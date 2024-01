Oggi pomeriggio il segretario generale di Hezbollah Sayyed Hasan Nasrallah ha tenuto un discorso in occasione del quarto anniversario della morte del generale iraniano Qassem Soleimani e del comandante delle Forze popolari di mobilitazione irachene Abu Mahdi Al-Muhandis.

Domani è in agenda la conferenza stampa, già rinviata due volte, del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Torino, nella Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, il prossimo 11 gennaio si svolgerà una conferenza, in occasione del Public Program di Luci d’Artista giunto alla sua edizione numero 26, dedicata alla memoria dell’artista Giovanni Anselmo appena scomparso: la luce installata in piazza Carlo Alberto è stata la sua ultima opera pubblica. L’opera collocata fa parte della serie “Direzione”, iniziata nel 1967 e portata avanti fino agli anni 2000: l’artista presenta, esponendole e non rappresentandole, le energie del cosmo e riflette su concetti come la gravità, l’equilibrio e le forze della natura.

L’opera luminosa indica i punti cardinali a partire dal centro della piazza con l’intento di mettere in relazione Torino con uno spazio più ampio, globale, cosmico, permettendo al passante di andare oltre il dato spaziale in cui si trova a vivere in quel momento riuscendo a portare sulla scena le energie guida della vita come elemento di ordine e di stabilità, sottostante al continuo mutare delle cose. Interverranno tra gli altri Chiara Bertola direttrice Gam Torino e Gloria Moure, storica dell’arte, critica e curatrice della mostra personale di Anselmo al Guggenheim Bilbao che inaugurerà nel mese di febbraio. E’ da sottolineare che una delle opere più curiose di Anselmo, “Infinito”, una grande stampa fotografica su carta, fa parte della collezione ministeriale conferita in uso gratuito alla Fondazione Maxxi guidata da Alessandro Giuli.

Monsignor Vincenzo Paglia nel pomeriggio di lunedì 15 gennaio sarà a Roma nella sala Refettorio di Palazzo San Macuto per parlare di “Intelligenza artificiale. Sfide e opportunità”.