero Antonelli direttore generale Upi, Michele Palma capo dipartimento per le Politiche di coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Oggi, alla presenza del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza guidata da Carla Garlatti presenta la Relazione al Parlamento 2022.

Nella sala Isma del Senato della Repubblica, presentazione di “Carte in dimora. Archivi e biblioteche: storie tra passato e futuro” e “Domenica in carta”. Adsi, Associazione dimore storiche italiane, dopo il successo dello scorso anno che ha visto l’apertura di oltre 90 archivi dislocati sul territorio nazionale, propone la seconda edizione di “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” sabato 7 ottobre. La manifestazione affiancherà l’iniziativa “Domeniche di carta” del Ministero della Cultura, che da molti anni organizza l’apertura di Biblioteche pubbliche ed Archivi di Stato, prevista quest’anno per domenica 8 ottobre.

A Roma si insedia il Comitato Permanente della Camera per i diritti umani nel mondo, presieduto da Laura Boldrini. Saranno audite le attiviste per la difesa dei diritti umani in Iran.

In occasione della mostra “Enzo Cucchi. Il poeta e il mago”, aperta al pubblico fino a domenica 8 ottobre, il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo organizza nel pomeriggio del 30 settembre, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- Sezione di Roma, i laboratori tattili “Sculture interiori”, con la scultrice cieca Rosella Frittelli. Si tratta delle prime attività con i pubblici del progetto sull’accessibilità MaxxiperTutti, finanziato con il Pnrr, che vuole mettere al centro l’esperienza e i bisogni di tutti i visitatori, per un museo sempre più partecipato e accogliente.

Venerdì 29 e sabato 30 settembre, grazie alla collaborazione con l’Associazione Frascati Scienza, una statua femminile in marmo di età romana, a figura intera e grandezza naturale, realizzata a tutto tondo, della quale sono andati perduti la testa e parte degli arti superiori, sarà esposta per la prima volta al pubblico alle Scuderie Aldobrandini della città laziale in occasione della “Notte europea dei ricercatori”. Sarà inoltre possibile incontrare, sempre presso il museo, gli archeologi, i ricercatori e gli studiosi che hanno partecipato alla campagna di scavi Tuscolo Eterna Bellezz@, e nella mattina di sabato visitare questa nuova area di scavo, normalmente chiusa al pubblico, presso il Parco Archeologico Culturale di Tuscolo. La figura femminile in marmo è stata rinvenuta in uno degli ambienti termali scavati tra il 5 giugno e il 7 luglio di quest’anno. A l momento del ritrovamento, si trovava sotto una serie di strati di epoca medievali che ne hanno permesso la conservazione.